Kraftvoller Genuss mit Extra-Style: Neuer Opel Mokka GSE macht die Mokka-Familie komplett

Jüngster Zuwachs: Mokka GSE wird zum schnellsten vollelektrischen Serien-Opel

„Beste Design-Neuheit 2025“: Mokka zum „Schönsten kleinen SUV/Crossover“ gekürt

Top-Technologien: Infotainment mit natürlicher Spracherkennung und Widget-Bedienung, ChatGPT 1 , 180-Grad-HD-Rückfahrkamera

Frei nach Geschmack: Batterie-elektrisch, als Hybrid oder effizienter Benziner verfügbar

Scharf, schärfer,: Klar und mutig hat sich der Mokka zu einem echten Bestseller unter den kompakten SUVs entwickelt. Mit weiterentwickeltem Design, neuen Technologien und noch mehr Würze setzt er seit diesem Jahr weitere Maßstäbe. Nicht umsonst wurde er zurunter den „Kleinen SUV/Crossover“ gekürt. Mit dem seit wenigen Wochen bestellbaren neuenhebt Opel den Fahrspaß nun auf ein neues Level. Denn der 207 kW (281 PS) starke Mokka GSE bringt Rallye-Feeling auf die Straße und wird zum bisher schnellsten vollelektrischen Serien-Opel.Der neue Straßen-Sportler macht die Mokka-Familie komplett, die damit so gut wie jeden Geschmack treffen sollte. Kunden können ganz nach persönlicher Vorliebe wählen: Der Mokka ist in zwei batterie-elektrischen Leistungsstufen erhältlich; außerdem fährt er als Hybrid sowie als effizienter Verbrenner vor. Wer den – unabhängig von der jeweiligen Variante – außergewöhnlich stylishen Mokka-Fahrgenuss selbst erleben möchte, kann schon zum Einstiegspreis von 26.890 Euro starten (UPE inkl. MwSt.).High-Performance in Serie: Dafür stehen die neuen vollelektrischen GSE-Modelle von Opel – und der neue Mokka GSE macht den Anfang. Mit einer Spitzenleistung von 207 kW (281 PS) ist der bereits bestellbare Serien-Stromer genauso stark wie sein Motorsport-Pendant. Und mit einem unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern packt er ebenso kompromisslos zu. So beschleunigt der Mokka GSE in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h – und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h wird er zum schnellsten vollelektrischen Serien-Opel. Zur außergewöhnlichen Performance trägt auch die ausgeklügelte Technik bei, die ebenfalls vom Rallye-Prototyp inspiriert wurde. Der Mokka GSE verfügt über ein Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen und neuen Hydro-Stoßdämpfern. Auch sämtliche Hochvolt-Komponenten stammen vom Mokka GSE Rally.Hinzu kommen zahlreiche Design- und Ausstattungs-Details, die pure Emotionen vermitteln. Dazu zählen GSE-spezifische Einsätze und Schriftzüge an der Karosserie, eine eigens für den Mokka GSE entwickelte Rad-Reifen-Kombination und deutlich sichtbare, gelb lackierte GSE-Vierkolbenbremssättel. Im Innenraum nehmen Pilot und Copilot auf speziellen, im GSE-Look gestalteten Alcantara-Performance-Sitzen mit integrierter Kopfstütze Platz. Die direkte Rückmeldung versprechen die für den Mokka GSE neuentwickelte Lenkung und das oben sowie unten abgeflachte Lenkrad. Beschleunigungs- und Bremsbefehle erfolgen über Alu-Sportpedale.Wer es etwas „zahmer“ mag, aber dennoch lokal emissionsfrei mit dem Extra-Style-Faktor unterwegs sein möchte, findet im 115 kW (156 PS) starken Mokka Electric den optimalen Begleiter. So lassen sich mit dem 54 kWh-Akku bis zu 403 Kilometer (WLTP) bis zum nächsten Ladestopp zurücklegen. Dank einem effizienten Packaging konnten die Ingenieure die alltagstaugliche Reichweite bei kompakter Batteriegröße sicherstellenDie platzsparende Unterflur-Unterbringung der Batterie trägt außerdem zu einem tiefen Fahrzeugschwerpunkt bei. So liegt jeder Mokka Electric satt auf der Straße. Und mit 260 Newtonmeter sofort anliegendem Drehmoment sorgt der Stromer für flotte Ampelstarts und viel Fahrspaß.Für alle, die lieber „teilzeitstromern“ wollen, hat Opel außerdem denmit 48-Volt-Technologie und 107 kW (145 PS) Systemleistung im Angebot. Er kombiniert einen 100 kW (136 PS) starken 1,2-Liter-Turbobenziner mit einem 15,6 kW (21 PS)-Elektromotor und einem elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Das optimal abgestimmte System hilft dabei, den Kraftstoffverbrauch und die CO-Emissionen gegenüber einem vergleichbaren konventionell betriebenen Fahrzeug signifikant zu senken. Bei niedrigen Geschwindigkeiten können Mokka Hybrid-Fahrer ihr SUV sogar rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei durch den Stadtverkehr lenken. Und last, but not least können Mokka-Käufer aktuell auch noch ganz „klassisch“ zum ebenfalls 100 kW (136 PS) starken Benziner mit Sechsgang-Schaltgetriebe greifen – so haben Kunden die freie Auswahl, die für sie passende Antriebsalternative zu wählen.Unabhängig von der jeweiligen Variante standen für die Designer und Entwickler der Mokka-Familie zwei Punkte ganz oben im Lastenheft: „Detox“ und. So verzichtet der Mokka beim Außendesign komplett auf Chromapplikationen. Spezielle Aero-Felgen beim Mokka Electric sowie die neu gestalteten Frontstoßfänger verbessern die Aerodynamik und steigern so die Effizienz. Ressourcenschonung und der Fokus auf das Wesentliche auch im Innenraum: Alle Stoffe wurden aus Materialien mit Recyclinganteil gefertigt. Das Lenkrad besteht aus veganem Material und spiegelt mit horizontalen Linien den Opel Kompass des Außendesigns wider.Dashebt den Mokka ebenfalls auf das nächste Level. Bereits standardmäßig bietet der Bestseller nun ein 10 Zoll großes digitales Fahrerinfodisplay und einen ebenso großen Farb-Touchscreen. Dieser lässt sich wie beim Smartphone per Widgets ganz einfach bedienen – in Kombination mit dem optionalen Navigationssystem reicht alternativ ein „Hey Opel“, um die natürliche Spracherkennung zu nutzen. Beide Displays sind vielfach personalisierbar. Darüber hinaus bietet Opel für den Mokka auch(erhältlich in Verbindung mit Connected Navigation) an. Mit den Funktionen der generativen künstlichen Intelligenz können die Passagiere auf eine schier unendliche Vielfalt an Informationen zugreifen. Und für beste Übersicht beim Rangieren in der Stadt sorgt neben weiteren topmodernen Assistenzsystemen die neue 180-Grad-HD-Rückfahrkamera.