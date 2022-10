Entspannt reisen: Mit AGR-zertifizierten Ergonomie-Sitzen von Opel

Bewährtes Opel-Credo: Sitze müssen festen Halt und Top-Komfort bieten

High-End-Produkt: Neuer GSe-Performance-Sitz führt das ausgezeichnete, von der Aktion Gesunder Rücken e.V. geprüfte Opel-Sitzportfolio an

Breite Auswahl: AGR-zertifizierte Sitze für Opel Astra, Crossland und Grandland

Rüsselsheim. Entspanntes Sitzen hat bei Opel Tradition: Die Auswahl an ergonomischen, von derzertifizierten Aktiv-Sitzen ist groß – und unterstreicht, dass das Wohlbefinden der Kunden bei Opel im Mittelpunkt steht. Bereits heute können es sich Opel-Fahrer und -Beifahrer auf AGR-zertifizierten, besonders rückenschonenden Sitzen im neuen, demund dembequem machen. Zugleich schreitet die Sitzentwicklung bei dem Rüsselsheimer Hersteller konsequent weiter voran: Schon bald ist die nächste Generation in Sachen gesundem Sitzkomfort für die Kunden verfügbar – in Form des komplett neuen und exklusiven Performance-Sitzes für die neuen, natürlich ebenfalls AGR-zertifiziert.Die Sitze bilden die Verbindung zwischen Mensch und Fahrzeug. Sie sind entscheidend für eine bequeme, entspannte Reise. Deshalb legt Opel großen Wert darauf, dass sie beides bieten: höchsten Komfort und Unterstützung für die Wirbelsäule – wichtig gerade auch auf längeren Strecken. Als innovative deutsche Marke, die in diesem Jahr bereits ihrenfeiert, hat die Entwicklung besonders ergonomischer Sitze bei Opel ebenfalls seit zwei Jahrzehnten Tradition. So erhielt Opel bereits 2003 für seine Sitze im Opel Signum erstmals das Zertifikat der Ergonomie-Experten und war damit der erste Hersteller mit rückenfreundlichen, AGR-geprüften Sitzen im Mittelklassesegment.Die jüngste Entwicklung hinsichtlich gesundem Sitzkomfort von Opel stellen die neuen, exklusiven GSe-Performance-Sitze dar. In stylishem schwarzen Alcantara gehalten, zeichnen sich die Vordersitze mit voll integrierten Kopfstützen von Astra GSe und Astra Sports Tourer GSe durch ihre hohen Seitenwangen aus. Weitere optische Akzente setzt ein per Elektroschweißung exakt in der Mitte des Rückenpolsters vertikal verlaufender grauer Streifen. Die hochpräzise Fertigungstechnologie wurde zum ersten Mal in einem Serienfahrzeug angewandt. Von diesem Mittelstreifen gehen weitere GSe-Sitz-spezifische Ziernähte aus. Und natürlich darf auch das unverwechselbare gelb-schwarze GSe-Logo auf der Rückenlehne nicht fehlen.Bereits heute hält Opel eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Sitze mit AGR-Zertifikat für die Kunden bereit, die wahlweise eher auf Komfort oder festen Halt bei sportlicher Fahrweise ausgelegt sind. Allen gemein: Die ergonomischen Aktiv-Sitze bieten für Fahrer und Beifahrer mindestens zehn Einstellmöglichkeiten, so dass diese unabhängig von Statur und Fahrweise eine jederzeit komfortable und schonende Sitzposition einnehmen können. Dafür sorgen die verschiedenen – beim Fahrersitz meist elektrisch einstellbaren – Justierungen von Länge, Höhe, Lehnen- und Sitzkissenneigung, die ausziehbare Oberschenkelauflage und die elektropneumatische Lendenwirbelstütze.Im Winter steigert die mehrstufig einstellbare Sitzheizung das Wohlbefinden weiter; und im Sommer sorgt die – je nach Modellvariante verfügbare – Ventilation der ergonomischen Aktiv-Sitze dafür, dass der Rücken nicht ins Schwitzen kommt. In Verbindung mit Nappa-Lederausstattung bieten die Sitze darüber hinaus eine Massagefunktion. Ein praktisches Feature ist auch die Memory-Funktion, so dass sich die Sitzposition auf mehrere Fahrer einstellen und speichern lässt. Mit all diesen Funktionen der AGR-zertifizierten Sitze können sich Opel-Fahrer stets auf eine komfortable, rückenschonende Reise freuen, so dass das Aussteigen auch nach langer Fahrt noch Spaß macht – egal ob auf dem täglichen Arbeitsweg oder der Fahrt in den Familienurlaub.