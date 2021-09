Mit Original-Zubehörteilen: Neuer Opel Grandland nach Maß

Alles dabei: Elegante Trägersysteme für Grandland-Dach und -Heck

Alles sicher: Passgenaue Aluminium-Trittbretter, Laderaumtrenngitter und -netze

Alles sauber: Maßgeschneiderte Laderaumschalen und Schmutzfänger

Alles aufgeräumt: Flexible FlexConnect-Lösungen für den Innenraum

Alles elektrisch: Auswahl an Ladezubehör für die Grandland Hybrid-Varianten

CEE-16-Stecker (3-phasig) für Industriesteckdosen (Drehstrom)

Typ-EF-Stecker für Haushaltssteckdosen

Typ-2-Stecker für öffentliches Laden

Klares und mutiges Design mit charakteristischem Opel Vizor an der Front, dazu Top-Technologien und ein ebenso modernes wie komfortables Interieur samt digitalem Pure Panel-Cockpit – das zeichnet den neuenaus. Genauso elegant und dabei überaus praktisch sind die zahlreichen Opel Original Zubehörteile, mit denen Kunden das SUV-Flaggschiff der Marke weiter aufwerten können. Maßgeschneiderte Accessoires sowie ausgewählte Produkte von marktführenden Partnerunternehmen machen den neuen Grandland noch individueller und flexibler. Die Auswahl umfasst Transport- und Trägersysteme, Komfort- und Sicherheitsausstattung sowie weitere Styling-Elemente. Und mit dem modernen Opel-Ladezubehör sind auch-Fahrer für alle Situationen gerüstet.Wollen Grandland-Fahrer mit der ganzen Familie und Sportgerät auf Tour gehen, kann selbst der bis zu 1.652 Liter fassende Kofferraum einmal an seine Grenzen stoßen. Oder Ausrüstung wie Skier oder Wanderstöcke sollen ganz einfach separat transportiert werden. Für diese Fälle hält Opel eine Auswahl flexibler Transport- und Trägersysteme bereit. Mit den verschiedenensowieals auchfreuen sich Grandland-Kunden über Extra-Stauraum. Das Sportgerät lässt sich so bequem, sauber und vor allem sicher verladen. Die Fahrradträger für die Anhängerkupplung können bis zu zwei E-Bikes schultern.Für den leichten Zugriff zu den Dachträgersystemen sorgen die, die unterhalb der Türen passgenau zwischen den vorderen und hinteren Radhäusern sitzen. Mit einer Oberplatte aus Edelstahl sind sie nicht nur belastbar, sondern werden auch zum edlen Blickfang, der den sportlich-eleganten Look des Top-SUVs betont. Rutschsichere Gumminoppen sorgen auch bei nassem Wetter für den festen Stand. Wie praktisch schön sein kann, zeigen auch die im Angebot befindlichen, die es im Zweier-Set für vorn und hinten gibt. Sie schützen den Lack vor spritzendem Schlamm, Steinen, Split oder Schnee – und unterstreichen zugleich den SUV-Look.Soll das Auto auch nach einer Wanderung oder Bike-Tour durch Wald und Wiesen sauber bleiben, gibt’s für den Gepäckraum des neuen Opel Grandland die praktische. Für Ordnung im Heck ist ebenfalls gesorgt: Denn die Schale inklusive Antirutschbeschichtung schützt mit ihrem hohen, stabilen Rand nicht nur vor Schmutz und Nässe – der Kofferraum bleibt auch aufgeräumt. Und mit dembleiben Gepäck oder auch mitfahrende Haustiere sicher an ihrem Platz. Die passgenaue Abtrennung wird dazu hinter den Kopfstützen der zweiten Sitzreihe befestigt. Flexibel aufteilen lässt sich der Kofferraum darüber hinaus durch dasIm Passagierabteil des neuen Grandland kommen auf Wunsch unterschiedlichezum Einsatz, die für Ordnung sorgen und die Fahrt unterhaltsamer machen: Dazu zählen Haken und Kleiderbügel genauso wie Tablet-Halterungen oder der Klapptisch. So lassen sich während der Fahrt in der zweiten Reihe entspannt Filme schauen oder Büroarbeiten erledigen. Die FlexConnect-Aufsätze können flexibel am Basisträger, der an den Kopfstützen der Vordersitze montiert wird, angebracht und mit einem Handgriff wieder entfernt werden.Darüber hinaus hält Opel für alle Teilzeit-Stromer, die in den ebenso leistungsstarken wie effizienten Grandland Plug-in-Hybrid-Varianten gerne emissionsfrei unterwegs sind, praktisches Ladezubehör bereit. Zum Angebot zählen dasund die dazu passendegenauso wie dermit drei Adaptern im Set:So sind Grandland Hybrid-Fahrer auch unterwegs auf alle Ladeanforderungen bestens vorbereitet.Weiteres stilvoll-praktisches Zubehör für den neuen Opel Grandland sowie für viele andere Modelle mit dem Blitz ist online aufbestellbar oder beim Opel-Händler vor Ort erhältlich.