„Goldenes Lenkrad 2025“ und mehr

Titelreiches Jahr 2025: Neues Opel-SUV-Angebot überzeugt Kunden und Experten

Prestigeträchtig: Mokka GSE „Bester Kleinwagen“ bei „Das Goldene Lenkrad 2025“ 1

Innovative Technologie: Adaptives Intelli-Lux HD Licht im Grandland prämiert

2

2

2

2

2

2

2025 stand bei Opel unter dem Motto „OMG! GSE“ –änsehaut,peed und elektrischemotionen. Das zeigt allen voran der neue. Von Beginn an, seit seinerin München, begeistert er die Experten genauso wie die Kunden. Das Ergebnis: Er holt direkt das „Goldene Lenkrad 2025“. Damit nicht genug: Weitere internationale Auszeichnungen des vergangenen Jahres belegen, wie gut das komplett erneuerte Opel-SUV-Trio ausundankommt. So wurde das Design der Newcomer ebenso prämiert wie die wegweisenden Technologien, die das Autofahren entspannter und sicherer machen.Im Frühjahr 2025 rollt der neue Mokka noch stylisher und moderner als zuvor sowie in frischen Farben zu den Kunden. Doch die große Überraschung folgt noch. Kurz darauf stellt Opel zunächst den neuenvor. Der batterie-elektrische Rallye-Bolide der nächsten Generation fährt mit starken 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmeter Drehmoment vor und wird das erste nach dem neuem eRally5-Reglement entwickelte Wettbewerbsfahrzeug. Dies reicht den Opel-Verantwortlichen jedoch nicht. Sie wollen, dass jeder dieses Rallye-Feeling selbst erfahren kann – und bringen es sprichwörtlich mit dem neuenauf die Straße. Genauso stark wie sein Rallye-Pendant und mit 200 km/h Spitzengeschwindigkeit wird der direkt zu seiner Weltpremiere auf der IAA Mobility 2025 bestellbare Mokka GSE zum bis dato schnellsten vollelektrischen Serien-Opel. Soviel Mut wird belohnt: Nur wenige Wochen später wird der neue Opel Mokka GSE zum „Besten Kleinwagen“ gekürt und erhält dasDas kompakte SUV begeistert mit seinem stylishen Design jedoch nicht nur als High-Performance-Stromer, sondern in jeder Variante. Das bestätigen auch die Leser der. Sie wählen denbei der 25. „autonis“-Verleihung zurunter den „Kleinen SUV/Crossover“.Ebenso begeisternd ist der. Holt das Top-of-the-Line-SUV ein Jahr vor dem Mokka GSE das, sammelt es auch 2025 weiter Preise. So setzt der Grandland unter anderem mit dem wegweisenden, blendfreien Intelli-Lux HD Licht Zeichen. Das System verfügt erstmals über mehr als 50.000 Elemente und ermöglicht so eine hochauflösende, jederzeit situationsgerechte Lichtverteilung, ohne andere zu blenden. Mehr noch: Dank neuer Funktionen wird die Lichtintensität bei regennassen Straßen und auf dem Fahrweg auftauchenden Verkehrszeichen so ausgerichtet, dass auch die Augen des Fahrers geschont werden. Diese Innovationskraft bestätigt das Fachpublikum der. In der Kategorie „Beste Frontscheinwerfer“ werden der Opel Grandland und das Intelli-Lux HD Licht mit dem renommiertenausgezeichnet.Auch das batterie-elektrische Antriebskonzept des Grandland überzeugt – und das, noch bevor das Top-SUV alsmit bis zu 694 Kilometern lokal emissionsfreier Reichweite (WLTP) und alsder Marke offiziell auf den Markt kommt. Schon im Mai wird der Grandland Electric in Großbritannien bei den „Great British Fleet Awards 2025“ zumgekürt. Das Modell verstehe es, vorbildliche Praktikabilität mit herausragender Elektrotechnologie zu verbinden und so die Anforderungen moderner Flotten zu erfüllen. In gleicher Weise geht es auch 2026 weiter, denn der Grandland setzt seine Siegesserie unbeirrt fort. So wird er bei den britischen „Company Car & Van Awards“ ganz aktuell zumernannt.Dem steht auch der Dritte im Bunde, der, in nichts nach. Das praktische, familienfreundliche und erschwingliche SUV wird ebenfalls grenzübergreifend gefeiert. Schließlich bietet der in jeder Variante elektrifizierte Frontera mit innovativen Features wie den bequemen Intelli-Sitzen oder der Smartphone-Station und wahlweise bis zu sieben Plätzen besonders viel Auto fürs Geld. Dies honorieren auch die Jury-Mitglieder der „News UK Motor Awards 2025“. Sie wählen den Frontera zumund loben das Engagement der Marke, Elektromobilität für alle erreichbar zu machen. Damit nicht genug: In Kroatien wird der Frontera jüngst zum „Car of the Year 2025“ und bei den „Test the Best 2025“ Awards derholt er vor wenigen Tagen den Titel als „Best Compact SUV“. So wird das Jahr 2025 zum rundum gelungenen Start für das elektrisierende neue SUV-Trio aus Opel Grandland, Opel Frontera und Opel Mokka, das diesen Erfolg auch 2026 weiterführen wird.