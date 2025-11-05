Kraftvoller Genuss mit Extra-Style: Neuer Opel Mokka GSE macht die Mokka-Familie komplett

- Jüngster Zuwachs: Mokka GSE wird zum schnellsten vollelektrischen Serien-Opel
- „Beste Design-Neuheit 2025“: Mokka zum „Schönsten kleinen SUV/Crossover“ gekürt
- Top-Technologien: Infotainment mit natürlicher Spracherkennung und Widget-Bedienung, ChatGPT1, 180-Grad-HD-Rückfahrkamera
- Frei nach Geschmack: Batterie-elektrisch, als Hybrid oder effizienter Benziner verfügbar
Kombinierte Werte für Opel Mokka Hybrid gem. WLTP2: Kraftstoffverbrauch 4,9 l/100 km, CO2-Emission 110 g/km; CO2-Klasse: C.
Kombinierte Werte für Opel Mokka Electric gem. WLTP2: Energieverbrauch 15,4-15,6 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Kombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP2: Energieverbrauch 18,5 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Scharf, schärfer, Opel Mokka: Klar und mutig hat sich der Mokka zu einem echten Bestseller unter den kompakten SUVs entwickelt. Mit weiterentwickeltem Design, neuen Technologien und noch mehr Würze setzt er seit diesem Jahr weitere Maßstäbe. Nicht umsonst wurde er zur „Besten Design-Neuheit des Jahres 2025“3 unter den „Kleinen SUV/Crossover“ gekürt. Mit dem seit wenigen Wochen bestellbaren neuen Mokka GSE hebt Opel den Fahrspaß nun auf ein neues Level. Denn der 207 kW (281 PS) starke Mokka GSE bringt Rallye-Feeling auf die Straße und wird zum bisher schnellsten vollelektrischen Serien-Opel.
Der neue Straßen-Sportler macht die Mokka-Familie komplett, die damit so gut wie jeden Geschmack treffen sollte. Kunden können ganz nach persönlicher Vorliebe wählen: Der Mokka ist in zwei batterie-elektrischen Leistungsstufen erhältlich; außerdem fährt er als Hybrid sowie als effizienter Verbrenner vor. Wer den – unabhängig von der jeweiligen Variante – außergewöhnlich stylishen Mokka-Fahrgenuss selbst erleben möchte, kann schon zum Einstiegspreis von 26.890 Euro starten (UPE inkl. MwSt.).
Volle Elektro-Power: 207 kW (281 PS) und GSE-Motorsport-Technik für die Straße
High-Performance in Serie: Dafür stehen die neuen vollelektrischen GSE-Modelle von Opel – und der neue Mokka GSE macht den Anfang. Mit einer Spitzenleistung von 207 kW (281 PS) ist der bereits bestellbare Serien-Stromer genauso stark wie sein Motorsport-Pendant Mokka GSE Rally. Und mit einem unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern packt er ebenso kompromisslos zu. So beschleunigt der Mokka GSE in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h – und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h wird er zum schnellsten vollelektrischen Serien-Opel. Zur außergewöhnlichen Performance trägt auch die ausgeklügelte Technik bei, die ebenfalls vom Rallye-Prototyp inspiriert wurde. Der Mokka GSE verfügt über ein Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen und neuen Hydro-Stoßdämpfern. Auch sämtliche Hochvolt-Komponenten stammen vom Mokka GSE Rally.
Hinzu kommen zahlreiche Design- und Ausstattungs-Details, die pure Emotionen vermitteln. Dazu zählen GSE-spezifische Einsätze und Schriftzüge an der Karosserie, eine eigens für den Mokka GSE entwickelte Rad-Reifen-Kombination und deutlich sichtbare, gelb lackierte GSE-Vierkolbenbremssättel. Im Innenraum nehmen Pilot und Copilot auf speziellen, im GSE-Look gestalteten Alcantara-Performance-Sitzen mit integrierter Kopfstütze Platz. Die direkte Rückmeldung versprechen die für den Mokka GSE neuentwickelte Lenkung und das oben sowie unten abgeflachte Lenkrad. Beschleunigungs- und Bremsbefehle erfolgen über Alu-Sportpedale.
Für jeden Geschmack: Vollelektrisch, als Hybrid oder effizienter Verbrenner
Wer es etwas „zahmer“ mag, aber dennoch lokal emissionsfrei mit dem Extra-Style-Faktor unterwegs sein möchte, findet im 115 kW (156 PS) starken Mokka Electric den optimalen Begleiter. So lassen sich mit dem 54 kWh-Akku bis zu 403 Kilometer (WLTP4) bis zum nächsten Ladestopp zurücklegen. Dank einem effizienten Packaging konnten die Ingenieure die alltagstaugliche Reichweite bei kompakter Batteriegröße sicherstellen. Die platzsparende Unterflur-Unterbringung der Batterie trägt außerdem zu einem tiefen Fahrzeugschwerpunkt bei. So liegt jeder Mokka Electric satt auf der Straße. Und mit 260 Newtonmeter sofort anliegendem Drehmoment sorgt der Stromer für flotte Ampelstarts und viel Fahrspaß.
Für alle, die lieber „teilzeitstromern“ wollen, hat Opel außerdem den Mokka Hybrid mit 48-Volt-Technologie und 107 kW (145 PS) Systemleistung im Angebot. Er kombiniert einen 100 kW (136 PS) starken 1,2-Liter-Turbobenziner mit einem 15,6 kW (21 PS)-Elektromotor und einem elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Das optimal abgestimmte System hilft dabei, den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen gegenüber einem vergleichbaren konventionell betriebenen Fahrzeug signifikant zu senken. Bei niedrigen Geschwindigkeiten können Mokka Hybrid-Fahrer ihr SUV sogar rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei durch den Stadtverkehr lenken. Und last, but not least können Mokka-Käufer aktuell auch noch ganz „klassisch“ zum ebenfalls 100 kW (136 PS) starken Benziner mit Sechsgang-Schaltgetriebe greifen – so haben Kunden die freie Auswahl, die für sie passende Antriebsalternative zu wählen.
Detox und Greenovation: Mokka-Design und -Ausstattung auf höchstem Niveau
Unabhängig von der jeweiligen Variante standen für die Designer und Entwickler der Mokka-Familie zwei Punkte ganz oben im Lastenheft: „Detox“ und „Greenovation“. So verzichtet der Mokka beim Außendesign komplett auf Chromapplikationen. Spezielle Aero-Felgen beim Mokka Electric sowie die neu gestalteten Frontstoßfänger verbessern die Aerodynamik und steigern so die Effizienz. Ressourcenschonung und der Fokus auf das Wesentliche auch im Innenraum: Alle Stoffe wurden aus Materialien mit Recyclinganteil gefertigt. Das Lenkrad besteht aus veganem Material und spiegelt mit horizontalen Linien den Opel Kompass des Außendesigns wider.
Das Multimedia- und Navigations-Infotainment hebt den Mokka ebenfalls auf das nächste Level. Bereits standardmäßig bietet der Bestseller nun ein 10 Zoll großes digitales Fahrerinfodisplay und einen ebenso großen Farb-Touchscreen. Dieser lässt sich wie beim Smartphone per Widgets ganz einfach bedienen – in Kombination mit dem optionalen Navigationssystem reicht alternativ ein „Hey Opel“, um die natürliche Spracherkennung zu nutzen. Beide Displays sind vielfach personalisierbar. Darüber hinaus bietet Opel für den Mokka auch ChatGPT1 (erhältlich in Verbindung mit Connected Navigation) an. Mit den Funktionen der generativen künstlichen Intelligenz können die Passagiere auf eine schier unendliche Vielfalt an Informationen zugreifen. Und für beste Übersicht beim Rangieren in der Stadt sorgt neben weiteren topmodernen Assistenzsystemen die neue 180-Grad-HD-Rückfahrkamera.
[1] Der Dienst nutzt die Leistung der generativen künstlichen Intelligenz, einschließlich der Technologien der SoundHound Chat AI-Plattform. Version 3.5 von ChatGPT greift auf Daten zurück, die bis spätestens Januar 2022 generiert wurden und hat daher keine Kenntnis von Ereignissen und Daten nach diesem Datum.
[2] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
[3] „autonis“-Leserwahl der auto motor und sport: „Beste Design-Neuheit des Jahres 2025“, Kategorie „Kleine SUV/Crossover“.
[4] Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.