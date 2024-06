Kompaktvan-Pionier mit sieben Sitzen: Vor 25 Jahren feiert der Opel Zafira Weltpremiere

Revolutionär: Flex7-Sitzkonzept setzt 1999 neue Maßstäbe bei Innenraumvariabilität

Preisgekrönt: Innovativer Zafira erhält mehrmals das renommierte „Goldene Lenkrad“

Wasserstoffantrieb-Vorreiter: Lokal emissionsfreie HydroGen-Flotten auf Zafira-Basis

Moderne, flexible Raumwunder: Opel Zafira, Combo und in Kürze neuer Frontera

Emotional, effizient und vor allem höchst praktisch mit viel flexiblem Platz für die ganze Familie oder den Einsatz als VIP-Shuttle – mit diesen Qualitäten punkten gerade die „großen“ Pkw-Modelle von Opel. So können im aktuellenbis zu acht Personen auf Tour gehen, dernimmt bis zu sieben Passagiere auf. Dieses Portfolio ergänzt schon bald der, der kürzlich in Istanbul Weltpremiere gefeiert hat und zum Jubiläumin Rüsselsheim sein Publikumsdebüt gab. Auch er wird auf Wunsch Platz für bis zu Sieben bereithalten.Diese modernen Raumwunder mit dem Blitz wären jedoch alle kaum denkbar ohne ein ganz besonderes Modell, das in diesem Jahr ebenfalls Jubiläum feiert: 1999, vor genau 25 Jahren, ging der wegweisendean den Start. Mit seinem innovativen Flex7-Sitzsystem revolutionierte er das Kompaktvan-Segment und setzte neue Maßstäbe bei der Innenraumvariabilität – wofür er in Folge vielfach ausgezeichnet wurde. Zugleich ebnete er dem heutigen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb von Vivaro HYDROGEN und dem künftigen Movano HYDROGEN den Weg – indem er als Basisfahrzeug für mehrere HydroGen-Testflotten fungierte. Der Opel Zafira war so gleich in mehrfacher Hinsicht ein Pionier und brachte automobile Lösungen auf den Weg, die heute selbstverständlich sind.Im Frühjahr 1999 beginnt die Produktion eines Modells, das Geschichte schreiben soll: Die ersten Exemplare des neuen Opel Zafira fahren vom Band. Der 4,32 Meter lange, 1,74 Meter breite und 1,68 Meter hohe Kompaktvan ist konsequent auf Leichtbau getrimmt. Die erste Generation bringt bei ihrem Start gerade einmal 1.390 Kilogramm auf die Waage. Effizienz wird damals wie heute bei Opel großgeschrieben. Mit einem c-Wert von 0,33 bietet der Zafira einen aerodynamischen Spitzenwert in seiner Klasse. Mit seinem klaren Design und langen Radstand verbindet er Eleganz mit Funktionalität. Für Fahrstabilität und beste Sicherheit sorgen unter anderem der niedrige Schwerpunkt des Fahrzeugs und das hochmoderne DSA (Dynamic Safety) -Fahrwerk.Schlagzeilen macht der neue Zafira vor 25 Jahren aber vor allem aus einem anderen Grund: Er ist der erste Kompaktvan, der flexiblen Platz für bis zu sieben Personen bietet, ohne dass dabei schweres Gestühl mühsam aus- oder eingebaut werden müsste. Möglich macht dies das intelligente, patentierte Flex7-Sitzsystem. Mit dieser einzigartigen Formel setzt Opel den neuen Standard für vollintegrierte Onboard-Flexibilität im Innenraum. Innerhalb von nur rund 15 Sekunden lässt sich der Kompaktvan vom Sieben- in einen Zweisitzer mit bis zu 1.700 Litern Ladevolumen verwandeln. Nach dem Entriegeln und Einfahren der Kopfstützen lassen sich die Sitze der dritten Reihe kinderleicht zusammenfalten und so in entsprechend ausgeformten Mulden im Fahrzeugboden verstauen, dass eine völlig ebene Ladefläche entsteht. Der lästige Ausbau aus dem Fahrzeug und die Lagerung der temporär nicht benötigten Sitze in der Garage gehören damit der Vergangenheit an.Gleiches gilt für die zweite Reihe: Auch sie lässt sich komplett zusammenfalten, nach vorne schieben und platzsparend hinter den Vordersitzen fixieren. Und last, but not least kann die Rückenlehne des Beifahrersitzes in eine waagerechte Position geklappt werden. Auf diese Weise lassen sich bis zu drei Meter lange Gegenstände in den Zafira laden und gleichzeitig vier Passagiere unterbringen.Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Noch im Jahr des Verkaufsstarts erhält der Trendsetter erstmals das „Goldene Lenkrad“. Nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen mag. Denn mit der zweiten Zafira-Generation optimieren die Opel-Ingenieure 2005 die Handhabung der zweiten Reihe. Die Sitze lassen sich nun im Verhältnis 40:20:40 umklappen, sodass auf den äußeren Einzelsitzen auch Erwachsene bequem Platz nehmen können. Der Lohn der Mühen: Mit dem weiterentwickelten Flex7-Sitzsystem ist der Zafira B wieder das Maß aller Dinge, was Flexibilität im Innenraum angeht – und holt erneut das „Goldene Lenkrad“.Da aller guten Dinge drei sind, bekommt der Zafira mit dem Zafira Tourer 2012 einen Premiumpartner an die Seite gestellt. Dieser gewinnt aus dem Stand ein weiteres „Goldenes Lenkrad“. Zusätzlich zum hochvariablen Innenraum überzeugt der Tourer mit Lounge-Komfort, Panorama-Glasdach und Innovationen wie radarbasierter Abstandsmessung sowie eindringlicher Kollisionswarnung. Mit diesem Serienerfolg trägt allein der Zafira in seinen verschiedenen Generationen dreimal zumbei.2001 – zwei Jahre nach dem Marktstart der ersten Zafira-Generation – fragt Opel: „Kann ein Sportwagen sieben Sitzplätze haben, oder andersherum: Darf ein Kompaktvan sportliche Fahreigenschaften haben?“ Die klare Antwort gibt der Zafira OPC. Er vereint zwei vordergründig verschiedene Segmente: die praxisorientierte Variabilität eines Kompaktvans mit den Fahreigenschaften und einer Leistung auf Sportwagen-Niveau. In Zahlen bedeutet das: 141 kW (192 PS) starker Zweiliter-Turbo, 250 Newtonmeter Drehmoment, in 8,2 Sekunden von null auf 100 km/h und 220 km/h Spitze. Damit wird der im Herbst 2001 startende Zafira OPC zum seinerzeit schnellsten Van Europas.Emotionen mit höchster Effizienz zu verbinden – dieser Vorsatz gilt für Opel dabei damals wie heute. Und so debütiert im selben Jahr neben dem Top-Sportler auch noch ein ganz anderes Antriebskonzept. Neben kraftstoffsparenden Benzin- und Dieselmotoren ergänzt der Erdgas-Zafira 1.6 CNG als besonders sparsames und ressourcenschonendes Serienfahrzeug das Portfolio. Er senkt im Vergleich zum konventionellen Benziner den Schadstoffausstoß deutlich und behält dank praktischem Packaging aller Komponenten die volle Innenraumvariabilität bei. Die Gastanks sind Unterflur angebracht, und dank Monovalent-Konzept kann der Fahrer bei Bedarf einfach auf Benzinbetrieb umschalten.Ein echter Vorreiter ist der Kompaktvan auch beim lokal emissionsfreien Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb: Mit dem HydroGen1 bringt Opel bereits im Jahr 2000 die Brennstoffzelle in der Karosserie eines Zafira auf die Straße. Von Wasserstoff-Brennstoffzellen mit Strom versorgt, leistet der Drehstrom-Motor im HydroGen1 55 kW (75 PS) bei einem Drehmoment von 251 Newtonmeter. Eine Pufferbatterie deckt Leistungsspitzen ab. 2001 kommt eine Flotte von 20 HydroGen3-Modellen bei Testkunden zum Einsatz. Die Fahrzeuge mit 60 kW (82 PS) erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Zwei Exemplare bewältigen 2004 beim „Fuel Cell Marathon“ ohne Probleme fast 10.000 Kilometer von Hammerfest in Norwegen nach Lissabon in Portugal quer durch Europa. Formel 1- und Opel-DTM-Pilot Heinz-Harald Frentzen siegt 2005 bei der Rallye Monte Carlo für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Damit bereiten die HydroGen-Fahrzeuge auf Zafira-Basis dem heutigen Transporterden Weg. Und demnächst wird das Angebot an lokal emissionsfreien Nutzfahrzeugen, die sich schnell auftanken lassen, noch größer: mit dem neuen Opel Movano HYDROGEN.Gilt die erste Zafira-Generation von 1999 unbestritten als Pionier der Innenraumflexibilität mit viel Platz für die ganze Familie, so bietet Opel heute eine breite Auswahl an echten Raumwundern für den komfortablen Shuttle-Service genauso wie für die entspannte Urlaubsfahrt. Dazu zählt der aktuellemit acht ebenso wie dermit bis zu sieben Plätzen. Und noch in diesem Jahr folgt der nächste Erfolgsgarant: Mit dem jüngst vorgestelltenhat Opel erstmals ein Kompakt-SUV im Programm, mit dem bis zu sieben Personen auf Reisen gehen können. Mit charakteristischem, robustem Design, dabei geräumig-komfortabel und aufs Wesentliche fokussiert sowie in jeder Variante elektrifiziert ist der Frontera das ideale Auto für Outdoor-Fans und Familien. So fährt der in Kürze bestellbare, überaus erschwingliche Newcomer mit vielen praktischen Lösungen bis hin zur innovativen Smartphone-Station und komfortablem Intelli-Seat-Feature für die Vordersitze vor. Erhältlich ist er wahlweise als Hybrid mit 48-Volt-Technologie oder vollelektrisch. Auf diese Weise bietet der neue Opel Frontera ressourcenschonenden Fahrspaß bis hin zum komplett lokal emissionsfreien Betrieb und setzt die Elektrifizierungsoffensive der Marke konsequent fort.