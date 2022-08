Neuer Opel Astra Sports Tourer ist "FAMILIENAUTO des Jahres 2022"

Für Design und Technologie: Opel-Kompaktklasse-Kombi holt gleich zwei Awards

Publikumsliebling: Neuer Astra Sports Tourer der Alltagsheld mit Style-Faktor

Online: Knapp 11.000 AUTO Straßenverkehr-Leser nehmen an digitaler Wahl teil

Der neuebegeistert das Publikum. Das bestätigt nun auch das Ergebnis der Leserwahl zum „FAMILIENAUTO des Jahres 2022“ in der Fachzeitschrift(Ausgabe 20/2022). Seit März konnten die Teilnehmer über ihr liebstes Familienauto abstimmen. Mit 22,7 Prozent der Stimmen holte die jüngste Generation des Opel-Kompaktklasse-Kombis unter allen Fahrzeugen bis 25.000 Euroden Sieg in der Kategorie „Design“, und mit 19,3 Prozent hoben die Teilnehmer der Leserwahl den Astra Sports Tourer für seine „Technologie(n)“ auf den ersten Platz. Das zeigt: Der neue Opel Astra Sports Tourer punktet nicht nur mit höchster Praktikabilität, viel Platz und Komfort – er wird auch zum Blickfang auf der Straße und macht das Fahren mit seinen zahlreichen hochmodernen Technologien und Assistenzsystemen sicherer, entspannter und nachhaltiger.Denn der neue Astra Sports Tourer ist ein Alltagsheld mit Style-Faktor, ein echtes Design-Statement der Marke: Dynamischer als jemals zuvor, mit klarer, aufregender Linienführung ohne überflüssige Schnörkel und mit dem neuen Markengesicht, dem Opel Vizor. Dieser integriert nahtlos Technologien wie die Frontkamera und die adaptiven. Das auf Wunsch erhältliche blendfreie Lichtsystem mit insgesamt 168 einzeln ansteuerbaren LED-Elementen ist nurein Beispiel dafür, wie der neue Astra Sports Tourer hochmoderne Technologien für das Segment der kompakten Kombis verfügbar und bezahlbar macht.Im Innenraum blicken Fahrer und Passagiere auf das volldigitale und intuitiv bedienbare Pure Panel-Cockpit mit serienmäßig zwei 10-Zoll-Displays – eine Mensch-Maschine-Schnittstelle der jüngsten Generation. Unterstützt wird der Fahrer von State-of-the-Art-Assistenzsystemen vom Intelli-HUD (Head-up-Display) bis zum Intelli-Drive-System. Dazu zählen der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung genauso wie Fußgänger- und Müdigkeitserkennung, aktiver Spurhalte- und automatischer Geschwindigkeits-Assistent plus Toter-Winkel- und Querverkehrswarner.Darüber hinaus ist der Kompaktklasse-Bestseller aus Rüsselsheim seit seinem Bestellstart im Februar nicht nur mit hocheffizienten Benzin- und Diesel-Triebwerken, sondern auch erstmals als elektrischer Plug-in-Hybrid erhältlich (Leistungsspektrum von 81 kW/110 PS bis zu 96 kW/130 PS bei den Verbrennern und augenblicklich bis zu 133 kW/180 PS beim Plug-in-Hybrid; Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: kombiniert 5,9-1,1 l/100 km, 133-25 g/km CO). Damit ist der erste elektrifizierte Kombi der Marke. Und bereits im Laufe des Jahres 2023 wird eine batterie-elektrische Version das Antriebsangebot komplettieren.Der neue Opel Astra Sports Tourer hat mit seinen vielen Vorzügen das Publikum derüberzeugt: Fast 11.000 Leser nahmen seit März an der Online-Wahl teil. Das Wettbewerberfeld war dabei wieder gewohnt groß: Insgesamt 123 Kombis, Vans, SUV oder Crossover galt es, in der elften Auflage der Leserwahl zu bewerten. Die Teilnehmer konnten 18 Awards vergeben.