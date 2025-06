Klar, mutig, unverwechselbar: Neuer Opel Rocks ab sofort bestellbar

Elektroeinstieg im neuen Style: Vollelektrischer Rocks jetzt mit schwarzem Opel Vizor, weißem Blitz und hellgrauer Karosserie

Jung und unabhängig mobil: Bereits ab 15 Jahren 1 lokal emissionsfrei auf vier Rädern durchstarten

Attraktive Preise: Den neuen Rocks Edition zum Start schon ab 45 Euro monatlich leasen2 oder ab 7.990 Euro kaufen (UPE inkl. MwSt.)

Schon ab 45 Euro monatlichauf den eigenen vier Rädern zu zweit durch die City cruisen? Das Ganze lokal emissionsfrei, wettergeschützt mit Glasdach über dem Kopf und bereits mit 15 Jahren? Was so gut wie unmöglich klingt, macht Opel wahr. Denn ab sofort ist derverfügbar – noch stylisher und dabei mit diesem besonders attraktiven Leasingangebot zum Start. Sein Opel Vizor glänzt nun wie bei allen anderen Modellen im charakteristischen Schwarz, der Opel-Blitz an Front und Heck erstrahlt im Kontrast dazu weiß. Während die Karosserie unterhalb der Fensterlinie ganz in hellgrau gehalten ist, bleiben das schwarze Dach genauso wie die schwarzen Räder ein weiterer Blickfang. Wer also keine Lust hat, auf Bus und Bahn zu warten, schnappt sich einfach den neuen Opel Rocks – im Leasing vergleichbar zum Preis eines Monatsticket des ÖPNV oder im Barkauf jetzt schon ab 7.990 Euro (UPE inkl. MwSt.). Hier gilt ebenso: Der Rocks fährt im neuen Style vor, geblieben ist der erschwingliche Einstiegspreis.Zum Einstiegspreis oder zur Einstiegs-Leasingrate erhalten Kunden ein attraktives Gesamtpaket in Gestalt des Opel Rocks Edition: Der kleine Opel bietet eine elektrische Reichweite von bis zu 75 Kilometern, die sich mit bis zu 45 km/h zurücklegen lassen. Laden lässt sich der Rocks über jede normale Haushaltssteckdose. Das dazugehörige Ladekabel ist in die Seitenwand hinter der Beifahrertür integriert und wird dort bei Bedarf einfach herausgezogen. Mit einem Wendekreis von nur 7,20 Meter können Fahrer den 2,41 Meter kurzen und gerade einmal 1,39 Meter breiten (ohne Außenspiegel) Rocks prima durch enge Kurven oder in kleine Parklücken lenken. Dabei wird der City-Stromer mit seinem frischen Styling einmal mehr zum unkonventionellen Hingucker – auch weil die beiden Türen Rocks-typisch identisch gestaltet sind. Die Beifahrertür schwingt nach vorne, die Fahrertür gegenläufig nach hinten auf.Im Innenraum hält der Rocks Platz für zwei Personen bereit. Zum Hingucker wird das Rocks-Lenkrad: Mit weißem Opel-Blitz auf schwarzem Hintergrund spiegelt es nun perfekt den Opel Vizor wider. Darüber hinaus ist der Rocks auf das Wesentliche fokussiert: Die geschlossene Karosserie verfügt serienmäßig über Heizung, Be- und Entlüftung sowie – außergewöhnlich für ein Fahrzeug dieser Klasse – ein Panoramadach. Dies besteht ebenso wie die Seitenscheiben und das Heckfenster aus gehärtetem Sicherheitsglas. Und sollte die Witterung einmal nicht so gut sein, sorgen die modernen LED-Scheinwerfer des Rocks für bessere Sichtbarkeit bei Regen oder Dunkelheit.Auf diese Weise macht der neue Opel Rocks insbesondere Elektro-Einsteiger ab 15 Jahrenindividuell mobil – und das im ganz besonderen Rocks-Style: klar, mutig und innovativ. Genauso klar und direkt lässt sich das Leichtkraftfahrzeug online bestellen. Einfach aufgehen und los geht’s. Wer mag, kann den neuen Rocks hier auch als GS-Variante wählen. So leicht und schnell funktioniert Fahrzeug-Leasing oder -Kauf heute.