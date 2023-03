Innovative Mobilität: Jugendliche in Gera fahren auf Projekt KIMI und den Opel Rocks Electric ab

Attraktiv: Sechs Monate konnten Jugendliche den Rocks Electric kostenlos fahren

Teamarbeit: Autohaus Exner, TAG Wohnen und Fischer Academy stemmen Projekt

Junge Manager: Auszubildende übernehmen Planung, Organisation und Abwicklung

Klein, wendig, lokal emissionsfrei und vor allem schon für Jugendliche ab 15 Jahrenfahrbar – das ist der. Das ideale Fahrzeug, um bereits weit vor dem 18. Geburtstag individuell mobil zu sein. Doch wie kommt der batterie-elektrische Zweisitzer bei der jungen Zielgruppe an und welches Potenzial bietet er im urbanen Raum? Das hat in den vergangenen sechs Monaten daslein,ntelligent,obil,nnovativ) getestet. Die drei Kooperationspartnerundhaben das Projekt aus der Taufe gehoben und in Gera eine Art „kostenloses Fahrzeug-Sharing mit dem kleinen Elektro-Mobil“ Opel Rocks Electric gestartet. Die komplette Projektorganisation übernahmen dabei die Auszubildenden der beteiligten Partner – mit vollem Erfolg. Die beiden Rocks Electric standen kaum einen Tag still, mehr als 100 Ausleihen konnten die Organisatoren zwischen September 2022 und Februar 2023 verzeichnen.„Das Projekt KIMI, das die Partner vollkommen selbstständig ins Leben gerufen haben, zeigt, wie gut der Opel Rocks Electric bei den Jugendlichen ankommt und wie er die lokal emissionsfreie Mobilität im städtischen Raum für die Zukunft voranbringen kann. Das Engagement aller Beteiligten und die große Resonanz auf das neue Mobilitätsangebot machen KIMI zu einem echten Leuchtturmprojekt mit wegweisendem Charakter“, sagt Opel Deutschland-Vertriebsdirektor Stefan Moldaner.Am Anfang stand die Frage: Wie lässt sich die Akzeptanz neuer Mobilitätsangebote steigern und zugleich das Wohnen im städtischen Umfeld attraktiver machen? „Für eine steigende Anzahl von Mietern sind Mobilitätsangebote im Wohnquartier ein sehr wichtiges Kriterium bei der Auswahl ihrer Wohnung“, erklärt Claudius Oleszak, Regionalleiter Thüringen des Wohnungsunternehmens TAG Wohnen. Nachdem in Gera bereits Mobilitätsprojekte mit einem autonom fahrenden Minibus und E-Scootern für Senioren initiiert wurden, sollten nun die Jugendlichen in den Fokus rücken, die normalerweise auf den ÖPNV angewiesen sind. Dazu schlossen sich die drei Partner TAG Wohnen, die Fahrschule Fischer Academy und das Autohaus Exner zusammen. „Wir hatten ja bereits das ideale Fahrzeug dafür im Angebot – unseren Opel Rocks Electric“, sagt Autohaus Geschäftsführer Jörg Neupert. 2,41 Meter kurz, Platz für zwei Personen plus Handgepäck, bis zu 45 km/h flott und eine Reichweite bis zu 75 Kilometer (gemäß WLTP) – perfekt für Strecken in und um die Stadt. „Zwei Exemplare des Rocks Electric haben wir kostenlos zur Verfügung gestellt und dann gemeinsam einfach losgelegt – ohne Fördermaßnahmen oder ähnliches. Schließlich wollten wir die Mobilität für junge Leute jetzt voranbringen und nicht länger warten.“So setzten die Beteiligten ihr Vorhaben in die Realität um: Im Wohnquartier Gera-Lusan sowie bei der Fischer Academy, dem deutschlandweit einzigen Fahrschul-Internat, in der Innenstadt wurde jeweils ein Standort mit Lademöglichkeit für den Opel Rocks Electric eingerichtet. Dort sollten sich Jugendliche ab 15 Jahrenkünftig ihren Rocks Electric kostenlos für ein bis zwei Tage ausleihen dürfen. Fehlte nur noch ein Name für das Projekt.war geboren – kurz für „lein,ntelligent;obil undnnovativ“. Für den Projektnamen zeichnen die Auszubildenden der beteiligten Partner verantwortlich – genauso wie für die gesamte folgende Organisation und Abwicklung. Denn KIMI sollte ein „Projekt von jungen Leuten für junge Leute“ werden. Das Erstellen der Website, über die sich junge Fahrerinnen und Fahrer ganz einfach zur KIMI-Ausleihe anmelden können, sowie die Beratung, Terminkoordination, Mietvertragserstellung, die Übergabe, Einweisung und Rücknahme der Fahrzeuge – all das erledigten die Nachwuchskräfte der TAG Wohnen und Fischer Academy.Für die Nutzer von KIMI funktionierte das Ausleihen dann ganz einfach: Anmelden, vorbeikommen, beim ersten Mal eine Einwilligung der Eltern mitbringen und schon ging’s los. Eine Ladekarte lieferte die TAG Wohnen gleich mit, sodass das gesamte Angebot für die jungen Fahrer kostenlos war.Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich das Projekt – deutschlandweit die erste Kooperation zwischen Autohersteller, Wohnungsgesellschaft und Fahrschule – zum Erfolg. Und das in mehrfacher Hinsicht.Zugleich weist das nun vorerst abgeschlossene Projekt KIMI mit dem Opel Rocks Electric den Weg für weitere Kooperationen und Planungen: Die TAG Wohnen will das Projekt schon bald am nächsten Teststandort in Salzgitter fortführen; das Autohaus Exner plant sowohl in Gera als auch an weiteren Standorten ebenfalls neue Verbundprojekte mit alternativen Antriebskonzepten, um die zukunftsweisende Mobilität weiter zu forcieren.