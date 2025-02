Neuer Opel Grandland erhält DVN-Award 2025 für Intelli-Lux HD Licht

„Beste Frontscheinwerfer 2025“: Adaptives, blendfreies Intelli-Lux HD Licht mit mehr als 50.000 Elementen

Fachpublikums-Wahl: Driving Vision News -Community und -Interessierte prämieren mit DVN-Awards wegweisende Lichtinnovationen

Preisverleihung: Philipp Roeckl, Global Lead Complex Lighting bei Stellantis, nimmt Award in München entgegen

Der neuesetzt mit Top-Technologien wie dem branchenführendenZeichen. Das bestätigt auch das Fachpublikum der. In der Kategorieder Online-Wahl wurde der Opel Grandland nun mit dem renommiertenausgezeichnet. Philipp Roeckl, Global Lead Complex Lighting bei Stellantis, nahm den Preis stellvertretend für Opel auf der aktuellen DVN-Fachtagung in München entgegen.„Für den neuen Opel Grandland haben wir mit dem adaptiven, blendfreien Intelli-Lux HD Licht ein wegweisendes System entwickelt. Die Scheinwerfer verfügen erstmals über mehr als 50.000 Elemente und ermöglichen so eine hochauflösende, jederzeit situationsgerechte Lichtverteilung. Dies erhöht nicht nur den Komfort für den Fahrer, sondern die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Wir freuen uns, dass dies das Fachpublikum der DVN-Community mit dem DVN-Award 2025 prämiert“, sagte Philipp Roeckl auf der Preisverleihung.ist ein Netzwerk führender Experten in den Bereichen Lichttechnologie, Fahrerassistenzsysteme, Lidar und Fahrzeuginterieur. In Newslettern, Berichten und Workshops informiert es regelmäßig über technologische Entwicklungen und Innovationen auf diesem Fachgebiet. Bei den diesjährigen DVN-Awards standen zahlreiche Lichtneuheiten in sechs Kategorien zur Wahl.Das hochmoderne Intelli-Lux HD Licht im Opel Grandland macht für den Fahrer die Nacht zum Tag und leuchtet die Fahrstrecke samt Umgebung jederzeit passgenau aus. Abhängig von der Verkehrssituation erkennt die Kamera vorausfahrende sowie entgegenkommende Verkehrsteilnehmer und das Intelli-Lux HD Licht schneidet diese noch schneller und präziser aus als die bisherigen Matrix-Licht-Technologien: Der „Lichttunnel“, sprich: der vom Lichtstrahl ausgesparte Bereich, wird noch schmaler als zuvor, während der Rest der Straße und des Umfeldes besser ausgeleuchtet bleibt. Auf diese Weise liefert das System eine noch hellere und gleichmäßigere Lichtverteilung, ohne andere zu blenden.Wissenschaftliche Untersuchungen belegen den Sicherheitsvorteil: So lassen sich vor dem Fahrzeug befindliche Objekte bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h rund 30 bis 40 Meter früher erkennen als mit herkömmlichen Halogen-Scheinwerfern. Der Fahrer kann damit zwischen ein und zwei Sekunden früher auf das eventuelle Hindernis reagieren – wertvolle Zeit, um eine drohende Kollision zu vermeiden.Zugleich wurden sämtliche automatische Intelli-Lux-Funktionen mit der neuen HD-Technologie verbessert und auf ein neues Level gehoben. Über die mehr als 50.000 Pixel lässt sich der Lichtkegel vor dem Fahrzeug komplett digital anpassen, so dass dieser den Blickwinkel des Fahrers in Kurvenfahrten ganz intuitiv entlang der Fahrbahn führt. Zusätzlich zur digitalen Anpassung des Lichtkegels schaltet sich abhängig vom Einschlagwinkel auf der entsprechenden Fahrzeugseite ein zusätzliches Lichtmodul hinzu, das die Straße seitlich noch besser ausleuchtet und so „schwarzen Löchern“ in der Kurve vorbeugt. Im Schlechtwetter- bzw. Nebel-Modus reagiert Intelli-Lux HD erstmals auch auf den möglichen Blendeffekt durch regennasse Straßen und richtet die Lichtintensität entsprechend aus, um diesen Effekt für den Gegenverkehr zu reduzieren.Darüber hinaus schont die hochauflösende Lichttechnologie nicht nur die Augen der anderen Verkehrsteilnehmer, sondern auch die des Grandland-Fahrers. Denn das System erkennt auf dem Fahrweg auftauchende Verkehrszeichen und dimmt die LEDs so, dass die Reflektion der Hinweisschilder den Fahrer nicht blendet. Und der „Tourist-Mode“ sorgt dafür, dass das Intelli-Lux HD Licht seine volle Leistung und alle Funktionalitäten auch beim Fahren in Ländern mit Linksverkehr voll ausspielen kann.Einen ersten Eindruck davon, welche Lichtentwicklungen in Zukunft möglich sein werden, geben schließlich auch die neuen Animationen, die zur Begrüßung und Verabschiedung in Form graphischer Videos vor das Fahrzeug projiziert werden.Doch nicht nur mit seinem wegweisenden Intelli-Lux HD-Licht setzt der neue Opel Grandland Standards. Zu seinem unverwechselbaren Style gerade auch bei Nacht trägt entscheidend die neue Lichtsignatur des Opel-Markengesichts bei: Der neue 3D Vizor integriert den erstmals beleuchteten Opel-Blitz und die innovative, sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckende „Edge Light“-Technologie in einem fließenden Element.