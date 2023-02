Kleiner Preis, große Ausstattung: Die neuen Opel Enjoy-Sondermodelle

Genuss mal vier: Die Enjoy-Modelle Opel Mokka, Crossland, Astra und Grandland

Sicher unterwegs: Je nach Modell mit Frontkollisionswarner, Gefahrenbremsung und weiteren Assistenzsystemen

Glänzende Aussichten: LED-Scheinwerfer, Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design

Emotionen ganz erschwinglich: Mokka Enjoy schon ab 23.190 Euro (UPE inkl. MwSt.)

Ein emotionales, begeisterndes Design und Top-Technologien, die man sich leisten kann – dafür steht Opel mit seinen Modellen. Diesen Anspruch unterstreicht der Hersteller einmal mehr mit den neuen. Fahr-Genuss zum erschwinglichen Preis lautet hier die Devise. Denn die Enjoy-Varianten von, demundmarkieren den attraktiven Einstieg in die jeweilige Modellreihe, zahlreiche Sicherheits-, Infotainment- und Design-Extras inklusive. So ist der neue Opel Mokka Enjoy schon ab 23.190 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.) bestellbar.Unabhängig von der Ausstattungslinie glänzt jeder Mokka – wie alle neuen Blitz-Modelle – mit dem Opel-typisch mutigen und klaren Design samt Markengesicht Opel Vizor. Das Sondermodellzieht nun noch mit serienmäßigen 16-Zoll-Leichtmetallrädern im 5‑Doppelspeichen-Design die Blicke auf sich. Unter dem Vizor sorgen bei Dunkelheit standardmäßig LED-Scheinwerfer für beste Sichtverhältnisse nach vorne; am Heck kommen Rückleuchten ebenfalls mit LED-Technologie zum Einsatz. Die Sicherheit erhöht ein bereits im Einstiegs-Sondermodell breites Portfolio an Assistenzsystemen, das vom Frontkollisionswarner mit automatischer City-Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung bis zu Spurhalte-Assistent, Verkehrsschild- und Müdigkeitserkennung reicht. Der intelligente Geschwindigkeitsregler und -begrenzer ist ebenfalls mit an Bord. Und für Unterhaltung während der Fahrt sorgt das Radio BT mit 7‑Zoll-Farbtouchscreen und volldigitalem Fahrerinfodisplay. Den souveränen Vortrieb übernimmt der 74 kW/100 PS starke 1.2 Direct Injection Turbo mit Sechsgang-Schaltgetriebe (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 6,2-5,2 l/100 km, CO-Emission 141-117 g/km; jeweils kombiniert).Auch die weiteren Enjoy-Sondermodelle fahren bestens ausgestattet zum attraktiven Einstiegspreis vor. So bietet derab 24.380 Euroebenfalls LED-Scheinwerfer, 16-Zoll-Designräder und als Sicherheitstechnologien unter anderem Spurassistent und Verkehrsschilderkennung serienmäßig. Bestes Infotainment ist mit dem Apple CarPlay und Android Auto kompatiblen Multimedia Radio und seinem sieben Zoll großen Farbtouchscreen garantiert.Derverfügt in der ab 25.510 Euroerhältlichen Enjoy-Variante genauso wie der(ab 30.980 Euro) über Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Spurhalte-Assistent, Geschwindigkeitszeichen- und Müdigkeitserkennung. Darüber hinaus macht der Astra Enjoy das Rangieren mit einem serienmäßigen Parkpilot für Front und Heck noch einfacher. Um auch lange Fahrten unterhaltsamer und individueller zu gestalten, sind sowohl im Kompaktklasse-Bestseller Astra wie auch im Top-SUV Grandland hochmoderne Multimedia-Infotainment-Systeme an Bord, die sich per Farbtouchscreen – im Astra mit 10-Zoll-Bildschirm – sowie per Sprachsteuerung via Apple CarPlay und Android Auto gekoppelte Smartphones bedienen lassen. Doch schon von außen werden der neue Astra und der Grandland mit Opel Vizor und ihrer dynamischen Linienführung zum Blickfang. Das begeisternde Design heben auch hier die Leichtmetallräder in 5-Doppelspeichen-Optik weiter hervor, beim Astra in 16- und beim Grandland in 17-Zoll-Ausführung. Zudem lassen LED-Scheinwerfer sowie LED-Rückleuchten die beiden Modelle auch bei Nacht hell erstrahlen.Die neuen Opel Enjoy-Sondermodelle zeigen so einmal mehr: Opel macht die Kunden mobil – emotional, effizient und erschwinglich zugleich.