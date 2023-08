Für Gewerbekunden: Attraktive Leasingraten für Opel Nutzfahrzeuge

Für Kurzentschlossene: Angebot bis zum 30. September sichern und profitieren

Gewerbekunden aufgepasst: Ab sofort gibt es beim Opel-Händler besonders attraktive Leasingraten auf sofort verfügbare Nutzfahrzeuge und das ohne Anzahlung. Dabei können Handwerker, Handel und andere Selbstständige aus dem Nutzfahrzeugtrioundihr bevorzugtes Modell wählen. Dank besonders attraktiver Konditionen können Gewerbekunden den Combo bereits ab 179 Euro, den Vivaro ab 229 Euro und den Movano ab 279 Euro im Monat leasen. Das Angebot gilt bis zum 30. September 2023.„Unser Nutzfahrzeugtrio ist mit seinen vielfältigen Qualitäten der perfekte Partner für den Arbeitsalltag. Combo, Vivaro und Movano glänzen mit ihrer hohen Flexibilität und sind jeder Aufgabe und allen Einsatzzwecken gewachsen. Mit den hervorragenden Konditionen, die wir bis Ende September anbieten, führt für clever kalkulierende Gewerbekunden ab sofort kein Weg an unseren leichten Nutzfahrzeugen vorbei“, ist sich Opel Deutschland-Markenchef Mario Köhler sicher.Und die Fakten sprechen für sich – schon der Opel Combo Cargo ist ein wahres Raumwunder. Denn schon in den 4,40 Meter messenden Combo Cargo – die XL-Version ist 4,75 Meter lang – passen bis zu 3,3 Kubikmeter Ladung, mit Flex Cargo-Trennwand sogar bis zu 3,8 Kubikmeter. Dazu lassen sich bis zu 1,81 Meter lange Gegenstände sowie zwei Europaletten quer verladen. Den rundum praktischen Kleintransporter gibt es bereits mit einer monatlichen Netto-Leasingrate von 179 Euro. Unter der Haube hält der 81 kW/110 PS starke 1,2-Liter-Benziner den Verbrauch und damit auch die Kraftstoffkosten niedrig – wodurch ebenso die Gesamtbetriebskosten sinken (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 7,6-6,3 l/100 km, 171-142 g/km CO; jeweils kombiniert).Gleiches gilt für den Opel Vivaro. Ausgestattet mit einem 75 kW/102 PS 1,5-Liter-Diesel (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 8,0-6,3 l/100 km, 211-164 g/km CO; jeweils kombiniert) fährt der Vivaro Cargo M bereits ab 229 Euro netto monatlich vor. Der Kompakttransporter ist als Kastenwagen (Cargo), Doppelkabine für bis zu sechs Personen, Plattformgestell und Kombi sowie in zwei Längen erhältlich (4,95 Meter und 5,30 Meter). Bei einem maximalen Ladevolumen von 6,6 Kubikmeter lassen sich bis zu 1.400 Kilogramm Nutzlast verstauen. Zudem kann der Vivaro eine Anhängelast von bis zu 2.500 Kilogramm ziehen. Einzig in der Fahrzeughöhe gibt sich der Vivaro bescheiden: Die meisten Varianten messen nur knapp 1,90 Meter. So kann der Vivaro auch in Tiefgaragen und Einkaufszentren selbst bei beschränkter Deckenhöhe so gut wie überall zum Be- und Entladen parken. Damit eignet sich der recht kompakt abgemessene Vivaro auch perfekt für den Lieferverkehr in der Stadt.Der Opel Movano zeichnet sich durch eine breite Palette an Aufbauvarianten und hervorragende Ladekapazitäten aus. Beim Kastenwagen bietet Opel vier Längen (L1: 4.963 mm; L2: 5.413 mm; L3: 5.998 mm; L4: 6.363 mm) und drei Höhen (H1: 2.254 mm; H2: 2.522 mm; H3: 2.760 mm) an. Das maximale Ladevolumen reicht von 8 bis 17 Kubikmeter. Die Bandbreite des zulässigen Gesamtgewichts zählt zu den größten im Segment. Sie reicht beim großen Opel von 2,8 bis 4,0 Tonnen, so dass er bis zu 1,8 Tonnen Nutzlast schultern kann. Im Laderaum lassen sich je nach Variante Gegenstände von bis zu 2.670 respektive maximal 4.070 Millimetern Länge verstauen. Die Ladekante liegt je nach Ausführung bei gerade einmal 503 Millimetern, die Ladebreite beträgt zwischen den Radhäusern 1.422 und zwischen den Seitenwänden 1.870 Millimeter. Den Lademeister im Opel-Nutzfahrzeugportfolio gibt es in der L1H1-Variante mit 88 kW/120 PS Dieselaggregat (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 9,6-8,9 l/100 km, 252-232 g/km CO; jeweils kombiniert) bereits zu einer monatlichen Netto-Leasingrate von 279 Euro.Zusätzlich zu den attraktiven Leasingkonditionen bietet Opel Gewerbekunden auch die Möglichkeit der Finanzierung von sofort verfügbaren Nutzfahrzeugen. Für eine genaue Kostenkalkulation können sich Interessenten an ihren Opel-Händler wenden.