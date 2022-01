Florian Huettl wird Vertriebs- und Marketingchef von Opel/Vauxhall

Stephen Norman geht nach 45 Jahren in der Automobilindustrie in den Ruhestand

Tobias Gubitz berichtet als Head of Product & Pricing direkt an CEO Hochgeschurtz

Florian Huettl wird zum 1. März 2022 neuer Vertriebs- und Marketingchef von Opel/Vauxhall. Huettl verantwortet diesen Bereich bereits für die Region Enlarged Europe und folgt auf Stephen Norman, der nach 45 Jahren in der Automobilindustrie um seine Versetzung in den Ruhestand gebeten hat.„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Florian Huettl, der ein Vertriebs- und Marketingexperte mit großer internationaler Erfahrung ist. Gemeinsam werden wir die Marken Opel und Vauxhall sowie unseren Absatz weiter stärken“, sagt Opel CEO Uwe Hochgeschurtz. „Steves Erfahrung bei Fahrzeugverkäufen und Marketing ist einzigartig. Im Namen des gesamten Opel-Teams möchte ich ihm herzlich für seine unschätzbare Arbeit danken – besonders fürs Schärfen unserer Markenprofile, das Voranbringen der Internationalisierung sowie die Zuwächse bei unseren Markteinteilen.“Florian Huettl hat bereits verschiedene leitende Positionen bei Stellantis und der Renault-Gruppe bekleidet. Im Verlauf der letzten 20 Jahre konnte er in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Russland internationale Erfahrung sammeln. Huettl hat einen Bachelor-Abschluss in International Business Management der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach.Stephen Norman ist seit Februar 2021 auf seiner aktuellen Position. Vor seiner Tätigkeit in Rüsselsheim war er drei Jahre lang Geschäftsführer von Vauxhall Motors. Im Mai 2014 kam er als Chief Marketing Officer zur Groupe PSA und wurde 2016 Chief Sales and Marketing Officer. Davor war Norman im Top-Management – stets mit Fokus auf Vertrieb und Marketing – von Unternehmen wie Renault, Fiat und Volkswagen international tätig.Tobias Gubitz wird als Head of Product & Pricing von Opel Vauxhall nun direkt an Opel CEO Uwe Hochgeschurtz berichten. Gubitz kam 2014 von Henkel zu Opel und übernahm die Position Director International Brand Strategy & Marketing Communications. Seit März 2020 leitet er den Bereich Product & Pricing. Er hält einen Master-Abschluss in Kommunikations- und Politikwissenschaften sowie in Psychologie.