Live erleben: Neuer Opel Corsa feiert am 21. Oktober Händlerpremiere

Startklar: Neuauflage des Kleinwagen-Bestsellers in wenigen Tagen vor Ort

Elektrisierend: Ab Händlerstart in zwei elektrischen Leistungsstufen sowie mit hocheffizienten konventionellen Antrieben verfügbar

Mutig, klar, charakterstark: Mit Markengesicht Opel Vizor und neuem Infotainment

„Yes, of Corsa“: Neuen Corsa Electric jetzt für gleiche Rate wie Verbrenner leasen

Mit charakteristischem Opel Vizor, bis zu 405 Kilometern elektrischer Reichweite (gemäß WLTP) und voller Top-Technologien – das ist der. Jetzt kommt die bereits bestellbare Neuauflage des Kleinwagen-Bestsellers auch zu den Opel-Händlern. Am, ist der große offizielleund die Kunden können sich erstmals selbst live vor Ort bei ihrem Opel-Partner von den vielfältigen Qualitäten des neuen Corsa überzeugen.Schon die den Händlerstart begleitende außergewöhnlicheweckt das Interesse und macht Lust auf die Neuauflage des meistverkauften Kleinwagens 2021 und 2022. Sie fragt: „Hat er eine große Reichweite?“, „Lädt er schnell?“ oder „Macht er viel Fahrspaß?“ Die Antwort auf all diese und weitere Fragen lautet ganz klar: „Yes, of Corsa!“ Und dass dies stimmt, zeigen die Opel-Händler beim Tag der offenen Tür am 21. Oktober. Vor Ort wird der neue Corsa genauso wie die übrigen Modelle für Begeisterung sorgen.Der neue Opel Corsa ist mutig, klar und fokussiert auf das Wesentliche – und unterstreicht bis ins Detail seinen Opel-Charakter. Das macht schon das Markengesicht Opel Vizor klar, mit dem der Corsa erstmals in seiner langen Erfolgsgeschichte vorfährt. Damit – und mit seinem ebenso klaren, modernen Cockpit samt neuem Infotainment – hat der Newcomer bereits die Leser derbeeindruckt: Sie haben den neuen Corsa zurunter den „Kleinwagen“ gewählt und ihm so den „autonis“-Award verliehen.Der neue Opel Corsa begeistert aber nicht nur mit seinem Design – er überzeugt auch mit seiner Leistung. Der neue Elektromotor sorgt mit 115 kW/156 PS und 260 Newtonmeter Drehmoment für starke Leistungen ab dem ersten Tipp aufs Pedal. Dank der 51 kWh-Batterie ist der leise Stromer bis zu 405 Kilometer gemäß WLTPlokal emissionsfrei unterwegs. Anschließend lässt sich der neue Corsa zügig in unter 30 Minuten an einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule auf bis zu 80 Prozent der Batteriekapazität wieder aufladen. Zugleich führt der Corsa die Tradition fort, hochmoderne Technologien und Features für alle verfügbar zu machen. Dazu zählen das Intelli-Lux LEDMatrix Licht mit nun insgesamt 14 einzeln ansteuerbaren LED-Elementen genauso wie eine ganze Bandbreite moderner Fahrerassistenzsysteme und komfortable Sitze mit Massagefunktion. Es gibt für die Autohaus-Besucher am 21. Oktober also viel auszuprobieren.Wie Opel all dies für die Kunden erschwinglich macht, zeigt der Hersteller auch mit den Leasingmöglichkeiten für den neuen Corsa – gemäß dem Motto:Denn auch bei der Frage nach der identischen Leasingrate für Elektro- oder Verbrennermodell lautet die Antwort: „Yes, of Corsa!“ So können Kunden wählen, ob sie bereits ab 169 Euro monatlichim vollelektrischen, flüsterleisen Corsa Electric mit 100 kW/136 PS, 260 Newtonmeter Drehmoment und einer lokal emissionsfreien Reichweite von bis zu 357 Kilometer (gemäß WLTP) oder im 55 kW/75 PS starken, konventionell angetriebenen Corsa Edition (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 5,4-5,3 l/100 km, CO-Emission 120 g/km; kombiniert) ) unterwegs sein wollen.Die Opel-Händler stehen also am 21. Oktober bereit: mit dem neuen Opel Corsa, besonders attraktiven Leasingangeboten, vielen Informationen zu den Highlights der Neuauflage des Bestsellers – und natürlich mit den weiteren Opel-Modellen, die näher in Augenschein genommen werden können.