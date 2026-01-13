Großes Angrillen bei Opel: Am 24. Januar den neuen Opel Frontera erleben

- Viel Auto fürs Geld: Flexibles Familien-SUV schon ab 225 Euro pro Monat leasen1
- Alles inklusive: „Opel Flat for free“2 mit Opel Assistance, Wartungen und Garantieverlängerung für kurzentschlossene Käufer oder Leasingnehmer
- Vorbeikommen und genießen: Opel-Modelle testen und Kulinarisches vom Grill kosten
Kombinierte Werte für Opel Frontera Electric mit 83 kW (113 PS) und 44 kWh-Akku gem. WLTP2: Energieverbrauch 18,3 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Kombinierte Werte für Opel Frontera Hybrid 1.2 Direct Injection Turbo mit 81 kW (110 PS) Systemleistung, Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gem. WLTP2: Kraftstoffverbrauch 5,3-5,4 l/100 km, CO2-Emission 119-122 g/km; CO2-Klasse: D.
Kombinierte Werte für Opel Frontera Hybrid 1.2 Direct Injection Turbo mit 107 kW (145 PS) Systemleistung, Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gem. WLTP2: Kraftstoffverbrauch 5,3 l/100 km, CO2-Emission 119 g/km; CO2-Klasse: D.
„Fehlt dir im Januar manchmal der Antrieb? Dann hol ihn dir – ob vollelektrisch oder hybrid. Komm zum traditionellen Opel-Angrillen am 24. Januar und entdecke exklusive Angebote.“ Mit dieser klaren Botschaft lädt Opel alle Interessierten, Fans und Freunde der Marke zum „heißen“ Jahresauftakt deutschlandweit in die Autohäuser ein. Im Mittelpunkt des Geschehens steht diesmal der neue Opel Frontera. Das flexible Familien-SUV begeistert mit seinem robusten Auftritt, vielen praktischen Lösungen und hocheffizienten Antrieben vom Hybrid bis zum Frontera Electric in der Extended Range-Version. Dazu ist es extrem erschwinglich: Bereits ab 225 Euro monatlich1 können Kunden jetzt ihren neuen Frontera Hybrid fahren. Und für Kurzentschlossene gibt es als Bonus das Rundum-Sorglos-Paket „Opel Flat for free“2 direkt mit dazu – Opel Assistance, Wartungen und Garantieverlängerung inklusive.
„Winterkälte war gestern. Besuchen Sie unsere Opel-Partner am Samstag, 24. Januar. Erleben Sie den neuen Opel Frontera vor Ort und überzeugen Sie sich von zahlreichen weiteren attraktiven Angeboten, die wir speziell zum Jahresauftakt für Sie geschnürt haben. Das alles, während Sie heiße Leckereien vom Grill genießen“, lädt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger zum Angrillen bei Opel ein.
Opel weckt mit einer crossmedialen 360-Grad-Ansprache deutschlandweit das Interesse am großen Angrillen in den Autohäusern. Neben den Radio-Spots macht der Hersteller aktuell auch im TV, mit Print-Anzeigen sowie über digitale Kanäle wie reichweitenstarke Podcasts und vieles mehr auf den neuen Frontera, die attraktiven Leasingangebote und die „Opel Flat for free“2 aufmerksam.
Familien-Held: Praktisch, flexibel, wahlweise mit Platz für bis zu sieben Personen
Der in jeder Variante elektrifizierte Frontera ist mit seinem vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis der ideale Begleiter für Familien und Freunde, denn das SUV überzeugt nicht nur mit seinem robusten Design sowie vielen cleveren Lösungen – es bietet wahlweise auch Platz für bis zu sieben Personen. Mit dieser Option ist der Frontera ein flexibler Alltagsheld, wie er im Buche steht. Dazu hält der Frontera bereits mit aufgestellten Rücksitzen 460 Liter Ladevolumen und besonders geräumigen Reisekomfort gerade auch in Reihe zwei bereit. Werden die Rücksitze umgeklappt, erweitert sich das Fassungsvermögen auf bis zu rund 1.600 Liter.
Zahlreiche ebenso praktische wie komfortable Details machen die Fahrt noch angenehmer. So nehmen Fahrer und Beifahrer auf Wunsch auf den patentierten Intelli-Sitzen mit ergonomischer, mittig verlaufender Vertiefung Platz. Für Unterhaltung sorgt je nach Variante das Multimedia-Infotainment oder für Kunden, die lieber ihr eigenes mobiles Gerät nutzen möchten, die innovative Smartphone-Station.
Für Fahrspaß mit Verantwortung können die Kunden zwischen jeweils zwei vollelektrischen Varianten und hocheffizienten Hybrid-Antrieben mit 48-Volt-Technologie wählen. Wer komplett lokal emissionsfrei unterwegs sein möchte, kann den batterie-elektrischen Frontera Electric mit 83 kW (113 PS) Leistung samt 44 kWh-Akku (nutzbare Kapazität) und bis zu 307 Kilometer Reichweite (gemäß WLTP4) ordern. Als „Extended Range“-Variante mit 54 kWh-Batterie ausgestattet, packt der Frontera Electric sogar weitere rund 100 Kilometer drauf und ist bis zu 406 Kilometer (WLTP4) ohne Ladestopp unterwegs.
„Opel Flat for free“2: Rundum-Sorglos-Paket mit zahlreichen Zusatzleistungen
Für Kurzentschlossene, die sich rund um das große Angrillen zum Kauf oder Leasing eines Opel Frontera oder eines anderen Pkw-Modells der Marke entschließen, macht Opel den Vertragsabschluss noch schmackhafter. Denn sie erhalten als kostenfreies Extra zu ihrem neuen Fahrzeug die „Opel Flat for free“2 hinzu. Das beliebte Rundum-Sorglos-Paket bietet bis zu 4 Jahre Fahrzeuggarantie, ebenso langen europaweiten Mobilservice und Wartungen in diesem Zeitraum.
Über dies alles können sich die Autohaus-Besucher am 24. Januar ausführlich vor Ort informieren und dabei leckeres Grillgut schmecken lassen. So wird das Angrillen bei Opel zum Genuss für alle Sinne und zum stimmungsvollen Jahresauftakt der Marke.
[1] Privatkunden-Angebot für Opel Frontera Hybrid Edition mit 81 kW (110 PS) Systemleistung: Leasingsonderzahlung 1.000,00 €; Laufzeit (Monate) / Anzahl der Raten: 48; Laufleistung 10.000 km/Jahr. Ein unverbindliches Privatkunden-Kilometerleasingangebot (Bonität vorausgesetzt) der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg. Alle Preisangaben verstehen sich inklusive Umsatzsteuer. Abrechnung nach Vertragsende: Abgerechnet werden Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie ein Ausgleich für ggf. vorhandene Schäden. Überführungskosten sind in dem Leasingangebot nicht enthalten und separat an den ausliefernden teilnehmenden Opel-Partner zu zahlen. Angebot gültig vom 01.01.2026 bis 31.03.2026. Nur bei teilnehmenden Opel-Partnern.
[2] Bis zu 4 Jahre Fahrzeuggarantie (2 Jahre Neuwagengarantie und bis zu 2 Jahre Garantieverlängerung gemäß den Garantiebedingungen, Laufzeit Modellabhängig), europaweiter Mobilservice (gemäß den Bedingungen der Opel Assistance) und Wartungen (gemäß Opel-Serviceplan), jeweils gerechnet ab Erstzulassung oder der Übergabe des Neuwagens an den ersten Vertragsinhaber, je nach dem, was zuerst eintritt. Gültig vom 15.01.2026 bis zum 23.02.2026, bei Kauf oder Leasing eines Opel-Pkw-Neuwagens oder Vorführwagens nicht älter als 6 Monate nach Erstzulassung. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen. Nur bei teilnehmenden Opel-Partnern.
[3] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
[4] Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.