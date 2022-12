Hessischer Ministerpräsident Boris Rhein zu Besuch bei Opel in Rüsselsheim

Werkstour von Ministerpräsident Boris Rhein gemeinsam mit Opel CEO Florian Huettl

Zweischichtfertigung von allen Astra-Varianten sowie dem DS4 von DS Automobiles

Opel Astra Electric startet zusätzlich im neuen Jahr in Rüsselsheim

CEO Florian Huettl hat heute den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim begrüßt. Der Besuch stand dabei ganz im Zeichen des neuen Opel Astra, der im Werk Rüsselsheim als Fünftürer und Sports Tourer im Zweischichtbetrieb gefertigt wird. Im kommenden Jahr werden hier dann neben dem bekanntenauch dersowie dervom Band rollen. Damit ist der Astra der erste Opel, den es in allen Antriebsvarianten gibt – von hocheffizienten Verbrennungsmotoren bis zum Elektroantrieb. Zusätzlich wird in Rüsselsheim der DS4 der Premiummarke DS Automobile gefertigt.„Der neue Opel Astra ist schon jetzt ein Erfolg. Die Auftragsbücher sind voll. Und mit dem Astra Electric werden wir 2023 unsere Elektrifizierungsoffensive konsequent fortsetzen. Schon heute haben wir zwölf elektrifizierte Modelle im Angebot. 2024 wird unser gesamtes Portfolio elektrifiziert sein, und 2028 werden wir in Europa ausschließlich elektrische Fahrzeuge verkaufen. Wir sind nachhaltig profitabel und wollen weiter wachsen – mit zukunftsfähigen und attraktiven Modellen”, sagte Opel-Chef Florian Huettl beim Besuch des hessischen Ministerpräsidenten.„Opel ist ein Stück hessische Identität. Der Autobauer gehört zu Rüsselsheim wie ein Motor ins Auto. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, dass der Strukturwandel der Branche und die damit einhergehenden Veränderungen für die Beschäftigten auch in Hessen gelingen“, sagte Ministerpräsident Boris Rhein.