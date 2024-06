Einzigartiges Fest: „125 Jahre Automobilbau bei Opel“ in Rüsselsheim

Begeisterte Ehrengäste: Bundeskanzler Olaf Scholz und der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein unterstützen Elektrifizierungsstrategie von Opel

Fest für alle: Mehr als 7.000 Besucher strömen bei strahlendem Sonnenschein zum Opel-Stammsitz

Tradition trifft Zukunft: Gäste bewundern Ausstellungen, feiern Publikumspremieren von neuem Opel Grandland und Frontera und erleben Corsa Rally Electric und Co. live

Finden Sie hier die Pressekonferenz und ein Highlight-Video des Tags der offenen Tür

Rüsselsheim. Großes Jubiläum bei strahlendem Sonnenschein: Am Samstag feierte Opel unter dem Motto „Forever forward since 1899“und lud die Öffentlichkeit zum Tag der offenen Tür nach Rüsselsheim ein. Tausende Opel-Fans aus Nah und Fern ergriffen die Gelegenheit, tief in die Geschichte der Marke mit dem Blitz einzutauchen und vor allem einen Ausblick darauf zu erhalten, wie sich Opel für die elektrische, automobile Zukunft aufgestellt hat und diese nachhaltig gestalten will. Darüber hinaus nutzten viele Besucher den Tag dazu, auch einmal „hinter die Kulissen“ der Automobilproduktion zu schauen.Als Ehrengäste konnte Opel CEO Florian Huettl am Vormittag Bundeskanzler Olaf Scholz, den Ministerpräsidenten des Landes Hessen Boris Rhein sowie Stellantis CEO Carlos Tavares, Chairman John Elkann und Xavier Chéreau, Stellantis Chief Human Resources & Transformation Officer und Opel-Aufsichtsratschef, am Opel-Stammsitz begrüßen. Während des offiziellen Festaktes betonten Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident Rhein, wie wichtig der Erfolg der Automobilindustrie für Deutschland sei und unterstrichen bei ihrer Gratulation zum Opel-Jubiläum die große Bedeutung der Elektrifizierungsstrategie von Opel für die Zukunft. Xavier Chéreau präsentierte zu diesem Anlass zudem die Pläne für das Projekt „grEEn-campus“, der neuen globalen Opel-Zentrale und künftigen Stellantis Deutschland-Zentrale, die einen entscheidenden Beitrag zur Reduzierung des CO-Fußabdrucks des Standorts Rüsselsheim leisten wird.Ein Mitschnitt des Festakts mit der Rede des Bundeskanzlers findet sichGemäß dem Motto „Forever forward since 1899“ konnten mehr als 7.000 nach Rüsselsheim angereiste Besucher dann hautnah erleben, wie Opel automobile Tradition mit nachhaltiger Zukunft vereint. So zeigte der Hersteller eine Jubiläums-Ausstellung mit automobilen Meilensteinen. Anlässlich seines 60-jährigen Bestehens öffnete auch das Opel Design Center seine Tore – mit richtungsweisenden Studien der Firmengeschichte. Und als neue vollelektrische Serienmodelle gaben der neueund der neueihr Publikumsdebüt. Wem das alles noch nicht aufregend genug war, der kam unter anderem bei Demo-Fahrten desauf seine Kosten – ein weiteres Highlight am Tag der offenen Tür.Für alle, die zu diesem Anlass nicht live in Rüsselsheim dabei sein konnten oder das Fest einfach nochmal Revue passieren lassen möchten, geht’szum „Best of“-Video der Jubiläumsfeier.