Leise rieselt der Schnee? „Yes, of Corsa!“

Erfolgreiche Kampagne als Inspiration für festlich buntes Opel-Weihnachtsmotiv

Corsa batterie-elektrisch, als effizienter Verbrenner sowie schon bald mit 48-Volt-Hybrid-Antrieb am Start

Bestseller auf dem Weg an die Kleinwagen-Verkaufsspitze 2023 in Deutschland und Großbritannien

Opel läutet die Vorweihnachtszeit ein – mit einem ganz speziellen Winter- und Weihnachtsmotiv des neuen. Das schneeweiße und zugleich festlich-bunt gestaltete Bild spielt auf die erfolgreiche Einführungskampagnean, die Opel gemeinsam mit seiner Kreativagentur Jung von Matt entwickelt und im Oktober veröffentlicht hat. Die Kampagne setzt auf einen eingängigen Soundtrack und Sequenzen im Kino-Style. Diese werfen Fragen auf wie: „Hat er eine große Reichweite?“, „Kann er schnell laden?“ oder „Macht er Spaß zu fahren?“ Die Antwort auf all diese und weitere Fragen lautet ganz klar: „Yes, of Corsa!“Der neue Corsa trägt stolz das charakteristische Opel-Markengesicht, den Opel Vizor, und bietet eine außergewöhnliche Vielfalt an Antriebsalternativen. Sie reicht von gleich zwei batterie-elektrischen Leistungsstufen über hocheffiziente Verbrenner bis hin zu bereits in Kürze verfügbaren Hybriden mit 48-Volt-Technologie.Der neue Elektromotor sorgt mit 115 kW/156 PS und 260 Newtonmeter Drehmoment für starke Leistungen ab dem ersten Tipp aufs Pedal. Dank der 51 kWh-Batterie ist der leise Stromer bis zu 405 Kilometer gemäß WLTPlokal emissionsfrei unterwegs. Anschließend lässt sich der neue Corsa Electric zügig in unter 30 Minuten an einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule auf bis zu 80 Prozent der Batteriekapazität wieder aufladen.Eine weitere elektrifizierte Alternative für die Kunden bietet künftig der neue Corsa mit 48‑Volt-Hybrid-Technologie. Mit dem 74 kW/100 PS starken neuen Corsa Hybrid (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 4,7-4,6 l/100 km, CO-Emission 106-102 g/km; jeweils kombiniert) lassen sich so zum vergleichbar motorisierten nicht‑elektrifizierten Corsa 1.2 mit Achtstufen-Automatik (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 5,5-5,4 l/100 km, CO-Emission 124-122 g/km; jeweils kombiniert) knapp ein Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer (rund 15 Prozent) einsparen und die CO-Emissionen damit ebenfalls reduzieren.Zugleich führt der Corsa die Tradition fort, hochmoderne Technologien und Features für alle verfügbar zu machen. Dazu zählen das Intelli-Lux LEDMatrix Licht mit nun insgesamt 14 einzeln ansteuerbaren LED-Elementen genauso wie eine ganze Bandbreite moderner Fahrerassistenzsysteme, das Infotainment der jüngsten Generation und komfortable Sitze mit Massagefunktion.Dank dieser Qualitäten ist es kaum verwunderlich, dass der Kleinwagen-Bestseller im Modellangebot von Opel auch weiterhin eine tragende Säule darstellt. Der vielfach preisgekrönte Corsa wurde seit seinem Start 1982 mehr als 14,5 Millionen Mal verkauft. Er war 2021 und 2022 der meistverkaufte Kleinwagen in Deutschland und Großbritannien und ist auf dem besten Wege, diesen Erfolg auch 2023 zu wiederholen.