Großes Angrillen bei Opel: Grandland GSe feiert Kundenpremiere

Winterlich kalt war es am Wochenende in ganz Deutschland, da boten die Opel-Partner das passende Programm, um tausende Besucher bundesweit zum großen Angrillen in die Autohäuser zu locken – mit attraktiven, schon jetzt verfügbaren elektrifizierten Modellen sowie traditionell mit Leckereien vom Grill. Der-Titelträgerbegeisterte als lokal emissionsfreier Plug-in-Hybrid das Publikum genauso wie die batterie-elektrischen Varianten vonund. Ein besonderes Highlight gab es bei einigen Opel-Händlern: Dort konnten die Gäste bereits vorab einen ersten Blick auf das neue Spitzenmodell der Grandland-Baureihe werfen: den extra-dynamischenmit elektrischem Allradantrieb.„Der neue Opel Grandland GSe und der Astra Plug-in-Hybrid sind zwei Modelle, die perfekt für das Motto beim großen Angrillen ‚So schmeckt die Zukunft‘ stehen. Das Interesse an den elektrifizierten Opel-Fahrzeugen, die viel Fahrspaß mit Verantwortung verbinden, war überwältigend“, freut sich Opel Deutschland-Vertriebsdirektor Stefan Moldaner über das positive Kundenecho am Veranstaltungstag. „Zugleich trugen auch die Teams der Opel-Partner mit ihren kompetenten Antworten zu den vielen Fragen über unsere neuen Modelle und die unterschiedlichen Antriebsalternativen dazu bei, dass die Besucher von unserem Portfolio begeistert waren.“Diejenigen, die am Samstag erstmals den neuen, bereits bestellbaren Grandland GSe unter die Lupe nehmen konnten, waren sich einig: „Der zeigt, was er hat!“ Schon von außen sehr dynamisch gestaltet, bündelt der Grandland GSe unter der Haube die Kraft aus einem Turbobenziner mit 1,6 Litern Hubraum und 147 kW/200 PS sowie zwei Elektromotoren – einem an jeder Achse. Der E-Motor an der Vorderachse liefert bis zu 81,2 kW/110 PS, der an der Hinterachse bis zu 83 kW/113 PS. So bietet das High-Performance-SUV eine Systemleistung von bis zu 221 kW/300 PS (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2 l/100 km, CO-Emission 28-27 g/km; jeweils kombiniert, gewichtet) und ein bärenstarkes maximales Drehmoment von 520 Newtonmeter. In gerade einmal 6,1 Sekunden spurtet der GSe von null auf Tempo 100 und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 235 km/h. Der Plug-in-Hybrid-Antrieb macht den Grandland GSe außerdem zu einem starken Sportler mit elektrischem Allradantrieb. Und mit seiner 14,2 kWh-Lithium-Ionen-Batterie legt er nach WLTPbis zu 63 Kilometer lokal emissionsfrei zurück (EAER City gemäß WLTP: 80-81 km).Mit seinem attraktiven Design, Top-Technologien und erstmals elektrifiziert als Plug-in-Hybrid hat auch der Kompaktklasse Newcomer Astra die Besucher vor Ort überzeugt. Denn auch der Opel Astra Plug-in-Hybrid verbindet viel Fahrspaß mit voller Alltagstauglichkeit. Er wartet mit 133 kW/180 PS Systemleistung (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,1-1,0 l/100 km, CO-Emission 24-23 g/km; jeweils kombiniert) und einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmeter auf – damit sind flotte Ampelstarts und eine Beschleunigung von Null auf Tempo 100 in 7,6 Sekunden garantiert. Dazu sind Astra Plug-in-Hybrid-Fahrer – beispielsweise beim Pendeln in die Stadt – bis zu 67 Kilometer gemäß WLTPlokal emissionsfrei im Elektromodus unterwegs (EAER City gemäß WLTP: 74-78 km). Und innen hat die Zukunft ebenfalls bereits begonnen. Mit dem volldigitalen Pure Panel-Cockpit sowie modernstem Multimedia-Infotainment sind Astra-Fahrer jederzeit bedienungsfreundlich vernetzt.Kurzentschlossene Kunden, die direkt einen Vertrag für ihr Lieblingsmodell abgeschlossen haben, sicherten sich zugleich die „als kostenfreies Extra zu ihrem neuen Opel-Fahrzeug. Das Rundum-Sorglos-Paket bietet Garantieverlängerung, europaweiten Mobilitätsservice und Wartungen. Von dem attraktiven Zusatzangebot können übrigens noch alle profitieren, die sich bis zum 13. Februar für einen Opel entscheiden.Und natürlich ließen sich die Grillfans neben schmackhaften, frisch gebrutzelten Köstlichkeiten auch die Chance nicht entgehen, den attraktiven Rabattcode für die Enders-Grills mitzunehmen und am exklusiventeilzunehmen. So können sich mit etwas Glück einige schon bald selbst ihren eigenen Profi-Grill vonauf die Terrasse oder den Balkon stellen und die Grillsaison zuhause eröffnen.