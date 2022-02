"Elektrisch und so viel mehr": Neuer Opel Grandland bei den Händlern

Jetzt beim Opel-Partner: Als Plug-in-Hybrid und mit effizienten Verbrennern

Direkt starten: Neues Opel-SUV-Flaggschiff steht ab sofort zu Probefahrten bereit

Elektro-Allrad extra attraktiv: 6.000 Euro Umweltbonus 1 für Grandland Hybrid4 sichern

Überall sichtbar: Reichweitenstarke Einführungskampagne zum Handelsstart

Der neuefährt vor: Die jüngste Generation des Opel-SUV-Flaggschiffs ist ab sofort bei den Händlern verfügbar. Kunden können den bereits ab 28.790 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.) erhältlichen neuen Grandland nun bei ihrem regionalen Opel-Partner genauestens unter die Lupe nehmen, direkt einen Termin zur Probefahrt vereinbaren und dabei feststellen: Der neue Opel Grandland ist. Denn der Kampagnenslogan zum Händlerstart des SUV-Newcomers ist Programm. Der Grandland beeindruckt nicht nur alswahlweise mit oder ohne Allradantrieb – er hat noch viel mehr zu bieten. Dazu zählen hochmoderne Technologien und Assistenzsysteme wie das adaptive, blendfreie Intelli-Lux LEDPixel Licht mit insgesamt 168 Elementen und das vorausschauende Night Vision-System, das im Grandland seine Opel-Premiere feiert. Die aufmerksamkeitsstarke Einführungskampagne begleitet den deutschlandweiten Grandland-Händlerstart ab heute mit Radiospots, Online-Bannern und Social Ads auf den Social Media-Kanälen sowie mit weithin sichtbaren Megalight-Plakaten in rund 80 Großstädten.„Ab sofort können unsere Kunden den neuen Opel Grandland vor Ort erleben und probefahren. Die jüngste Generation unseres SUV-Flaggschiffes wird mit ihrem starken Design samt neuem Markengesicht Opel Vizor nicht nur zum Blickfang auf der Straße, sie steckt auch voller innovativer Technologien. Ob elektrifiziert oder mit konventionellem Antrieb – unsere Kunden haben die Wahl“, lädt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx zum Besuch der Autohäuser ein.Von außen glänzt der neue Grandland mit dem Opel Vizor, innen genießen Fahrer und Passagiere mit dem neuen Pure Panel eine volldigitale Cockpit-Welt. Smartphones lassen sich via Apple CarPlay sowie Android Auto ganz einfach mit den Infotainment-Systemen verbinden. Zum Standard-Repertoire an Assistenzsystemen zählen der Fronkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Fußgängererkennung, Spurhalte-Assistent, Verkehrsschild- und Müdigkeitserkennung sowie der Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Tempobegrenzer.Wer mit viel Power rein elektrisch und damit emissionsfrei unterwegs sein will, greift zu einer der beiden Plug-in-Hybrid-Varianten. Als 4x4-Variante mit zwei Elektromotoren bietet die Top-of-the-Line-Version Grandland Hybrid4 eine Systemleistung von 221 kW/300 PS und bärenstarke 520 Newtonmeter maximales Drehmoment (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP1,3-1,2 l/100 km, CO-Emission 31-29 g/km; gewichtet, kombiniert). Dabei können Grandland Hybrid4-Fahrer zwischen den vier Fahrmodi Elektro, Hybrid, Allrad und Sport wählen – und sich dazu 6.000 Euro Umweltbonussichern. Das macht das Teilzeitstromern nochmals attraktiver. Souveräne Fahrleistungen garantiert aber auch der frontgetriebene und sogar mit bis zu 7.200 Euro Umweltbonusgeförderte Grandland Hybrid. Dafür sorgen 165 kW/224 PS Systemleistung und ein maximales Drehmoment von kräftigen 360 Newtonmeter (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP1,4-1,3 l/100 km, CO-Emission 32-30 g/km; gewichtet, kombiniert). Über eine komfortable Achtstufen-Automatik wird auch hier die Kraft auf die Vorderachse geschickt.Mit der deutschlandweiten Einführungskampagne zum Grandland-Händlerstart spricht Opel die Menschen im Radio und online, aber auch auf dem täglichen Weg zur Arbeit an. Ab heute laufen bis zum Monatsende Radiospots zu reichweitenstarken Uhrzeiten. Neben Online-Bannern sowie Social Ads auf Facebook und Instagram starten ab morgen (15. Februar) Werbeanzeigen auf weiteren bedeutenden Online-Medienseiten. Abgerundet wird die digitale Bewerbung mit Online-Spots. Und ab dem 22. Februar werden hochwertige Megalight-Plakate mit dem neuen Grandland die Aufmerksamkeit der Passanten in rund 80 Großstädten bei Tag und bei Nacht auf sich ziehen.