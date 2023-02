Jetzt sichern: Opel Corsa und Co. mit dem neuen „Opel Sorglos Deal“

Attraktives Angebot: Günstige Leasingraten plus weitere Extras 1 gratis

Emotional und effizient: Für Opel Corsa, Crossland, Mokka und Astra

Bis 31. März: Meistverkaufter Kleinwagen 20222 Opel Corsa für 115 Euro monatlich3 leasen

2

2

2

2

2

Derist laut Kraftfahrtbundesamt der meistverkaufte Kleinwagen Deutschlands 2022. Gründe für diesen Erfolg gibt es viele: Der kleine Opel ist wendig, praktisch, verfügt über zahlreiche moderne Fahrerassistenz-Technologien und fährt als batterie-elektrischerauf Wunsch auch lokal emissionsfrei vor. Jetzt wird der Bestseller noch attraktiver. Mit dem neuenkönnen Kunden ihr Lieblingsexemplar mit hocheffizientem Verbrennungsmotor aktuell bereits ab besonders erschwinglichen 115 Euro monatlichleasen. Damit nicht genug: Passend zum Deal gibt es das Rundum-Sorglos-Paket mit drei Jahren Garantie, europaweitem Mobilservice und Wartungengratis dazu. Das gilt übrigens nicht nur für den Corsa. Auch Freunde einesoderkommen beim „Opel Sorglos Deal“ auf ihre Kosten. Einfach den Leasingvertrag bis zum 31. März unterschreiben und noch im Frühjahr mit dem Neuwagen losfahren – der „Opel Sorglos Deal“ macht’s möglich.„Mit dem ‚Opel Sorglos Deal‘ haben wir für unsere Kunden ein besonders attraktives Rundum-Sorglos-Paket geschnürt. Sie profitieren von äußerst erschwinglichen Leasingraten und sind ohne Mehrkosten auch bei Garantie, Mobilitätsservice und Wartungen auf der sicheren Seite. Dazu haben unsere Kunden die Wahl zwischen dem Kleinwagen-Bestseller Corsa, dem flexiblen Crossland, unserem außergewöhnlichen Mokka oder der jüngsten Astra-Generation. Schnell sein und sich jetzt das Lieblingsmodell sichern, lohnt sich also gleich mehrfach“, sagt Albrecht Schäfer, Direktor Marketing Opel Deutschland.Der „Opel Sorglos Deal“ wird crossmedial im Radio, in Printanzeigen sowie auf den digitalen und Social-Media-Kanälen beworben. Darüber hinaus machen großflächige Out-of-Home-Plakate an hochfrequentierten Orten auf das attraktive Aktionsangebot aufmerksam.Für gerade einmal 115 Euro pro Monatsind Corsa-Fahrer dank „Opel Sorglos Deal“ praktisch, gut ausgestattet und rundum sorgenfrei unterwegs. Bereits die Einstiegsvariante Corsa Edition verfügt über Assistenzsysteme vom Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung über den intelligenten Geschwindigkeitsregler und -begrenzer bis zum Spurhalte-Assistenten, Verkehrsschild- und Müdigkeitserkennung. Für Unterhaltung an Bord sorgt das serienmäßige Radio BT, für Wohlfühltemperaturen im Innenraum die Klimaanlage. Außen unterstreichen die schwarze Dach-Designlinie und schwarze Außenspiegelgehäuse den sportlich-eleganten Auftritt. Dazu fährt der Corsa Edition mit effizientem 1,2-Liter-Benziner und Fünfgang-Schaltgetriebe vor (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTPkombiniert: 5,6-5,3 l/100 km, CO‑Emission 125-118 g/km).Von dem attraktiven Angebot profitieren alle, die sich bis zum 31. März für eines der vier ausgewählten Opel-Modelle entscheiden.