Einzigartiges Erlebnis: Opel und neuer Frontera bei Rock am Ring 2025

Frische Ideen für den Camping-Trip: Frontera mit Dachzelt begeistert Event-Publikum

Wild gefeiert und Akku wieder aufgeladen: Fans relaxen in spezieller Opel-Lounge

Dem Wetter getrotzt: Über 90.000 Musikfans auf Deutschlands größtem Rockfestival

Genauso stürmisch wie der Applaus war am Wochenende in Teilen auch das Wetter am Nürburgring. Doch mehr als 90.000 Fans hielt dies nicht davon ab, frenetisch ihr musikalisches Highlight des Jahres zu feiern:! Zur Begeisterung trug auch Opel bei. Denn als exklusiver Automobilpartner des diesjährigen Rockfestivals war die Marke mit dem Blitz von Freitag bis Sonntag mittendrin im Geschehen. Mit dem neuensamt Dachzelt präsentierte der Hersteller das passende Auto für die Community und zeigte, dass Modelle und Zubehör auch locker mit widrigen Witterungen und Umständen klarkommen. Wie gut das Opel-Engagement und die speziell für Rock am Ring eingerichtete Opel-Lounge bei den Feiernden ankam, davon überzeugten sich auch Opel-Vertreter wie Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger und Cristiano Colaiacomo, Marketingdirektor Deutschland.„Opel bei Rock am Ring – das war ein außergewöhnliches Erlebnis. Während die Headliner auf den Bühnen die Rockfans musikalisch in ihren Bann zogen, haben wir mit dem Frontera und unserer Lounge die Autofans elektrisiert. Unser robust gestaltetes SUV ist wie die Musik an diesen drei Tagen: klar, direkt und mutig – genau das passende Umfeld für unseren Newcomer, der seit kurzem auchist“, sagt Patrick Dinger.Dem stimmt auch Cristiano Colaiacomo zu: „Wir wollten Opel hier vor Ort für die junge, musik- und lifestyle-affine Zielgruppe erlebbar machen, echte Begegnungen schaffen. Durch die Nähe zur und den Austausch mit der Community haben wir direktes Feedback erhalten, was sehr wichtig für uns ist. Mit unserem Engagement bei Rock am Ring konnten wir uns so authentisch inmitten der Festival-Crowd präsentieren.“Der Opel Frontera ist dafür das ideale Modell: Das in jeder Variante elektrifizierte SUV rockt Autofahrer und Passagiere gleichermaßen. Bereits mit seinem robusten Design, viel flexiblem Platz, zahlreichen praktischen Lösungen und einem besonders erschwinglichen Preis ab 23.900 Euro (UPE inkl. MwSt.) ist er ein Multitalent, dasist und jede Fahrt angenehm und einfach macht. Und mit dem schon außerhalb der Opel-Lounge deutlich sichtbaren Dachzelt „on top“ zog das Modell erst recht die Blicke auf sich. Denn der Frontera mitist die perfekte Lösung, um zu zweit auf den Open-Air-Festival-Trip zu gehen – und unabhängig zu übernachten. Dafür sorgt eine Schlaffläche im Zelt von rund 2,10 x 1,2 Meter; der Zutritt erfolgt über eine seitlich angebrachte Leiter. Und „wetterfest“ ist das Zelt dank seiner strapazierfähigen, witterungsbeständigen Außenhaut sowieso – eine Übernachtungsalternative, die viele Rock-Fans und Opel Lounge-Besucher überzeugte.Darüber hinaus nutzten zahlreiche Feiernde die Möglichkeit, im Festivalgeschehen ihre „Akkus“ bei Opel aufzuladen: Zum einen konnten sie sich an der Theke der Opel-Lounge mit Getränken erfrischen und in Liegestühlen kurz entspannen, zum anderen luden auch die Batterien ihrer Smartphones wieder auf. Dafür hatte Opel auf dem Areal einen praktischen „Lade-Hub“ eingerichtet. Last, but not least war Opel für einige Rock am Ring-Fans die „Rettung in letzter Sekunde“, um doch noch live ihre Lieblingsbands erleben zu können. Denn der Hersteller hatte kurz vor Beginn des Großevents noch Festival-Tickets via Instagram verlost.