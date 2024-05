„Forever forward since 1899“ – Opel feiert 125 Jahre Automobilbau

Tag der offenen Tür: Am 8. Juni am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim

Publikumspremieren: Neue Opel Frontera und Grandland erstmals zu erleben

Modern Art: Pop-up-Ausstellung mobiler Meilensteine

Rüsselsheim. „Forever forward since 1899“ lautet das Motto für das diesjährige Opel-Jubiläum: Denn Opel hat vor genau 125 Jahren in Rüsselsheim mit der Produktion von Autos begonnen. Los ging es mit dem Patentmotorwagen System Lutzmann 1899, und heute ist daraus ein komplett elektrifiziertes Angebot vom kleinenbis zum großen elektrischen Transportergeworden. Stets angetrieben vom Innovationsgeist hat Opel Millionen Menschen mobil gemacht und setzt dies mit Angeboten wie demundauch im elektrischen Zeitalter fort. Opel bietet Elektromobilität zu erschwinglichen Preisen für weite Kundenkreise – „forever forward since 1899“ eben. Genug gute Gründe, um ein großes Jubiläum großartig zu feiern: mit Kunden, Mitarbeitern und weiteren geschätzten Gästen. Darum lädt Opel am Samstag, den 8. Juni 2024, nach Rüsselsheim ein.„An diesem Tag werden alle Besucher hautnah erleben, wie Opel den Wandel in der Automobilindustrie aktiv gestaltet“, freut sich Opel CEO Florian Huettl. „125 Jahre nach unserem ersten Automobil bieten wir in jeder Baureihe mindestens ein rein elektrisches Modell an. An unseren deutschen Standorten fertigen wir auf hochmodernen Plattformen, haben Battery Shops errichtet und senken kontinuierlich unsere Emissionen – mit dem Ziel, bis 2038 ein komplett CO-neutraler Hersteller zu sein.“Am 8. Juni steht den Besuchern der Stammsitz von Opel für einen Samstag offen. Neben einem Festakt mit Rednern aus der Politik und von Stellantis öffnen viele Bereiche exklusiv für das Opel-Fest ihre Tore: Im Design werden zur Feier seines 60-jährigen Jubiläums richtungsweisende Studien ausgestellt; das Werk präsentiert stolz die Astra-Produktion. Darüber hinaus feiern die komplett neuentwickeltenundihre Publikumspremieren. Im Gebäude N50 wird eine faszinierende Pop-up-Ausstellung mobile Meilensteine in Lichterwelten tauchen. Und auf dem Parkplatz hinter dem „Adam Opel Haus“ drehen mit demdie Fahrzeuge des ersten elektrischen Rallye-Markenpokals der Welt ihre Runden. Eine begrenzte Anzahl von Motorsportfans kann sich für eine Mitfahrt anmelden. Auf dem gesamten Freigelände erwarten Jung und Alt zahlreiche weitere Angebote. Weitere Details zur Veranstaltung folgen in Kürze.