Kompakt-Klasse: Die serienmäßigen Intelli-Sitze im neuen Opel Astra

Top-Komfort ab Einstiegsvariante: In Intelli-Sitzen mit Ergonomie-Feature entspannt reisen

Rücken- und umweltfreundlich: Wahlweise Aktiv-Sitze mit ReNewKnit™-Bezug sowie Massage- und Memory-Funktion

Klarer, hochwertiger: Astra-Cockpit und -Innenraum sorgen für Wohlfühl-Atmosphäre

Bestens vernetzt: Multimedia-Infotainment und Intelli-HUD Head up Display

Für Alltag und Reise: Flexibler Gepäckraum mit bis zu 1.634 Liter Volumen beim Astra Sports Tourer

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Derüberzeugt von außen mit einem noch schärferen Design als zuvor sowie innen und beim Fahren mit noch mehr Top-Technologien und Komfort. Zu den Highlights des begeisternden Auftritts zählen der erstmals beim Astra beleuchtete Opel-Blitz an der Front sowie das adaptive blendfreie. Für richtige Wohlfühl-Atmosphäre sorgt die Gestaltung des Innenraums. Hier können sich Fahrer und Beifahrer derüber serienmäßige Intelli-Sitze mit ergonomischer Vertiefung sowie ein noch klarer und wertiger ausgearbeitetes Cockpit freuen – entspannter Langstreckenkomfort inklusive.Der neue Auftritt, der den Astra auf das nächste Level hebt, schlägt sich im Karosseriedesign und den Technologien genauso wie im Innenraum wieder. So bietet der neue Astra in jeder Variante noch mehr Sitzkomfort als zuvor. Schon ab der Einstiegsversion sind die eigens bei Opel entwickelten und erstmals für den Astra verfügbaren Intelli-Sitze serienmäßig an Bord. Sie zeichnen sich durch eine spezielle mittig in der Sitzfläche verlaufende Vertiefung aus, die – inspiriert von der Fahrradsattelgestaltung bei Rennrädern – den Druck auf das Steißbein verringert. So sorgt das patentierte Intelli-Seat-Ergonomie-Feature für entspannten Fahrkomfort auch auf langen Touren.Darüber hinaus können Astra-Kunden auch ihren ganz individuellen Sitzkomfort wählen. So sind beispielsweise vielfach einstellbare, AGR-zertifizierte Intelli-Sitze für Fahrer und Beifahrer mit Bezügen aus ReNewKnit™ samt mehrstufiger Sitzheizung, elektropneumatischer Lendenwirbelstütze, Massage- und Memory-Funktion im Angebot. Das Monomaterial in hochwertiger Veloursleder-Optik ist zu 100 Prozent recycelt sowie wieder recycelbar und muss anders als Verbundwerkstoffe nicht aufwendig getrennt werden. Das senkt den CO-Fußabdruck und dient der Abfallvermeidung.Gemäß dem Nachhaltigkeits-Ansatz von Opel kommen zahlreiche weitere ressourcenschonende Stoffe und Oberflächenstrukturen im Astra-Innenraum zum Einsatz. So wurde beispielsweise das Lenkrad vollständig mit veganen Stoffen bezogen. Parallel dazu wurden das Cockpit und die Benutzeroberflächen von Multimedia-Infotainment und Co noch klarer, übersichtlicher und intuitiver gestaltet. Neue Visualisierungen und Grafiken in den Bildschirmen sorgen für einen zeitgemäßen, modernen Look. Ganz im Sinne der Praktikabilität wurden sie so gestaltet, dass der Fahrer sie noch besser als zuvor ablesen kann. Einem möglichen Blendeffekt der Armaturen beugt darüber hinaus die Anchor-graue Oberflächengestaltung der Mittelkonsole vor. Das satingrau schimmernde Finish vermittelt zugleich eine qualitativ hochwertige Haptik und Optik.Zu einem rundum entspannten Fahrerlebnis tragen nicht zuletzt auch die intuitiv bedienbaren und – wie im Fall des segmentführenden– automatisch agierenden Technologien bei. Das optional erhältlichearbeitet dabei so, dass es für den Fahrer die Nacht zum Tag macht und die Fahrstrecke samt Umgebung dabei jederzeit passgenau ausleuchtet.Für beste Vernetzung im neuen Astra sorgt das moderne Multimedia-Infotainment samt kabelloser Smartphone-Integration und auf Wunsch integrierter Navigation. Neben dem zentralen Display in der Mittelkonsole hält hinter dem Lenkrad ein breites und volldigitales Display die wichtigsten Informationen bereit. Zusammen mit dem Intelli-HUD Head-up-Display sorgt es dafür, dass der Fahrer den Blick stets auf der Straße halten und so den Fahrspaß genießen kann. Opel-typisch lassen sich darüber hinaus häufig genutzte Einstellungen wie die Klimatisierung ganz einfach über wenige physische Tasten intuitiv regeln.Ebenso ein Kernmerkmal von Opel sind die Praktikabilität und Flexibilität von Astra und Astra Sports Tourer. Beide glänzen als echte Alleskönner für Alltag, Beruf und Freizeit, die sportliches Styling mit „Nehmer-Qualitäten“ verbinden. Das zeigt der vielfältig nutzbare Kofferraum. So passen schon in der Limousine je nach Variante bei umgelegten Sitzen bis zu 1.339 Liter an Gepäck ins Heckabteil. Der Astra Sports Tourer bietet ein Ladevolumen bis maximal 1.634 Liter. Da finden nicht nur zahlreiche Koffer und Arbeitsutensilien, sondern auch voluminösere Gegenstände wie Transportboxen bequem Platz, angenehm einfach zu beladen über die rund 60 Zentimeter niedrige Ladekante. Und sollen Skier oder ein Surfbrett mit an Bord, kann die Rücksitzlehne im Kompaktklasse-Kombi flexibel im Verhältnis 40:20:40 umgeklappt werden.