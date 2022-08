Klassiker und Sonne satt: Walter Röhrl fährt historische Opel-Rennwagen beim Olympia-Rallye '72-Revival

Jubiläumstour: Röhrl absolviert Etappe Köln-Speyer in legendären Opel-Klassikern

Blitz-Modelle: Opel begeistert das Publikum mit „Kulläng“-Rallye-Kadett, Commodore GS/E Coupé und Rallye-Namensvetter Olympia

Elektro-mobil: Organisatoren im elektrifizierten Opel Astra Plug-in-Hybrid unterwegs

Heiße Angelegenheit: Hochsommertemperaturen bringen Teilnehmer zum Schwitzen

Besser geht’s nicht: Das großezieht seit Montag die Zuschauer links und rechts der Strecke in seinen Bann. Dafür sorgen fast 200 Teams aus 9 Nationen, die in legendären Rallye-Klassikern und vielen weiteren historischen Fahrzeugen unterwegs sind. Und dazu trägt das hochsommerliche Wetter bei, das die Fahrer, Organisatoren und das Publikum schon die ganze Woche über auf ihrer Tour von Nord nach Süd begleitet. Mittendrin Opel und Rallye-Urgestein: Selbst in diesem Jahr Jubilar, ließ es sich der 75-Jährige nicht nehmen, beim Rallye-Revival ins Cockpit zu steigen. So legte der zweifache Weltmeister am gestrigen Donnerstag die Tagesetappe von Köln nach Speyer auch gleich in zwei Opel-Modellen zurück – ebenfalls passend zumGestern Morgen startete Röhrl in einem Opel Kadett GT/E Coupé. Nach dem Mittagsstopp in Pferdsfeld wechselte er dann auf einen 1982er Opel Ascona 400. Ein Auto, mit dem der Rallye-Weltmeister zahlreiche Erfolge feiern konnte, allen voran den. Stilecht fuhr Röhrl so dann am Technik Museum Speyer, dem Tagesziel der Etappe, vor.An der Strecke sowie an den jeweiligen Etappenzielen konnten die Zuschauer in dieser Woche allerdings noch mehr Modelle mit dem Blitz in Augenschein nehmen. Denn natürlich durfte passend zum Titel der Rallye auch der Opel Olympia nicht fehlen. Das Exemplar, das hier die Blicke auf sich zieht, ist ein 1967er Olympia 1100 SR mit 44 kW/60 PS. Und schließlich zeigt ein ebenso legendärer Rallye-Kadett, den in den 1970er Jahren bereits das schwedische Rallye-As Anders Kulläng und sein Co-Pilot Bruno Berglund fuhren, was er auch heute noch draufhat. Das Olympia-Rallye-Revival-Team im Kadett stellen dabei keine Geringeren als ADAC-Ehrensportpräsident Hermann Tomczyk und Motorsport-Urgestein Günther Holzer.Dass selbst auf Deutschlands größtem Oldtimer-Revival nicht nur die historischen Automobile zu begeistern wissen, zeigt Opel mit dem neuen, das als Crew-Fahrzeug noch bis zum Abschluss der Rallye am Samstag im Einsatz ist. Die jüngste Generation des Kompaktklasse-Bestsellers ist nicht nur ein echtes Design-Schmuckstück mit Opel Vizor, volldigitalem Pure Panel und Top-Technologien, sie passt auch ideal zum Umweltkonzept des Veranstalters, der das Olympia-Rallye-Revival klimaneutral durchführt. Dazu stellt der elektrifizierte Opel eine Systemleistung von 133 kW/180 PS und starke 360 Newtonmeter maximales Drehmoment zur Verfügung (Energieverbrauch gemäß WLTP: 1,1 l/100 km, CO-Emission 26-24 g/km; jeweils kombiniert). Rein elektrisch können die Organisatoren mit dem Astra Hybrid so bis zu 60 Kilometer (gemäß WLTP) lokal emissionsfrei zurücklegen.