Großes Angrillen bei Opel: Am 24. Januar den neuen Opel Frontera erleben

Viel Auto fürs Geld: Flexibles Familien-SUV schon ab 225 Euro pro Monat leasen 1

Alles inklusive: „Opel Flat for free“ 2 mit Opel Assistance, Wartungen und Garantieverlängerung für kurzentschlossene Käufer oder Leasingnehmer

Vorbeikommen und genießen: Opel-Modelle testen und Kulinarisches vom Grill kosten

2

2

2

2

2

2

2

2

„Fehlt dir im Januar manchmal der Antrieb? Dann hol ihn dir – ob vollelektrisch oder hybrid. Komm zum traditionellenund entdecke exklusive Angebote.“ Mit dieser klaren Botschaft lädt Opel alle Interessierten, Fans und Freunde der Marke zum „heißen“ Jahresauftakt deutschlandweit in die Autohäuser ein. Im Mittelpunkt des Geschehens steht diesmal der neue. Das flexible Familien-SUV begeistert mit seinem robusten Auftritt, vielen praktischen Lösungen und hocheffizienten Antrieben vom Hybrid bis zum Frontera Electric in der Extended Range-Version. Dazu ist es extrem erschwinglich: Bereitskönnen Kunden jetzt ihren neuen Frontera Hybrid fahren. Und für Kurzentschlossene gibt es als Bonus das Rundum-Sorglos-Paket „Opel Flat for free“direkt mit dazu – Opel Assistance, Wartungen und Garantieverlängerung inklusive.„Winterkälte war gestern. Besuchen Sie unsere Opel-Partner am Samstag, 24. Januar. Erleben Sie den neuen Opel Frontera vor Ort und überzeugen Sie sich von zahlreichen weiteren attraktiven Angeboten, die wir speziell zum Jahresauftakt für Sie geschnürt haben. Das alles, während Sie heiße Leckereien vom Grill genießen“, lädt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger zum Angrillen bei Opel ein.Opel weckt mit einer crossmedialen 360-Grad-Ansprache deutschlandweit das Interesse am großen Angrillen in den Autohäusern. Neben den Radio-Spots macht der Hersteller aktuell auch im TV, mit Print-Anzeigen sowie über digitale Kanäle wie reichweitenstarke Podcasts und vieles mehr auf den neuen Frontera, die attraktiven Leasingangebote und die „Opel Flat for free“aufmerksam.Der in jeder Variante elektrifizierte Frontera ist mit seinem vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis der ideale Begleiter für Familien und Freunde, denn das SUV überzeugt nicht nur mit seinem robusten Design sowie vielen cleveren Lösungen – es bietet wahlweise auch Platz für bis zu sieben Personen. Mit dieser Option ist der Frontera ein flexibler Alltagsheld, wie er im Buche steht. Dazu hält der Frontera bereits mit aufgestellten Rücksitzen 460 Liter Ladevolumen und besonders geräumigen Reisekomfort gerade auch in Reihe zwei bereit. Werden die Rücksitze umgeklappt, erweitert sich das Fassungsvermögen auf bis zu rund 1.600 Liter.Zahlreiche ebenso praktische wie komfortable Details machen die Fahrt noch angenehmer. So nehmen Fahrer und Beifahrer auf Wunsch auf den patentierten Intelli-Sitzen mit ergonomischer, mittig verlaufender Vertiefung Platz. Für Unterhaltung sorgt je nach Variante das Multimedia-Infotainment oder für Kunden, die lieber ihr eigenes mobiles Gerät nutzen möchten, die innovative Smartphone-Station.Für Fahrspaß mit Verantwortung können die Kunden zwischen jeweils zwei vollelektrischen Varianten und hocheffizienten Hybrid-Antrieben mit 48-Volt-Technologie wählen. Wer komplett lokal emissionsfrei unterwegs sein möchte, kann den batterie-elektrischen Frontera Electric mit 83 kW (113 PS) Leistung samt 44 kWh-Akku (nutzbare Kapazität) und bis zu 307 Kilometer Reichweite (gemäß WLTP) ordern. Als „Extended Range“-Variante mit 54 kWh-Batterie ausgestattet, packt der Frontera Electric sogar weitere rund 100 Kilometer drauf und ist bis zu 406 Kilometer (WLTP) ohne Ladestopp unterwegs.Für Kurzentschlossene, die sich rund um das große Angrillen zum Kauf oder Leasing eines Opel Frontera oder eines anderen Pkw-Modells der Marke entschließen, macht Opel den Vertragsabschluss noch schmackhafter. Denn sie erhalten als kostenfreies Extra zu ihrem neuen Fahrzeug die „Opel Flat for free“hinzu. Das beliebte Rundum-Sorglos-Paket bietet bis zu 4 Jahre Fahrzeuggarantie, ebenso langen europaweiten Mobilservice und Wartungen in diesem Zeitraum.Über dies alles können sich die Autohaus-Besucher am 24. Januar ausführlich vor Ort informieren und dabei leckeres Grillgut schmecken lassen. So wird das Angrillen bei Opel zum Genuss für alle Sinne und zum stimmungsvollen Jahresauftakt der Marke.