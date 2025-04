Mehr als was fürs Auge: Der neue Opel Vivaro Electric Sportive

So stylish: Mit sportiver schwarz-gelber Fahrzeugbeklebung, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und weiteren Design-Highlights

Derist nicht nur ein Alleskönner, der für so gut wie jedes Einsatzprofil passt, er ist auch die perfekte Visitenkarte für das eigene Unternehmen. Dafür sorgt umso mehr der ab sofort bestellbare neue. Er wird mit charakteristischen Design-Details zum Blickfang bei jeder Arbeitsfahrt. Darüber hinaus bietet der 4,98 Meter lange sowie rund 1,90 Meter hohe und damit voll tiefgaragentaugliche Transporter in dieser speziellen Auflage zahlreiche Pakete mit vielen Technik- und Komfort-Features serienmäßig dazu. Derart attraktiv ausgestattet ist der Vivaro Electric Sportive mit 100 kW (136 PS)-Elektromotor und 75 kWh-Batterie als Kastenwagen schon für 48.500 Euro und als Doppelkabine ab 51.500 Euro netto bestellbar.Der „Sportive“ glänzt von außen mit seiner charakteristischen Fahrzeugbeklebung. Das schwarze sportliche Streifenmuster mit gelbem Highlight auf der Motorhaube erstreckt sich bis zum Opel Vizor-Markengesicht. Dort sorgen serienmäßige LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht für beste Sicht. Stoßfänger, Türgriffe und die Verkleidung der Schiebetürschiene sind in Wagenfarbe lackiert, die Außenspiegelkappen und Seitenleisten erstrahlen schwarz. Das ebenfalls an den Seiten bis zu den hinteren Radhäusern verlaufende Muster spiegelt das sportive Streifendesign der Motorhaube wider. Die 17-Zoll-Leichmetallfelgen des Vivaro Electric Sportive unterstreichen den hochwertigen Look. „Black is beautiful“ gilt auch im Innenraum: Dort sind sowohl die Armaturentafel als auch die Türverkleidungen schwarz gehalten.Ein weiterer Vorteil für Vivaro Electric Sportive-Fahrer sind die zahlreichen Zusatz-Pakete, die in der Sonderedition bereits serienmäßig an Bord sind. Mit vielen Technik- und Komfort-Details machen sie die tägliche Arbeitsfahrt leichter, sicherer und entspannter.So erhöht das „Sight & Light“-Paket mit Nebelscheinwerfern sowie elektrisch verstellbaren, beheizbaren und einklappbaren Außenspiegeln nicht nur die Sicherheit, sondern mit jeweils einer 12-Volt-Steckdose im Handschuhfach und an der-D-Säule auf Fahrerseite auch den Praxisnutzen. Ein Highlight im „Sportive“ ist das „Dynamic Surround View“-Paket mit dem digitalen Rückspiegel. Das System besteht aus zwei Kameras, eine über den hinteren Türen und die andere unter dem Beifahreraußenspiegel. Die von den Kameras aufgenommenen Bilder werden im Digitalbildschirm angezeigt. Während der Fahrt überblickt der Fahrer so den Bereich hinter dem Heck des Vivaro; aktiviert er den Blinkerhebel, kann er den normalerweise seitlichen toten Winkel auf der Beifahrerseite einsehen. Im Vergleich zu herkömmlichen Spiegeln bietet das System damit eine bessere, umfassendere Übersicht.Das gesamte Cockpit ist höchst ergonomisch gestaltet. Mit dem „Connect Nav“-Paket verfügen Vivaro Electric Sportive-Fahrer über das hochwertige Audio-System IVI high. Routen lassen sich über das Navigationssystem mit 10-Zoll-Touchscreen planen. Darüber hinaus hält das digitale, farbige 10-Zoll Fahrerinfodisplay alle wichtigen Informationen bereit. Komfort auf Pkw-Niveau bieten außerdem im „Comfort“-Paket enthaltene Features wie die Zwei-Zonen-Klimaautomatik, die induktive Ladeschale zum kabellosen Aufladen kompatibler Smartphones, das Keyless-System und das beheizbare Lederlenkrad. Den Wohlfühlfaktor an kalten Tagen steigert zudem das „Winter“-Paket mit Sitzheizung für alle Plätze in der ersten Reihe.Im Kastenwagen und der Doppelkabine macht der höhenverstellbare Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze und Armlehne die Fahrt noch entspannter. Der im „Sportive“-Kastenwagen ebenfalls serienmäßige FlexCargo-Doppelbeifahrersitz erweitert den Laderaum mit seiner Durchladefunktion. Und das Heckabteil selbst verfügt über eine verstärkte LED-Beleuchtung.Auf diese Weise ist der Vivaro Electric Sportive nicht nur bestens ausgestattet, sondern auch jederzeit auf weiten Strecken verlässlich unterwegs. Denn mit seiner 75 kWh-Batterie ermöglicht er lokal emissionsfreie Reichweiten bis zu 352 Kilometer ohne Ladestopp (gemäß WLTP). Und benötigt der Elektro-Transporter doch einmal Energienachschub, kann er über den serienmäßigen dreiphasigen 11 kW-Onboard-Charger flott mit Wechselstrom geladen werden. An einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule ist zum Laden auf 80 Prozent der Batteriekapazität ein „Pausenstopp“ von rund 45 Minuten nötig. Bei all dem macht der Nutzfahrzeug-Allrounder auch als Lastenträger keine Kompromisse: So bietet der Vivaro Electric Kastenwagen bis zu 5,8 Kubikmeter Ladevolumen und bis zu eine Tonne Zuladung.