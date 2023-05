Neue Opel-Kampagne: Niklas Kaul meets Opel Astra GSe

Champions unter sich: Zehnkampf-Weltmeister trifft auf das Spitzenmodell Astra GSe

Alles, was für Top-Leistungen zählt: Fokus, Speed, Ausdauer und Traktion

Auf den Punkt: Fortsetzung der Astra-Kampagne „Ein Champion für Champions“

„Was zeichnet einen Champion aus?“ Die Antworten darauf gibt die neue Opel-Kampagne. Hier trifft Zehnkampf-Welt- und Europameister Niklas Kaul auf den neuen. Der Grund ist offensichtlich: Kaul ist der perfekte Botschafter für die Vielseitigkeit des Astra GSe. Beide sind Spitzensportler, wie sie im Buche stehen. Beide eint ein klarer Fokus, die Power zur Beschleunigung und maximalen Ausdauer, Speed auf der Strecke und dabei eine stets gute Bodenhaftung. Das alles macht sie zu echten Champions. Die Parallelen zwischen dem Top-Leichtathleten und dem neuen Astra-Spitzenmodell zeigen spannendeauf – kurz, knackig und in 30 Sekunden auf den Punkt gebracht. Sie starten ab sofort und sind in den kommenden Wochen unter anderem auf den digitalen Kanälen von Opel und Niklas Kaul online, ergänzt um weitere interessante Posts und Storys. Dies alles verbunden mit der unmissverständlichen Aufforderung an Follower, Sportler und Fans: „Starte Dein nächstes Level – Astra GSe!“„Niklas Kaul beherrscht alle Disziplinen. Der neue Opel Astra GSe auch. Er elektrisiert hochdynamisch wie auch lokal emissionsfrei. Beide wissen also, worauf es ankommt, um Spitzenleistungen abzurufen und so zum Champion zu werden. Deshalb ist Niklas Kaul der ideale Botschafter für die neue Opel-Kampagne zu unserem dynamischen Topmodell der Astra-Reihe. So heben wir die Story um den Opel Astra auf das nächste Level“, sagt Albrecht Schäfer, Direktor Marketing Opel Deutschland.Bereits in der Kampagnefeierten Niklas Kaul, die zweifache Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper und der zweifache Welttrainer des Jahres Jürgen Klopp die jüngste Generation des Kompaktklasse-Bestsellers undOpel Astra. Die von der Agentur „Neuland“ konzipierten neuen Reels mit Niklas Kaul führen dies nun pointiert fort – mit dem Astra GSe im Mittelpunkt.So wie der jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten klar auf sein Ziel fokussiert ist, ist der neue Astra GSe kompromisslos auf pure Dynamik ausgelegt. Sein Name ist dabei Programm. Denn GSe steht für „Grand Sport electric“. Das bedeutet Top-Leistung mit sportlich abgestimmtem Fahrwerk und elektrifiziertem Plug-in-Hybrid-Antrieb für lokal emissionsfreies Fahren. Das alles kombiniert mit einem elektrisierenden Design. Ein hervorragendes Engineering, Top-Design- und Ausstattung sowie ein leistungsstarker und zugleich verantwortungsbewusster Antrieb heben den Astra GSe – wie im Reel auf den Punkt gebracht – auf das nächste Level.Mit einer Systemleistung von 165 kW/225 PS und einem maximalen Drehmoment von kräftigen 360 Newtonmeter setzt der Astra GSe Zeichen in seiner Klasse (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2-1,1 l/100 km, CO-Emission 26-25 g/km; jeweils kombiniert). So sind ein flotter Ampelstart und eine sportliche Höchstgeschwindigkeit garantiert. Aus dem Stand beschleunigt die fünftürige Sport-Limousine in 7,5 Sekunden auf 100 km/h; bis zu 235 km/h Speed sind drin (135 km/h rein elektrisch). Und dank der 12,4 kWh-Lithium-Ionen-Batterie kann der Astra GSe nach WLTPbis zu 64 Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen (EAER City gemäß WLTP: 69-73 km).Zu den leistungsorientierten Fahreigenschaften trägt ein spezielles, 10 Millimeter tiefergelegtes Chassis bei, das Opel in den neuen Astra GSe-Modellen – also auch beim ab sofort bestellbaren– verbaut. Gegenüber den unmittelbaren Wettbewerbern bieten die Top-Dynamiker eine außergewöhnliche Stabilität und Spurtreue in Kurven, beim Bremsen und – wie jeder Opel – bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Dank der speziellen KONI-FSD-Fahrwerkstechnologie (Frequency Selective Damping) können Astra GSe-Piloten nicht nur sportlich-ambitioniert mit direktem Fahrbahnkontakt fahren, sondern auch ganz entspannt komfortabel über die Landstraße gleiten. So hält der Astra GSe die jeweils passende Leistung bereit, wenn sie gefordert ist.Fokussiert ist der neue Astra GSe jedoch nicht nur in Sachen Dynamik, sondern auch beim Design. Die GSe-Spitzenvariante setzt genauso wie ihre Geschwister der aktuellen Astra-Generation das starke Erbe der Marke innovativ und begeisternd um: mit einer klaren, aufregenden Linienführung – aber ohne überflüssige Schnörkel. Ein Athlet durch und durch, der weiß, worauf es ankommt – genauso wie Kampagnenbotschafter Niklas Kaul.