Marke, Modelle, Menschen: So sehen die Opel-Siegertypen 2021 aus

Erfolgreicher Stromer: Opel Mokka-e gewinnt „Goldenes Lenkrad 2021“ 1

Elektrisierender Transporter: Opel Vivaro-e ist „International Van of the Year 2021“

Klares Konzept: Opel Manta GSe ElektroMOD „Concept Car of the Year“

Ausgezeichneter Designchef: Mark Adams wird zum „Eurostar 2021“

Opel überzeugt mit seinen Modellen Fachjurys genauso wie das breite Publikum – das zeigt einmal mehr die Vielzahl an Auszeichnungen in diesem Jahr. Vom „International Van of the Year 2021“ für den Opel Vivaro-e bis zum „Goldenen Lenkrad 2021“für den Opel Mokka-e war alles dabei.„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnungen. Sie belegen das Engagement und das Herzblut, mit dem bei Opel gearbeitet wird. Ob Designer, Ingenieure, Kaufleute oder unsere Kollegen in den Werken – sie alle haben fantastische Autos auf die Straße gebracht. Ihnen gebührt mein ganz besonderer Dank“, sagt Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz.Bereits zum Jahreswechsel stand derals(IVOTY) fest. Im Frühjahr wanderte die begehrte Trophäe dann auch physisch an den Opel-Stammsitz in Rüsselsheim. Sie bildete den Auftakt eines wahren Preisregens für den batterie-elektrischen Nutzfahrzeug-Bestseller. So holte der Vivaro-e allein in Großbritannien mehrere Awards als bester elektrischer Van des Jahres. Genauso begeistert europaweit der Hochdachvan, der sowohl als Verbrenner wie auch als elektrischerim Jahresverlauf zahlreiche Auszeichnungen einfahren konnte.Mutig, klar und alles außer gewöhnlich fuhr im Frühjahr auch der neuevor. Seitdem elektrisiert er Presse wie Publikum – und holte als vollelektrischerjüngst mit demeinen der renommiertesten Preise in der gesamten Automobilindustrie. Das unkonventionelle SUV überzeugt mit seinen topmodernen Technologien ebenso wie mit seinem cleanen, auf das Wesentliche reduzierten Design – besonders deutlich zu sehen am neuen Vizor-Markengesicht und dem volldigitalen Pure Panel-Cockpit. Ein Styling, das für das britische Magazindasbedeutet. Verantwortlich für den progressiven Auftritt zeichnet dabei Opel-Designchef– der fürdeshalb zurecht einist.Mit demhat eine Gruppe von Opelanern in diesem Jahr eine echte automobile Legende wiederkehren lassen – und fit für die Zukunft gemacht. Der batterie-elektrische Manta GSe ElektroMOD weckt, wo immer er auftaucht, die Emotionen. Das unverwechselbare Unikat ist ein echter Eyecatcher – und wurde in Frankreich sowie Spanien gerade zum „Concept Car of the Year“ gekürt. Nur einige der vielen Titel, die Marke, Menschen und Modelle mit dem Blitz in diesem Jahr strahlen lassen.