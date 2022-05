Mit Klasse zurück: Kompakte Opel begeistern auf der Bodensee Klassik

Kompakt-Klasse: Opel Kadett A, „Kulläng“-Rallye-Kadett, Kadett GT/E sowie Kadett GSi absolvieren Ausdauerfahrt

Stars mit Klasse: Schauspielerin Gesine Cukrowski und Olympiasieger André Lange zirkeln Rallye-Kadett über die Schwäbische Alb und durchs Ostallgäu

Newcomer mit Klasse: Neuer Opel Astra zieht als Begleitfahrzeug die Blicke auf sich

Klasse Stimmung: Teilnehmer und Publikum feiern Rückkehr der Bodensee-Klassik

Das hatten sich Publikum, Teilnehmer und alle Verantwortlichen gewünscht: Nach zwei Jahren Zwangspause startete an diesem Wochenende diein ihre neunte Runde. Mit dabei: klasse Autos, klasse Stars und vor allem klasse Stimmung. Da ließ es sich Opel nicht nehmen, ebenfalls Klasse zu zeigen – genauer gesagt: Kompakt-Klasse. Denn mit am Start waren legendäre Kadett-Modelle aus der über 80-jährigen Kompaktklasse-Geschichte des Rüsselsheimer Herstellers.Von Friedrichshafen aus erfuhren Kadett A, Rallye-Kadett B, Kadett GT/E und der 1991 von keinem Geringeren als Altbundeskanzler Helmut Schmidt erworbene Kadett GSi die landschaftlich reizvollen Strecken der Bodensee- und Ostallgäu-Region sowie der Schwäbischen Alb. Darüber hinaus zeigte Opel auf der Bodensee-Klassik mit dem, der zeitgleich an diesem Wochenende deutschlandweit Händlerpremiere feierte, wie die jüngste Generation der Kompaktklasse aus Rüsselsheim den Blitz auch in Zukunft strahlen lassen und die Kunden begeistern wird.Besondere Aufmerksamkeit während der Oldtimer-Ausfahrt zog der Rallye-Kadett B auf sich. Denn im als „Kulläng“-Kadett bekannten Rallyefahrzeug stellte Schauspielerin Gesine Cukrowski ihr Rallye-Talent unter Beweis. Hinter dem Lenkrad ihr Teamgefährte André Lange, Bob-Olympiasieger. Beide Stars, seit vielen Jahren eng mit der Marke Opel verbunden und im alltäglichen Leben begeisterte-Fahrer, ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, den Spirit der goldenen Rallye-Zeit einmal selbst zu schnuppern.„Ich liebe diesen Parcours rund um den Bodensee! Die Strecke dieses Jahr dann auch noch im 1971er Rallye-Kadett zurückzulegen war für mich ein Riesenspaß und zugleich Nostalgie pur. Der Wagen hat in mir viele schöne Erinnerungen hervorgerufen, denn die Sorglosigkeit der Kindheit ist genauso einmalig wie das Erlebnis der letzten drei Tage“, schwärmt Gesine Cukrowski von ihren Erfahrungen als Co-Pilotin. Dem pflichtet André Lange bei: „Der Rallye-Kadett ist eine Sport-Ikone. Und wenn ich daran denke, dass auf meinem Platz vor über vier Jahrzehnten Rallye-As Anders Kulläng als Pilot Gas gegeben hat, ist das ein besonderes Gefühl.“Ihre erfolgreiche Premiere feierte an diesem Wochenende auch die jüngste Generation der Opel-Kompaktklasse, der neue Opel Astra. Und das im doppelten Sinn: Als Begleitfahrzeug der Bodensee-Klassik unterstützte er verlässlich die Organisatoren auf den einzelnen Etappen, während die Zuschauer in Friedrichshafen und entlang der Route sehen konnten, was eine moderne Kompaktklasse ausmacht. Und alle anderen Opel-Fans konnten den neuen Astra erstmals bei ihrem Händler vor Ort in Augenschein nehmen und selbst erleben – mit Opel Vizor, volldigitalem Pure Panel, Top-Technologien wie dem adaptiven blendfreien Intelli-Lux LEDPixel Licht und vor allem erstmals elektrifiziert als