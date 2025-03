„Greenovation“ bei Opel: Das SUV-Trio Grandland, Frontera und Mokka

Klarer Auftritt mit besserer CO 2 -Bilanz: Chromfreie Karosserie sowie Minimum an Design-Applikationen

Hochwertig, nachhaltig und komfortabel: Stoffe und Bezüge im Innenraum aus Materialien mit Recyclinganteil

Elektrifiziertes Portfolio: Lokal emissionsfrei unterwegs in batterie-elektrischen, Plug-in-Hybrid- und Hybrid-Varianten, Batterien als Teil der Kreislaufwirtschaft

„Electric All In“1: Opel macht den Umstieg auf die Elektromobilität einfach

Die neuenundbegeistern mit einem mutigen, klaren Design, cleveren Technologien sowie mit viel Fahrspaß und Komfort. Zugleich setzt das Opel-SUV-Trio Zeichen in Sachen Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Denn alle drei Modelle stehen für das, was Opel unter „Greenovation“ versteht. Sie verzichten auf Chromelemente und Design-Applikationen an der Karosserie, im Innenraum kommen Stoffe und Bezüge aus Materialien mit Recyclinganteil zum Einsatz. Der Opel Grandland genauso wie Frontera und Mokka bestehen so bis zu 95 Prozent aus wiederverwertbaren und bis zu 85 Prozent aus recycelbaren Materialien.Darüber hinaus sorgt dasder drei Newcomer dafür, dass die Kunden ressourcenschonend bis hin zu lokal emissionsfrei unterwegs sind und so Fahrspaß mit Verantwortungsbewusstsein genießen können. Um die Elektromobilität weiter zu forcieren, gestaltet Opel den Umstieg mitjetzt noch einfacher und erschwinglicher – beim Fahrzeugkauf angefangen.Ein Statement in puncto Ressourcenschonung geben die neuen Opel-SUVs direkt auf den ersten Blick ab: In ihrer klaren und jeweils modellspezifischen Ausprägung der Opel-Designphilosophie verzichten sie auf ablenkende Applikationen an der Karosserie. Im Zentrum des Opel Vizor-Markengesichts genauso wie am Heck steht der Opel-Blitz. Dazu kennzeichnen wenige charakteristische Linien den Seitenverlauf. Was an der gesamten Karosserie von Grandland, Frontera und Mokka bewusst fehlt, sind Chromelemente. Stattdessen ist der Modellname beispielsweise beimGrandland mittig in die Heckklappe eingeprägt.Gleiches nachhaltiges Bild beim Licht: Auch hier setzten die Entwickler auf Ressourcenschonung. Bei den Leuchteneinheiten kommen ausschließlich energiesparende LED-Scheinwerfer bis hin zum branchenführenden adaptivenim Grandland zum Einsatz. Darüber hinaus ist das neue Top-SUV das erste Serienmodell, das den beleuchteten Opel-Blitz trägt und diesen sowie die innovative „Edge Light“-Technologie in den neuen 3D Vizor integriert.Schon bei der Entwicklung von Grandland, Frontera und Mokka haben die Designer und Ingenieure darauf geachtet, ressourcenschonende Lösungen zu finden und so den CO-Fußabdruck der SUVs zu senken. Wie sich ausgewiesener Reisekomfort mit Nachhaltigkeit verbinden lässt, zeigen beispielsweise die innovativen Intelli-Seats im Grandland und Frontera, auf denen Fahrer und Beifahrer Platz nehmen können. Sie bieten mit ihrer das Steißbein entlastenden, mittig in der Sitzfläche verlaufenden Vertiefung entspannten Fahrgenuss und sorgen zugleich für ein gutes Gewissen. Denn die Stoffe und Bezüge für Oberflächen von Sitzen, Türverkleidungen, Armaturenträgern und Mittelkonsolen sind – bei allen drei Modellen – aus Materialien, die zu 100 Prozent aus recycelten PET-Flaschen bestehen. Außerdem sind Elemente wie beispielsweise die Lenkradbezüge aus veganem synthetischem Kunstleder.Im Mokka ist darüber hinaus ein Sitzbezug aus dem neuen Material ReNewKnit™ erhältlich. Dieser vermittelt die hochwertige Optik von Veloursleder und besteht aus einem Monomaterial. Fallen bei Zuschnitten so Reste an, können diese direkt weiterverwendet werden. Ein weiterer Vorteil im Gegensatz zu Verbundwerkstoffen ist, dass das Monomaterial zur Wiederverwendung oder zum Recycling nicht aufwendig getrennt werden muss. Das verringert den CO-Fußabdruck und dient zudem der Abfallvermeidung.Selbst bei für die Kunden nicht sichtbaren Fahrzeugteilen haben die Entwickler von Grandland, Frontera und Mokka auf „Greenovation“ und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft geachtet: So werden zur Konstruktion der SUVs aufbereitetes Aluminium genauso wie Stahl mit Recyclinganteil genutzt; zusätzlich sind diverse Polymerelemente in den Fahrzeugen verbaut. Im Grandland sind dies mehr als 40 Polymerelemente, die bis zu 80 Prozent aus „grünen“ Materialien bestehen. In Summe entfallen so mehr als 550 Kilogramm des Grandland-Gewichts auf recycelte und regenerative Rohstoffe.Einen entscheidenden Faktor, um den CO-Fußabdruck signifikant zu senken, stellen die Antriebe dar. Hier verfolgt Opel die Strategie, mit jedem neuen Modell die Elektrifizierung konsequent voranzutreiben. So bieten die neuen Grandland, Frontera und Mokka eine breite Palette an elektrifizierten Varianten bis hin zu vollelektrischen Alternativen, die lokal emissionsfreien Fahrspaß ermöglichen. Dazu reduzieren spezielle Aero-Felgen den Verbrauch respektive den Energiebedarf weiter.Damit nicht genug: Auch für die Batterien selbst hat Opel die passenden Lösungen etabliert, so dass sie ein langes und vor allem ressourcenschonendes Leben führen können. Sie sind ebenfalls Teil der vom Unternehmen forcierten Kreislaufwirtschaft, die auf den so genannten vier „R“ basiert: Repair, Remanufacture, Reuse und Recycle. Um dies zu ermöglichen, wurde beispielsweise eigens am Produktionsstandort des neuen Grandland in Eisenach ein „Battery Shop“ eingerichtet.Um der Elektromobilität weiteren Schub zu verleihen, macht Opel sie für die Kunden noch einfacher und erschwinglicher – beim Fahrzeugkauf angefangen. Denn wer sich jetzt ein batterie-elektrisches Pkw-Modell zulegt, erhält zahlreiche Services gleich mit dazuheißt die Formel, die den Umstieg zum Kinderspiel und den elektromobilen Alltag angenehmer macht. So sind Leistungen wie eine eProWallbox Move für das flotte Laden zuhause, das Opel Connect PLUS-Paketund acht Jahre mobile Lade- und Pannenhilfesowie Batteriegarantie bereits inklusive. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz sowie der Strategie, auf ressourcenschonende Lösungen wie elektrifizierte Antriebe und Monomaterialien im Innenraum zu setzen sowie den Recyclinganteil sukzessive zu erhöhen, verringert Opel kontinuierlich den CO-Fußabdruck seiner Fahrzeuge, der Produktion sowie des gesamten Unternehmens weiter.