Mehr als jedes Zehnte in Deutschland neu zugelassene LCV ist ein Opel

Leichte Nutzfahrzeuge mit dem Blitz mit rund 4.000 Neuzulassungen im Juni

Marktanteil von Combo, Vivaro und Movano steigt auf 11,3 Prozent

Gesamt-Marktanteil von Opel legt ebenfalls zu und erreicht 6,3 Prozent

Corsa im ersten Halbjahr Deutschlands Nummer eins im Kleinwagensegment, auch unter den vollelektrischen Kleinwagen

Sattes Wachstum im Juni für die leichten Nutzfahrzeuge (LCV) von Opel: Nach vorläufigen internen Zahlen wurden im vergangenen Monat in Deutschland rund 4.000undneu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Wachstum von 163 Prozent. Der Marktanteil im LCV-Segment stieg auf 11,3 Prozent (2023: 6,2 Prozent). Alle drei Baureihen der neuen Generation von leichten Opel-Nutzfahrzeugen verzeichneten dabei gegenüber dem Vorjahresmonat ein signifikantes Wachstum. Am stärksten legte der Movano mit rund 1.400 Neuzulassungen zu (+186 Prozent), gefolgt von Vivaro mit rund 1.650 Neuzulassungen (+155 Prozent) sowie Combo mit rund 900 Neuzulassungen (+148 Prozent).Auch im gesamten bisherigen Jahresverlauf überzeugen die Transporter des Herstellers aus Rüsselsheim. Über 15.000 Neuzulassungen, und damit mehr als doppelt so viele Fahrzeuge wie im Vorjahreszeitraum, ließen den Marktanteil auf 9,8 Prozent klettern (2023: 5,7 Prozent).Auch beim kombinierten Marktanteil von Pkw und LCV weist Opel auf dem deutschen Heimatmarkt ein starkes Ergebnis aus. Im bisherigen Jahresverlauf sorgten deutlich über 92.000 Neuzulassungen für einen Marktanteil von 5,7 Prozent (1. Halbjahr 2023: 4,9 Prozent). Im Juni wurden insgesamt mehr als 21.000 Opel-Fahrzeuge zugelassen – ein Wachstum von rund 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Marktanteil lag bei 6,3 Prozent (Juni 2023: 5,3 Prozent).: Er ist Deutschlands Nummer eins im Kleinwagensegment. Auch unter den vollelektrischen Kleinwagen ist derim bisherigen Jahresverlauf die Nummer eins.„Opel bleibt auf der Erfolgsspur. Im Juni 2024 wurden so viele Opel-Fahrzeuge zugelassen, wie seit dem Juli 2019 nicht mehr. Unsere leichten Nutzfahrzeuge waren mit ihrem hervorragenden Ergebnis ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung“, sagt Patrick Dinger, Opel-Markenchef in Deutschland.