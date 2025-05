Für pures Outdoor-Erlebnis: Der neue Opel Frontera mit Dachzelt

Vom Alltags-SUV zum Wochenend-Camper: Autodachzelt mit Platz für bis zu zwei Personen im Opel-Zubehörshop erhältlich

Praktisch, einfach, strapazierfähig: Kompaktes Format, schneller Auf- und Abbau, witterungsbeständiges Gewebe

Bereit für die Abenteuer des Alltags: Dachzelt perfekt auf robusten Frontera-Auftritt abgestimmt

Seit wenigen Tagen, zeigt der neue, dass er ein echtes Multitalent ist: robust im Design, herausragend im Platzangebot und vor allem vorbildlich im Preis-Leistungs-Verhältnis. Nun wird der Frontera auch noch zum Abenteurer für Outdoor-Fans. Dafür sorgt das ebenso praktische wie top-designte. Mit dem im Opel-Zubehör bestellbaren Zelt können Camping-Liebhaber und alle, die auf ihren Kurztrips noch freier sein wollen, künftig auf Übernachtungstour gehen und neue Ziele entdecken. So ist der Frontera– und darüber hinaus.„Unser neuer Opel Frontera steht für automobile Freiheit für alle. Davon zeugen sein klares, robustes Design genauso wie clevere Lösungen und Platz für bis zu Sieben im Innenraum. Zu diesem Charakter passt das Thule Foothill Autodachzelt perfekt. Es eröffnet Frontera-Kunden neue Möglichkeiten, ihr SUV auch zur Übernachtung in der Natur zu nutzen. Das Ganze im typischen Frontera-Style: einfach, praktisch und zugleich unverwechselbar“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.Ob im Alltag oder für die Reise – der in jeder Variante elektrifizierte Opel Frontera macht mit seinen vielfältigen Qualitäten von den patentierten Intelli-Sitzen über clevere Lösungen wie die Smartphone-Station oder flexible Haltebänder für Tablet und Co jede Fahrt angenehmer. Dazu kommt mit variablen Ladekapazitäten bis zu rund 1.600 Liter jede Menge Platz für Gepäck und Freizeitausrüstung. Doch für alle, die auf dem Campingplatz übernachten oder Natur pur erleben wollen, bietet Opel eine ganz besondere Möglichkeit: Mit der optionalen Dachreling kann der Frontera – am Zielort angekommen – eine Dachlast von bis zu 240 Kilogramm schultern. So schafft das 4,38 Meter lange SUV die idealen Voraussetzungen, um während des Wochenendtrips oder beim mehrtägigen Open-Air-Festival in einem Dachzelt zu übernachten.Den passenden nächtlichen Rückzugsort können Kunden mit dem Thule Foothill Autodachzelt nun direkt online imbestellen. Das Agave-grüne Zelt eignet sich als in jeder Hinsicht praktischer Reisebegleiter. Dies beginnt schon beim Transport: Zusammengeklappt ist es nur 61 Zentimeter breit und damit halb so groß wie die meisten Dachzelte auf dem Markt. So bleibt auf dem Frontera-Dach Platz, um weiteres Freizeit- und Sportgerät wie Fahrrad oder Kayak mitzunehmen. Zudem ragt das Zelt im zusammengefalteten Zustand nur 24 Zentimeter über dem Dachträger in die Höhe.Vorteil Nummer zwei: Trotz seiner kompakten Reisegröße bietet das Thule Foothill Autodachzelt genauso viel Innenraum wie ein klassisches Zwei-Personen-Zelt. Outdoor-Liebhaber können so zu zweit auf einer Schlaffläche von 2,13 x 1,19 Metern zur Ruhe kommen – oder die Natur und den nächtlichen Sternenhimmel durch die fliegennetzgeschützten Fensterflächen beobachten. Der Aufbau – selbst für eine Person – ist dabei denkbar leicht und geht flott von der Hand: Einfach das Zelt auf dem Frontera-Dach aufklappen, die Teleskopstangen einsetzen, fertig. Der Zutritt zum und der Ausstieg aus dem Zelt erfolgt über eine seitlich des Frontera angebrachte Leiter.Vorteil Nummer drei: Da nicht bei jedem Kurztrip in die Natur das Wetter mitspielt, besteht das Hauptzeltgewebe aus witterungsbeständigem, strapazierfähigem Material und hält auch rauen Bedingungen stand. Darüber hinaus ist das Gewebe atmungsaktiv, um eine mögliche Ansammlung von Kondenswasser zu reduzieren und den Aufenthalt im Zelt auch bei feuchter Witterung angenehmer zu gestalten. Erhältlich ist das Thule Foothill Autodachzelt zum Preis von 2.446,52 Euro, die dazu passendengibt es für 298,12 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.).