Elektrisierendes Familien-Trio: Opel Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid, Combo-e Life und Zafira-e Life

Entspannt und lokal emissionsfrei: Die elektrifizierten Kombis und Vans von Opel

So geräumig: Je nach Modell Platz für bis zu acht Personen oder 4,9 m 3 Ladevolumen

Mit Kind und Kegel unterwegs: Am 15. Mai zum „Internationalen Tag der Familie“

Ob Elterntaxi zum Fußballtraining oder die anstehende Fahrt in den Sommerurlaub: Familien mit Kindern benötigen Autos, die unterschiedlichste Anforderungen erfüllen, im Alltag genauso wie in der Freizeit. Fahrzeuge, die nicht nur mit viel Platz und Top-Design sowie ‑Technologien punkten, sondern auch zukunftssicher elektrifiziert sind. Die „großen“ Pkw von Opel fahren schon heute alle lokal emissionsfrei vor. Vom Kompaktklasse-Bestsellerüber den Hochdachkombibis zur komfortablen „E‑Lounge auf Rädern“, dem, ist für jeden das passende Modell dabei. So sind Eltern mit ihren Kids nicht nur zum „Internationalen Tag der Familie“ am 15. Mai, sondern das ganze Jahr über stets praktisch, komfortabel und verantwortungsbewusst unterwegs.Der aktuelle Opel Astra ist ein echter Eyecatcher – als fünftürige Limousine genauso wie als Astra Sports Tourer. Nicht umsonst wurde die jüngste Generation des Rüsselsheimer Kompaktklasse-Bestsellers mit demausgezeichnet und als sportlich-eleganter Kombi zusätzlich zumgekürt. Er kombiniert ein mutiges, klares Styling samt charakteristischem Opel Vizor an der Front mit Top-Technologien vom blendfreien Intelli-Lux LEDPixel Licht bis zum Intelli-Drive-Assistenzsystem. Dazu ist der Astra Sports Tourer in seiner jüngsten Generation erstmals elektrifiziert – und das gleich mehrfach. Er fährt auf Wunsch lokal emissionsfrei bereits ab 42.480 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.) als umfangreich ausgestatteter Plug-in-Hybrid mit 133 kW/180 PS Systemleistung und kräftigen 360 Newtonmeter maximalem Drehmoment vor (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,1-1,0 l/100 km, CO-Emission 25-23 g/km; jeweils kombiniert). So ist Fahrspaß mit Verantwortung garantiert. Denn die 12,4 kWh-Lithium-Ionen-Batterie sorgt dafür, dass der Plug-in-Hybrid gemäß WLTPbis zu 66 Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen kann (EAER City gemäß WLTP: 72-76 km). Und für den längeren Urlaubstrip mit Koffern und Sportausrüstung bietet der elektrifizierte Kombi 516 bis 1.553 Liter Gepäckraum, der sich über die optional per Fußgeste automatisch öffnende und schließende Heckklappe bequem beladen lässt.Wer es noch dynamischer will, kannauch das neue Spitzenmodell, den, bestellen (ab 47.660 Euro). Der „Grand Sport electric“ bietet eine Systemleistung von 165 kW/225 PS (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2-1,1 l/100 km, CO-Emission 26-25 g/km; jeweils kombiniert) und bringt diese über ein 10 Millimeter tiefergelegtes Chassis mit spezieller KONI-FSD-Technologie präzise auf die Straße. Darüber hinaus steht schon bald der neuein den Startlöchern. Er wird als erster vollelektrischer Kombi eines deutschen Herstellers noch in diesem Jahr das Angebot bereichern.Ein kompaktes Multitalent für die Familie ist auch der ab 43.050 Euro bestellbare. Lokal emissionsfrei, leise und äußerst variabel ist er ein echter Alltagsheld. Mit einer Leistung von 100 kW/136 PS und einem maximalen Drehmoment aus dem Stand von 260 Newtonmeter ist der Combo-e Life perfekt für die Einkaufstour in die City genauso wie für die Fahrt über Land. Mit seiner 50 kWh-Lithium-Ionen-Batterie schafft der praktische Opel-Stromer je nach Fahrprofil, Außentemperatur und Nutzung bis zu 285 Kilometer Reichweite gemäß WLTP. Muss er einmal Strom nachtanken, lässt sich die Batterie an einer öffentlichen Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom in rund 32 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufladen. In Deutschland ist der Elektro-Pkw serienmäßig mit einem dreiphasigen 11 kW-Onboard-Charger ausgestattet.Nicht nur das Strom-laden funktioniert reibungslos – auch das Be-laden des Combo-e Life geht einfach von der Hand. Denn der Hochdachkombi bietet Zugang über zwei Schiebetüren und ist wahlweise als Normal- (4,40 Meter) oder XL-Version (4,75 Meter) für jeweils fünf oder optional sieben Personen erhältlich. Schon die Normalversion bietet ein Ladevolumen von mindestens 597 Litern, beim Combo-e Life XL mit langem Radstand beträgt das Mindestgepäckvolumen 850 Liter. Mit umgelegten Rücksitzen fasst der vollelektrische Alltagsheld sogar bis zu 2.126 Literin der Normal- respektive 2.693 Literin der Langversion. Die Batterie des E-Mobils ist dabei platzsparend unter dem Fahrzeugboden untergebracht, so dass die Mitreisenden keine Kompromisse beim Komfort eingehen müssen. Dazu gibt’s für „himmlische“ Ausblicke das auf Wunsch erhältliche Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz. Und für beste Traktion sowie stabiles Fahrverhalten auf Schnee, Matsch oder Sand sorgt das ebenfalls verfügbare adaptive Traktionssystem IntelliGrip. So ist der Combo-e Life die ideale Lösung für Menschen, die Beides wollen: ein Fahrzeug, das Null-Emissionen ausstößt und das dabei alle Herausforderungen meistert – vom Großeinkauf über den Umzug bis zum Urlaub mit der ganzen Familie.Ein wahrhaft elektrisierendes Reise- und Raumgefühl verspricht der. Der batterie-elektrische Großraum-Van kombiniert alle Stärken einer „Lounge auf Rädern“ mit einer elektrischen, lokal emissionsfreien, leisen Reise. Hinzu kommt, dass viele Versionen des Zafira‑e Life mit einer Fahrzeughöhe von 1,90 Meter tiefgaragentauglich sind.Sowohl der ab 63.250 Euro erhältliche, 4,95 Meter lange Zafira-e Life „M“ als auch der Zafira-e Life „L“ mit 5,30 Meter bieten Platz für bis zu acht Personen, überzeugen mit gutem Handling und serienmäßig mit zwei sensorgesteuerten Schiebetüren, die sich von außen mit einer Fußbewegung in Richtung Fahrzeug elektrisch öffnen lassen. Darüber hinaus punktet der Opel mit großer Heckklappe und entsprechend leichtem Zugriff aufs Ladeabteil – im Zafira-e Life L ist dies bis zu 2,76 Meter lang, mit einem maximalem Ladevolumen von 4,9 m. Die umklappbare Lehne des Beifahrersitzes ermöglicht den Transport von bis zu 3,50 Meter langen Gütern oder Sportgeräten.Komfort wird beim Zafira-e Life großgeschrieben: So können es sich die Eltern vorne auf Ledersitzen bequem machen, die sich in Aluminiumschienen variabel und kinderleicht verschieben lassen. Zur Wahl stehen Konfigurationen mit sechs, sieben oder acht Ledersitzen. Die Vordersitze verfügen über Sitzheizung und Massagefunktion; in der Sechser-Konfiguration befinden sich dahinter vier – ebenfalls versetzbare – Ledersessel mit jeweils komfortablen 48 Zentimetern Sitzbreite. Den freien Blick nach oben und damit ein noch luftigeres Raumgefühl ermöglicht das optionale Panorama-Glasdach.Für uneingeschränkte Alltagstauglichkeit und Einsatzbereitschaft sorgt auch der Elektroantrieb des Zafira-e Life mit einer Leistung von 100 kW/136 PS und einem maximalen Drehmoment aus dem Stand von 260 Newtonmeter. Kunden können zwischen zwei unterschiedlich großen Lithium-Ionen-Batterien wählen. Je nach Bedarf stehen ein Akku mit 75 kWh für eine Reichweite bis zu 322 Kilometer (ideal für die längere Reise) und eine 50 kWh-Batterie für maximal 224 Kilometer nach WLTPzur Verfügung. Durch ihre platzsparende Lage senken die Batterien zugleich den Fahrzeugschwerpunkt, was die Fahreigenschaften verbessert: Dies macht sich insbesondere in Kurven sowie bei der Windstabilität bemerkbar und die Reise noch angenehmer. Ein hochmodernes regeneratives Bremssystem, mit dem der Zafira-e Life in der Schubphase oder beim Bremsen Energie rekuperieren kann, macht den Elektro-Van noch effizienter.