Neuer Opel Grandland und Opel Astra: Sitzkomfort vom Feinsten

Die Fahrer- und Beifahrersitze sind zehnfach einstellbar. Länge, Höhe, Neigung, Lehnen- und Sitzkissenneigung lassen sich elektrisch stufenlos justieren. So finden Personen jeglicher Statur die optimale, rückenfreundliche Sitzposition.

Die Memory-Funktion beim Fahrersitz sorgt dafür, dass nach einem Fahrerwechsel die persönliche Sitzeinstellung nicht jedes Mal neu vorgenommen werden muss, sondern auf Knopfdruck automatisch erfolgt.

Weitere Rückenentspannung – gerade auch auf langen Strecken – garantiert die Massagefunktion. Die Intelli-Sitze Pro beim neuen Top-SUV Grandland bieten hier sogar fünf Programme; die Massageintensität lässt sich in drei Stufen wählen.

Während die Sitzheizung in den kühleren Monaten den Rücken wohlig-warm hält, trägt im Sommer die Sitzventilation zu einer angenehmeren Reise bei. So kommen Fahrer und Beifahrer selbst bei heißen Temperaturen nicht ins Schwitzen und können am Zielort erfrischt aus dem Fahrzeug steigen. Beim neuen Grandland ist die Ventilation sogar in drei Stufen einstellbar.

Mutiges und klares Design, Top-Technologien und viel flexibler Platz für den Alltag und die Urlaubsreise – all das kennzeichnet den neuengenauso wieund. Als weitere traditionelle Opel-Stärke kommt der ausgewiesene Langstreckenkomfort hinzu. Dafür sorgt die Opel-typische Fahrwerksabstimmung des neuen Top-of-the-Line-SUV und der Kompaktklasse-Bestseller, vor allem aber auch die passenden Sitze. Sie bieten zahlreiche Einstellmöglichkeiten für Fahrer und Beifahrer jeglicher Größe und Statur und kombinieren dies mit Komfortdetails von der mehrstufig einstellbaren Sitzheizung über Massagefunktionen bis hin zur Ventilation. Reinsetzen, wohlfühlen und auch nach Stunden ganz entspannt wieder aussteigen lautet die Devise. Nicht umsonst werden die Opel-Sitze seit vielen Jahren regelmäßig von den unabhängigen Experten der Aktion Gesunder Rücken e.V. für ihre ergonomischen Qualitäten ausgezeichnet – und erhöhen so zugleich die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.Innovative Sitztechnologien zu entwickeln und für eine breite Käuferschicht verfügbar zu machen, hat bei Opel Tradition. Das jüngste Ergebnis sind die neu entwickelten Intelli-Sitze für Fahrer und Beifahrer, die im neuen Grandland serienmäßig zum Einsatz kommen und ebenfalls für den besonders erschwinglichen neuenerhältlich sind. Sie zeichnen sich durch eine spezielle mittig in der Sitzfläche verlaufende Vertiefung aus, die – inspiriert von der Fahrradsattelgestaltung bei Rennrädern – den Druck auf das Steißbein verringert. So sorgt das patentierte Intelli-Seat-Ergonomie-Feature für entspannten Fahrkomfort auch auf langen Touren.Ein angenehmeres Gefühl an kalten Tagen vermittelt beimGrandland serienmäßig die mehrstufig einstellbare Sitzheizung. Die je nach Sitz verfügbare ausziehbare Oberschenkelauflage vergrößert darüber hinaus die Sitzfläche und gibt Fahrern mit langen Oberschenkeln mehr Sitzkontakt. Den optimalen Halt im Beckenbereich unterstützt die elektropneumatisch in Höhe und Länge einstellbare Lendenwirbelstützte. Vier-Wege-Kopfstützen erhöhen die Sicherheit für Fahrer und Beifahrer im Kopf- und Nackenbereich. Darüber hinaus haben die Entwickler nicht nur an Komfort und Sicherheit, sondern auch an die Praktikabilität gedacht: So verfügen die Grandland-Vordersitze beispielsweise über praktische Smartphone-Taschen an der Rückseite.Zugleich zeugen die Verarbeitung und Features der Sitze nicht nur von hoher Qualität – die Bezüge der Intelli-Sitze sind auch aus recycelten und damit nachhaltigen Stoffen und tragen so dem-Ansatz von Opel Rechnung.Dies gilt auch für die ebenfalls von der Aktion Gesunder Rücken e.V. zertifizierten ergonomischen Sport-Aktiv-Sitze in Opel Astra und Astra Sports Tourer. Deren Bezüge bestehen aus dem neuen Monomaterial ReNewKnit™. Es vermittelt die hochwertige Optik von Veloursleder. Fallen bei Zuschnitten Reste an, können diese direkt weiterverwendet werden. Ein weiterer Vorteil im Gegensatz zu Verbundwerkstoffen ist, dass das Monomaterial zur Wiederverwendung oder zum Recycling nicht aufwendig getrennt werden muss. Es ist zu 100 Prozent recycelt und wieder recycelbar. Das verringert den CO-Fußabdruck und dient zudem der Abfallvermeidung.Wer noch mehr Sitzkomfort in den Grandland- und Astra-Modellen genießen möchte, kann sich jeweils für die Nappa-Lederausstattung entscheiden – im Astra in Kombination mit ergonomischen Sport-Aktiv-Sitzen und im Grandland mit den High-End-Intelli-Sitzen Pro. Diesen Ergonomie-Sitz hat Opel weiterentwickelt und mit neuen Komfort-Features versehen. Er verfügt im Grandland erstmals über einstellbare Seitenpolster. Die beiden in den Wangen der Rückenlehnen untergebrachten Luftkissen verbessern den Seitenhalt und lassen sich nach persönlichen Vorlieben regulieren.Darüber hinaus sind den Grandland- und Astra-Sitzen mit Nappa-Lederausstattung vielfältige Möglichkeiten gemein, das Wohlbefinden weiter zu steigern. Dazu zählen unter anderem:Darüber hinaus tragen zahlreiche weitere Features – wie dasbeim Grandland – zu einem Top-Reisekomfort in den Opel-Modellen bei. So sorgen sie zusammen mit den hochentwickelten Opel-Sitzen für ein jederzeit entspanntes und gesundes Fahrerlebnis.