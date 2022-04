Großer Opel-Tag am 7. Mai: Der neue Astra feiert Händlerpremiere

Auf ins Autohaus: Den Newcomer am ersten vollen Mai-Wochenende probefahren

Vom neuen Astra begeistert: Jürgen Klopp bewirbt den Opel-Tag im TV und Radio

Gewinnspiel: Chance auf Meet & Greet mit Jürgen Klopp oder Astra für ein halbes Jahr

Selbstbewusst: Mutig und klar fährt die jüngste Astra-Generation in eine neue Ära

Top-Technologien für alle: Opel Vizor, Intelli-Lux LED ® Pixel Licht und Pure Panel

Frisches SUV-Flaggschiff: Jetzt auch den neuen Opel Grandland beim Händler testen

Der neue Opel Astra ist ein Auto, das die Kunden selbst erleben müssen. Denn. Dass die gerade angelaufene crossmediale Einführungskampagne für die jüngste Generation des Kompaktlasse-Bestsellers nicht zu viel verspricht, davon können sich alle Interessierten beimüberzeugen. An diesem Wochenende feiern der neueals, Benziner und Diesel deutschlandweit ihre langersehnte. Komplett neu, mit innovativen Technologien wie dem volldigitalen Pure Panel-Cockpit oder dem adaptiven blendfreien Intelli-Lux LEDPixel Licht ausgestattet sowie mit seinem klaren, mutigen Design können die Besucher der Autohäuser den Newcomer erstmals selbst testen und probefahren. Genauso wie viele weitere Blitz-Modelle vombis zum ebenfalls jüngst erst vorgefahrenen neuen, die mit ihrem ausdrucksstarken Design samt Opel Vizor das neue Selbstbewusstsein der Marke widerspiegeln.Erfolgscoach und Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp weiß, dass der neue Astra sowohl als hocheffizienter Verbrenner wie auch erstmals als elektrifizierter Astra Hybrid die Menschen begeistern wird. Er ist ihn schließlich schon gefahren. Neben denanimiert Klopp ab dem kommenden Montag in zusätzlichen, die Autohäuser zu besuchen und zu den Ersten zu zählen, die den Newcomer persönlich in Augenschein nehmen. In seinen Worten: „Na, schon den neuen Opel Astra gesehen? Design – erste Liga! Dazu Premium-Features, volldigitales Cockpit, klassenbeste LED-Technik und auf Wunsch auch Massage-Sitze. Muss ich noch mehr sagen?“Dies kann Opel Deutschland-Chef Andreas Marx unterstreichen: „Die jüngste Astra-Generation begründet für Opel eine neue Ära in der Kompaktklasse: klarer und mutiger denn je und erstmals elektrifiziert. Das haben wir bei der Weltpremiere des Astra versprochen – und das halten wir auch. Dass unser Newcomer keine Kompromisse eingeht, können unsere Kunden jetzt selbst erleben und vor allem: selbst erfahren. Nutzen Sie die Gelegenheit am 7. Mai und besuchen Sie ihren Opel-Partner vor Ort. Der neue Astra wird Sie überzeugen“, freut sich Marx auf den Opel-Tag bei den Händlern.Damit nicht genug: Besucher und Astra-Fans können zur Händlerpremiere an einemteilnehmen. Es besteht die Chance auf ein exklusives Meet & Greet mit Jürgen Klopp, oder noch besser: Sie können den neuen Opel Astra für ein halbes Jahr gewinnen – und sich so die Wartezeit bis zur Auslieferung ihres eigenen Astra versüßen; denn der Newcomer erfreut sich bereits vor seinem offiziellen Marktstart am kommenden Wochenende einer regen Nachfrage. Mitmachen funktioniert ganz einfach: Beim Opel-Partner vor Ort den QR-Code scannen und damit auf die Gewinnspiel-Microsite gehen. Dort können die Teilnehmer aus verschiedenen Astra-Kategorien (Design, Fahrspaß, Interior, Assistenz) wählen und ihr persönliches Statement zum neuen Astra setzen. Das weckt die Vorfreude auf den eigenen Astra. Zur Teilnahme ruft Opel zusätzlich via Social Media auf. Und wer sich noch genauer über die jetzt durchstartende Astra-Generation informieren will, kann online auf opel.de klicken. Auf der speziell eingerichteten Micrositestehen weitere interessante Fakten zu den Modellhighlights oder möglichen Probefahrten.Der Opel-Tag bietet allen Kunden und Interessierten zugleich die Möglichkeit, die gesamte neue Fahrzeugpalette mit dem Blitz kennenzulernen. Denn auf dem Weg in die automobile Zukunft ist Opel schon heute bestens aufgestellt. So fahren bereits jetzt zahlreiche Modelle vom Kleinwagen-Bestsellerüber das preisgekrönte Kompakt-SUVund das mit dem Opel Vizor in neuem Glanz erstrahlende Flaggschiffbatterie-elektrisch oder als Plug-in-Hybride vor. Das Nutzfahrzeugtrio ausundist ebenfalls vollständig elektrisch erhältlich. Von den Qualitäten der Opel-Stromer – flüsterleise, emissionsfreie Antriebsweise bei voller Alltagstauglichkeit und Top-Komfort – können sich die Besucher so direkt vor Ort überzeugen. Denn Opel setzt seine Elektro-Strategie unvermindert fort: Schon 2024 wird es alle Modelle mit dem Blitz auch elektrifiziert geben, und ab 2028 setzt Opel in Europa komplett auf elektrische Fahrzeuge.