Jürgen Klopp elektrisiert die Teams des ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe”

Neues Social-Media-Video: Klopp hält begeisternde Ansprache in einer ihm neuen Sportart

Opel-Markenbotschafter mit klarer Botschaft: „Das ist die Revolution des Motorsports!“

Vollelektrischer Opel Corsa Rally Electric: Sportlicher Fahrspaß vom ersten Tipp aufs Gaspedal

Jürgen Klopp ist sicherlich einer der besten Fußballtrainer der Welt. Mit seinem fußballerischen Know-how und seiner Art, Menschen zu begeistern, gelang es ihm über die Jahre hinweg, zahlreiche Titel zu gewinnen – darunter mit Borussia Dortmund die Meisterschaft und mit dem Gewinn des DFB-Pokals 2012 zugleich das erste Double der Vereinsgeschichte sowie mit dem Liverpool FC 2019 die UEFA Champions League. 2020 führte er die Reds schließlich zum Premier League-Titel. Seine ansteckende Begeisterungsfähigkeit zeigt der Opel-Markenbotschafter jetzt auch im, in dem er eine in jeder Hinsicht elektrisierende Ansprache hält – die sich an eine für ihn völlig neue Mannschaft richtet.Denn anstelle sein eigenes Fußball-Team zu pushen, hält Klopp in der Kabine eine flammende Rede an eine ganz spezielle Gruppe junger Talente, die im internationalen Rallye-Zirkus künftig Erfolge feiern will – an die Teilnehmer des diesjährigen„Jürgen Klopp ist einer der angesehensten Fußballtrainer der Welt. Er teilt mit uns zurecht die Leidenschaft für Elektromobilität, denn sportliche Beschleunigung und Performance zählen zu den Kernkompetenzen batterie-elektrischer Fahrzeuge. Er war das Gesicht des Corsa Electric bei dessen Markteinführung, und so unterstützt er logischerweise auch den ersten elektrischen Rallye-Markenpokal – den ADAC Opel Electric Rally Cup ‚powered by GSe‘. Mit seinen allseits bekannten Trainerfähigkeiten spornt er unsere hervorragenden Cup-Athleten zu Höchstleistungen in der Rallye-Saison 2023 an“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.Im kurzen Video macht der 55-jährige Klopp eins klar – beim ADAC Opel Electric Rally Cup geht es um mehr als zu gewinnen: „Das ist eine Revolution! Die Revolution des Motorsports. Der erste elektrische Rallye-Markenpokal weltweit. Wenn das möglich ist, ist alles möglich! Seid mutig und zeigt der Welt die Zukunft des Motorsports“, lauten die elektrisierenden Worte des Liverpool-Trainers an sein „neues“ Team, bevor es in den Wettkampf startet.Der 22-jährige deutsche Cup-Pilot Christian Lemke schwärmt vom Drehtag: „Es war der Wahnsinn! Ich hatte die Ehre, mit Jürgen Klopp in unserem Corsa Rally Electric durch Liverpool zu fahren. Meine Nervosität verflog schnell, denn er war total entspannt und locker. Ein super-cooler, normaler Typ, der gerne lacht und auch mal einen Witz reißt. Überhaupt war das Shooting eine unglaublich coole Aktion, die perfekt zu unserem Cup passt. Für ihn war so eine Kabinenansprache normal – doch wenn man im Laufe des Clips merkt, dass sie nicht an Fußballer gerichtet ist, werden die Parallelen zwischen den beiden Sportarten sichtbar. Meiner Meinung nach war Jürgen Klopp der perfekte Mann für diesen Dreh.“Der ADAC Opel Electric Rally Cup geht als erster elektrischer Rallye-Markenpokal weltweit in diesem Jahr bereits in seine dritte Saison – mit dem 100 kW/136 PS starkenals begeisterndes vollelektrisches Rallye-Fahrzeug. Denn der kleine Opel-Stromer verspricht mit seinen direkt anliegenden 260 Newtonmetern Drehmoment sportlichen Fahrspaß von der ersten Sekunde an – perfekt für den Rallyesport, aber auch für alle, die im Alltag gerne flott beschleunigen und dabei verantwortungsbewusst unterwegs sein wollen.Jürgen Klopp tritt bereits seit 2012 als Markenbotschafter von Opel auf. Er ist auf der ganzen Welt bekannt und hat sich im Laufe seiner Karriere zu einem über alle Grenzen hinweg beliebten und angesehenen Botschafter des Fußballs entwickelt. Klopp hat in mehr als 20 TV-Spots für den Rüsselsheimer Hersteller mitgewirkt – zuletzt für den Opel Astra.