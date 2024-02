Erster im Segment: Neuer Combo jetzt mit Intelli-Lux LED® Matrix Licht

Klassenführend: Neuer Combo als Pkw wie auch als leichtes Nutzfahrzeug erstmals mit adaptiver blendfreier Lichttechnologie

Präzise und stadionhell: Intelli-Lux LED ® ist konventionellen Scheinwerfern überlegen

Unverwechselbar: Intelli-Lux LED® Matrix-Scheinwerfer sind integraler Bestandteil der neuen Combo-Front mit Markengesicht Opel Vizor

Wollen Autofahrer auch bei schlechten Sichtverhältnissen sicher unterwegs sein, entscheiden sie sich für Fahrzeuge von Opel. Denn die adaptive, blendfreie Intelli-Lux LED-Lichttechnologie sorgt jederzeit für beste Sicht mit situationsgerechter Ausleuchtung. Wie der Hersteller Innovationen und speziell diese Lichttechnologie klassenübergreifend kontinuierlich für eine noch breitere Kundenschicht verfügbar macht, zeigt jetzt die jüngste Generation der Opel-Kompaktvans. So fahren der neuealsundsowie die jeweils konventionell betriebenen Varianten nun auf Wunsch erstmals mit Intelli-Lux LEDMatrix-Scheinwerfern vor. Damit bringt der kompakte Combo die hochmoderne adaptive Lichttechnologie als Erster in dieses Marktsegment.Insgesamt 14 LED-Elemente – sieben auf jeder Seite – sorgen dafür, dass die Straße bei Dunkelheit optimal und ohne Blendeffekt ausgeleuchtet wird. Dabei ist die Intelli-Lux LEDTechnologie Xenon- oder anderen konventionellen Lichtsystemen in Sachen Präzision und Leuchtstärke weit überlegen. Sobald das Fahrzeug den städtischen Bereich verlässt, schalten die Matrix-Scheinwerfer automatisch auf Fernlicht um und passen die Länge und Verteilung des Lichtkegels kontinuierlich der Umgebung und den Verkehrsverhältnissen an. Erkennt das System das Licht eines vorausfahrenden oder entgegenkommenden Fahrzeugs, schalten sich im gleichen Moment einzelne LEDs ab, so dass das entsprechende Auto präzise aus dem Fernlichtkegel „ausgeschnitten“ und der Fahrer nicht geblendet wird. Das Ergebnis: eine taghelle Ausleuchtung der Straße, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Außer dem passgenauen Ausschnitt liegt nichts mehr im Dunkeln. So sieht der Fahrer zugleich Hinweisschilder oder auch Tiere am Fahrbahnrand in einer Entfernung, die bis dato im Dunkeln lag. Wertvolle Zeit, um im Bedarfsfall schneller und früher reagieren zu können.Erkennt das System keine weiteren Scheinwerfer- oder Rücklichtstrahlen in Fahrtrichtung mehr, schalten sich die LEDs automatisch wieder zu. Das Licht kann also jederzeit angeschaltet bleiben, da es automatisch auf die jeweilige Verkehrssituation reagiert. Mit Intelli-Lux LED-Licht profitieren Fahrer des neuen Opel Combo so jederzeit und unter allen Bedingungen von optimalen Sichtverhältnissen.Zugleich erhöhen die Intelli-Lux LEDMatrix Scheinwerfer des neuen Combo nicht nur die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, sie sehen auch elegant aus. Denn die Lichteinheiten sind formschön in die fließende Silhouette des charakteristischen Opel Vizor-Markengesichts integriert – das mit dem neuen Combo ebenfalls seine Premiere im LCV-Segment feiert.Damit ist die hochmoderne Technologie mittlerweile in so gut wie jeder Fahrzeugklasse des Opel-Modellportfolios erhältlich, beim Bestseller, dem, genauso wie beim mutig und klar gestalteten. Und beisowiekommt das wegweisende Licht schließlich in seiner jüngsten Generation als Intelli-Lux LEDPixel Licht zum Einsatz.