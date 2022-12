Neue Opel Astra-Kollektion und mehr: Weihnachts-Shopping im Opel Lifestyle Shop

Große Auswahl fürs Fest: Geschenk-Ideen aus Astra-, Vintage- oder Brand-Kollektion

Praktisches mit Style-Faktor: Mode und Accessoires im charakteristischen Opel-Look

Lassen Kinderherzen höherschlagen: Opel-Fußball, Spielzeugautos, Babysöckchen

Die Plätzchen werden bereits gebacken, die ersten Häuser geschmückt – was jetzt noch fehlt, sind die Weihnachtsgeschenke – und die gibt’s im. Der Vorteil: Den Trubel in der Innenstadt kann man sich sparen und stattdessen ganz entspannt von der Couch aus zuhause durch das breite Online-Angebot an Opel-Geschenkideen stöbern. Die Auswahl reicht vom kleinen Skateboard sowie praktischen Funktionsshirts in der neuen Astra-Kollektion über gemütliche und zugleich stylishe Wohlfühl-Hoodies der Vintage-Kollektion bis zum bequemen Sitzsack oder Rucksäcken und Taschen im charakteristischen Opel Brand-Style. Und für die kleinen Opel-Fans hält der Online-Shop ebenfalls viele Überraschungen bereit. Tolle Ideen wie Spielzeugautos, Fußball oder Jo-Jo lassen die Augen unterm Weihnachtsbaum leuchten.2022 und 2023 stehen bei Opel ganz im Zeichen vonundsowie der elektrifizierten Top-Variantenund. Da dürfen die dazu passenden Accessoires natürlich nicht fehlen. Und die finden Opel-Fans in der neuen. Ein edles Präsent ist sicher der frisch im Opel Lifestyle Shop eingetroffene. Das kult-gelbe Miniatur-Modell wurde im Spritzdruckgussverfahren in Sammler-Qualität gefertigt und ist für 34,90 Euro erhältlich (alle Preise UPE inkl. MwSt.). Wer ähnlich sportlich wie im Kompaktklasse-Bestseller der jüngsten Generation unterwegs sein will, dafür aber vier Opel-gelbe Rollen bevorzugt, schwingt sich an der frischen Luft auf das schwarz-gelbe, das bereits für 129,90 Euro bestellbar ist. Große wie kleine Freizeitsportler kommen mit demebenfalls in Bewegung. Das hochwertige Springseil, das für 14,90 Euro in den Geschenkekorb wandert, verfügt über Griffe aus Aluminium-Legierung und lässt sich stufenlos in der Länge auf verschiedene Körpergrößen anpassen. Und für ein angenehmes Gefühl beim Skateboarden, Springen oder Laufen sorgt das klassisch weißemit schwarzem „Astra“-Aufdruck (54,90 Euro).2022 feiert das Unternehmen aus Rüsselsheim nicht nur den neuen Opel Astra, sondern auch sein– als Marke, die ihre reiche Tradition stets dazu nutzt, Innovationen für alle verfügbar zu machen. Wie Opel Tradition mit einem immer wieder aufs Neue modernen, frischen Look verbindet, können Opel Lifestyle Shop-Kunden auch in dererleben. Im klassischen Schwarz-Weiß-Druck gehalten, bietenund(ab 32,89 Euro) mit hohem Baumwollanteil Tragekomfort zum Wohlfühlen. Dazu legen die modebewussten Vintage-Fashion-Liebhaber dank geschickt in Szene gesetzten Opel-Schriftzügen und gelber Applikationen einen lässigen Auftritt hin.Alles in den Opel-Farben schwarz, weiß und vor allem gelb hält auch diebereit. Wie wäre es mit einer Pause im ebenso gemütlichen wie stylishen? Der 140 x 180 Zentimeter große, mit anschmiegsamem Granulat gefüllte Sitzsack (219,90 Euro) macht im Wohnzimmer genauso wie am Arbeitsplatz eine gute Figur – und lädt dazu ein, sich einfach einmal entspannt fallen zu lassen. Zum Beispiel nach einem schweißtreibenden Fußballspiel mit den Kindern. Der Kicker-Nachwuchs freut sich mit dem ganz speziellen(16,39 Euro) unterm Weihnachtsbaum schon am 24. Dezember auf die nächste Partie im Garten. Das besondere Extra: Neben dem Opel-Logo prangt am Fußball auch eine Signatur des zweimaligen „Welttrainers des Jahres“ und Opel-Markenbotschafters Jürgen Klopp! Geschicklichkeit ist auch mit demgefragt. Mit Freilauf- und Zentrifugalfunktion, Knopfzellen und Leuchtdiode bringt das Jo-Jo nicht nur viel Spaß beim Spiel, sondern ist als trendiges Gimmick für die Freizeit auch ein echter Hingucker – und für nur 3,90 Euro erhältlich. Damit sich auch die Kleinsten so richtig wohl fühlen, können frischgebackene Eltern ihre Babys mit einem hochwertigensamt gelbem Opel-Blitz auf dem Knopf (8,50 Euro) beruhigen – oder die kleinen Füße weich und warm in niedliche(10,50 Euro) einpacken. Die Söckchen bestehen zu 80 Prozent aus nachhaltiger Bio-Baumwolle und sind Öko-Tex zertifiziert.Darüber hinaus bietet Opel für alle Fans der Marke mit dem Blitz weitere, an das Design der jeweiligen Fahrzeuge angelehnte Kollektionen sowie eine große Auswahl an. Hinzu kommen hochwertigevom neuen Opel Astra über Opel Mokka bis zum Opel Corsa, die Sammlerherzen höherschlagen lassen. So werden so gut wie alle Weihnachtseinkäufer auf der Suche nach dem passenden Geschenk im Opel Lifestyle Shop fündig.