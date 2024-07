„Forever forward“: Mehr als 1.100 Teilnehmer beim 11. Opel-Firmenlauf

Gemeinschaftsgefühl: Rund 670 Opel- und Stellantis-Mitarbeiter gehen auf die Strecke

„Forever forward since 1899“: Spirit des Opel-Jubiläumsmottos spiegelt sich auch beim Firmenlauf wider

Aus Nah und Fern: Viele Läufer reisen extra zum Breitensport-Event nach Rüsselsheim

„Forever forward since 1899“: Unter diesem Motto feiert Opel. Ein Leitspruch, der genauso für den diesjährigen Opel-Firmenlauf galt – weshalb er auch groß auf den Laufshirts der Teilnehmer prangte. Denn auch wenn es die Breitensport-Veranstaltung noch nicht ganz so lange gibt, fand sie am gestrigen Abend bereits zum 11. Mal statt und hat erneut gezeigt: Der Opel-Firmenlauf hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Traditionsevent entwickelt, das zahlreiche Läuferinnen und Läufer, ihre Familien und Freunde aus der Region sowie überregional anzieht. Insgesamt gingen ab 19 Uhr mehr als 1.100 Teilnehmer respektive rund 280 Vierer-Teams auf die Strecke. Knapp 170 Opel- und Stellantis-Teams sowie über 100 Teams aus weiteren Unternehmen absolvierten den 5,7 Kilometer langen Parcours und unterstrichen: „Forever forward“ funkioniert auch beim gemeinsamen Laufen – mit Zusammenhalt, gegenseitiger Unterstützung und viel Spaß in der Gemeinschaft!Diesen Teamspirit genossen auch wieder viele Vertreter der Opel-Führungsriege. So hatten unter anderem Opel CEO Florian Huettl, Senior Vice President Product & Pricing Tobias Gubitz, Kommunikationschef Harald Hamprecht sowie General Counsel Stefan Zimmermann die Laufschuhe geschnürt und sich in das Teilnehmerfeld des 11. Opel-Firmenlaufs eingereiht. Vom Start im Stadion am Sommerdamm ging es über die Innenstadt und das Firmengelände wieder am Main zurück, wo bereits die ersten Zuschauer die Sportler jubelnd erwarteten.„Das Motto ‚Forever forward since 1899‘ spiegelt unseren Anspruch und unsere Haltung wider – beim Entwickeln von elektrifizierten Automobilen ebenso wie beim gemeinsamen Opel-Firmenlauf. Denn bei beidem gilt: Wir bewegen besonders viel, wenn wir dies als Team, mit gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Unterstützung in Angriff nehmen. Darauf kommt es an – im Arbeitsalltag und in der Freizeit“, freute sich Opel CEO Florian Huettl über den Zusammenhalt der Läuferinnen und Läufer.Im Ziel angekommen, ging der Opel-Firmenlauf nahtlos in die beliebte After-Run-Party über. Hier wurden auch wieder die Sieger in den jeweiligen Kategorien ausgezeichnet. Sie durften sich über attraktive Preise wie Lauftrainings sowie Massage und Gelenkanalyse von Medifit, Viactiv-Beutel, Probefahrt-Gutscheine für Opel-Modelle, Rucksäcke, Handycharger u.v.m. im Markendesign freuen.Das schnellste Damenteam war „Bodyshape & Lifting“. Die Läuferinnen gingen nach insgesamt 01:49:43 Stunde durchs Ziel (berechnet aus der Summe der vier Teammitglieder). Bei den Herren setzte sich das „Physioteam Breul 1“ in einer Gesamtzeit von 01:31:03 Stunde an die Spitze. Und die Teilnehmer des schnellsten Mixed-Teams „BSG Commerzbank LAUFEN 1“, absolvierten die 5,7 Kilometer lange Runde in insgesamt 01:39:23 Stunde. Mit großem Respekt empfingen die Zuschauer auch das Senioren-Team „Die alten Schweißfüße der LG“. Die Läufer waren mit 280 Lebensjahren das älteste Team beim Firmenlauf.Als Kooperations-Partner unterstützten Continental, Praenatura, Viactiv und Würth aktiv den diesjährigen Opel-Firmenlauf. Weitere interessante Informationen rund um das diesjährige Event sowie Ergebnisse und Urkunden stehen wie gewohnt auf der Veranstaltungshomepagezum kostenlosen Download zur Verfügung.