Klar, modern, elektrisierend: Opel-Autohäuser mit neuem CI-Konzept

Mutig und klar: Frische Händler-Corporate Identity entführt Kunden in neue Opel-Welt

Modern German: Erscheinungsbild außen und innen auf das Wesentliche fokussiert

Voller Energie: Showrooms versprühen Wohlfühl-Atmosphäre und machen Elektromobilität physisch und digital erlebbar

Auf den energetischen, der wie kaum ein anderes Zeichen für Elektrizität steht, folgt nun der nächste Schritt zur Steigerung der Markenwahrnehmung: Schon bald erstrahlen die Opel-Autohäuser in frischem Glanz und entführen die Kunden in eine völlig neue, elektrisierende Opel-Welt. So wird die Zukunft der Marke mit dem neuen Corporate Identity-Auftritt für alle Besucher vor Ort erlebbar – eine moderne, fokussierte Umgebung, welche die Werte von Opel klar widerspiegelt.„Die Umsetzung der neuen Showrooms bedeutet einen großen Schritt nach vorne – für die Marke Opel und jeden unserer Autohaus-Partner. Denn unsere Opel-Partner sind eine entscheidende Verbindung von der Marke zu den Kunden. Sie machen die Markenwerte erlebbar – durch die Präsentation unserer innovativen Modelle sowie jetzt auch mit einem kundenzentrierten, zeitgemäßen und repräsentativen Showroom-Auftritt. Unsere Kunden entscheiden selbst, wann der Zeitpunkt gekommen ist, einen Händler aufzusuchen. Dabei wird die Anzahl der Kundenbesuche vor Ort immer weniger, im Schnitt gehen Kunden nur noch 1x zum Autohaus. Mit der neuen Retail Corporate Identity werden sie sich bei unseren Partnern sofort gut aufgehoben fühlen. Sie ist konzipiert, um den Kunden in den Fokus zu rücken und einen einfachen und klaren Austausch zu ermöglichen“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.Mutiger Auftritt sowie klare Farben und Formen, die auf das Wesentliche beschränkt sind: So werden die Autohäuser künftig schon von außen als regionale Markenrepräsentanzen unverwechselbar. Im Außenauftritt dominieren die Farben Gelb und Dunkelgrau. Die klar und modern gestaltete gelbe Säule mit neuem Opel-Blitz-Logo und Opel-Schriftzug wird bereits vor Betreten des Geländes zum Blickfang und lädt ins Autohaus ein. Bei Nacht ist die Glassäule außerdem hell beleuchtet, so dass der Markenauftritt weithin sichtbar ist.Der Showroom im Inneren des Autohauses empfängt die Besucher in einem ebenso klaren und fokussierten Layout – jede Station hat ihre eigene unmissverständliche Funktion. Zentraler Anlaufpunkt ist die ästhetisch und pur in leuchtendem Opel-Gelb gestaltete Fläche. Der so genannte „Discovery Hub“ fungiert mit einzigartig designten Stühlen und Sofas als Lounge-Bereich, in dem sich die Kunden entspannen und mehr über die digitale Zukunft genauso wie über das reiche Erbe der Marke erfahren können. Auch das breite Angebot an Merchandising-Artikeln von Opel-Marken-Mode bis hin zu praktischen Accessoires ist hier zu finden.Vor den ansonsten in weiß und grau gehaltenen Flächen treten die einzelnen Opel-Modelle klar hervor. Fokussierte Beleuchtungsbänder über den Fahrzeugen setzen diese gekonnt in Szene und betonen das charakteristische Opel-Design. Wie einfach Elektromobilität im Alltag sein kann, zeigt dazu die „Elektro-Wand“: Hier finden sich die unterschiedlichsten Lademöglichkeiten, die Opel im Repertoire hat, von der Wallbox bis zum „Universal Charger“. Kunden können sich so direkt vor Ort über die verschiedenen Optionen und ihre jeweiligen Vorteile informieren sowie im Gespräch mit den Mitarbeitern weitere Fragen zur Elektromobilität klären. Eine moderne Wohlfühl-Atmosphäre vermittelt auch der eigens gestaltete Bereich, in dem sich persönliche Beratungs- und Verkaufsgespräche führen lassen. Auf diese Weise wird der Opel-Partner vor Ort zur perfekten Anlaufstelle, die das physische Erlebnis mit der elektrifizierten und digitalen Welt verbindet.Mit ihrer modernen, klaren und fokussierten Gestaltung unterstreichen die Autohäuser künftig so noch mehr, was Opel unter „Modern German“ versteht: eine offene, einladende Atmosphäre für alle mit Modellen, die eine zukunftssichere elektrifizierte Mobilität versprechen und den CO-Fußabdruck verringern.