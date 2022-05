Neue Folgen der Kultserie: 10. Runde für das BVB-Quiztaxi von Opel

Neues Format: Jubiläumsstaffel kombiniert knifflige Fragen mit Geschicklichkeitsaufgaben

Innovative Modelle: Neuer Opel Astra Hybrid, Rocks-e und Mokka-e im Mittelpunkt

Bewährtes Gute-Laune-Team: Fahr- und Rate-Spaß mit Nobby Dickel und BVB-Profis

Marius Wolf, Emre Can, Marcel Schmelzer, Annika Billig ( Team 1 ),

), Raphael Guerreiro, Thorgan Hazard, Patrick Owomoyela, Lea Rogge-Herper ( Team 2 ) und

) und Mats Hummels, Julian Brandt, Roman Weidenfeller sowie Luisa Bergmann (Team 3)

Das längst zur Kultserie gewordenestartet jetzt in die 10. Runde. Nach bislang acht Staffeln mit insgesamt über 30 Folgen und der 09. Staffel als „Best-of“ haben nicht nur Borussen-Fans und Opelaner auf neue ebenso knifflige wie spaßige Aufgaben gewartet, die BVB-Legende Nobby Dickel seinen Jungs stellt. In der Jubiläumsausgabe des BVB-Quiztaxis ist diesmal vieles anders: In dender 10. Staffel mischen erstmals nicht nur aktuelle und ehemalige männliche BVB-Profis mit, sondern auch Spielerinnen aus der Frauenmannschaft. In dengehen Mixed-Teams an den Start. Eine weitere Neuheit: Es ist nicht nur Wissen, sondern auch Geschicklichkeit am Lenkrad gefragt. Dies alles in den neuesten „Stromern“ von Opel: dem neuen, dem in jeder Hinsicht unkonventionellen, rein batterie-elektrischenund dem Bestseller sowie„Mit dem BVB-Quiztaxi haben Opel und Borussia Dortmund mittlerweile eine eigene Kultmarke geschaffen, auf die sich die Fans regelmäßig freuen. Auch die neuesten Quiztaxi-Folgen sind sehr spannend sowie unterhaltsam und werden erneut eine große Fan-Gemeinde begeistern“, sagtDenn nicht nur die Aufgaben, die Team-Besetzung und die Opel-Modelle sind brandneu – auch der Austragungsort der diesjährigen Jubiläumsstaffel feiert Premiere. Die Quiztaxi-Challenges finden erstmals nicht im Trainingslager in Bad Ragaz oder Marbella, sondern auf ureigenem BVB-Terrain statt: zwischen Brackel, Borsigplatz und Signal Iduna Park. Leichter wird es deshalb für die drei Teams umnicht – im Gegenteil. Im wendigen Opel Rocks-e müssen sie beweisen, wie schnell sie den emissionsfreien City-Stromer zwischen drei Pylonen auf engstem Raum wenden können. Extrapunkte können sich die Profis verdienen, indem sie mit dem Rocks-e einen riesigen Ball per „Hackenschuss“ zielgenau ins Tor befördern.Den Weg vom Trainingsgelände zur BVB-FanWelt legen Nobby Dickel und die Rateteams dann im offiziellen aktuellen Quiztaxi Opel Astra Plug-in-Hybrid (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,1 l/100 km, CO-Emission 26-24 g/km; jeweils kombiniert) zurück – im Elektromodus ganz emissionsfrei und so gut wie lautlos. Umso besser können sie sich auf die wirklich wichtigen Fragen konzentrieren. Vielleicht wissen ja auch die Fans beim Mitraten auf YouTube und Facebook, wie viele Tore der BVB in 10 Jahren Partnerschaft mit Opel in allen Pflichtspielen geschossen hat oder wie viele Opel Rocks-e in eine Parklücke mit 19,09 Metern Länge passen. Kleiner Tipp: Das innovative Leichtkraftfahrzeug mit zwei Sitzplätzen ist gerade mal 2,41 Meter kurz.In der BVB-FanWelt angekommen, steht der Opel Mokka-e bereit – und zeigt, dass er als modernes Kompakt-SUV nicht nur mit seinem mutigen Design begeistert, sondern auch ordentlich Stauraum hat: Sein Innenraum ist prall gefüllt mit Fußbällen. Wie viele genau ist die Frage – das Mitschätzen an den Smartphone- und Tablet-Screens ist ausdrücklich erwünscht.In den vergangenen fünf Jahren, die das erfolgreiche Format mittlerweile läuft, waren alle ehemaligen und aktuellen BVB-Größen dabei: von Marco Reus über Mario Götze, Mats Hummels und Pierre-Emerick Aubameyang bis Erling Haaland. „Welches Team sich den Jubiläumssieg sichern konnte, verraten wir an dieser Stelle nicht, sondern wünschen viel Spaß mit Opel und dem BVB“, weckt Albrecht Schäfer die Lust auf den speziellen Jubiläumsmix aus Fragerunden und Geschicklichkeits-Challenges des BVB-Quiztaxis von Opel.