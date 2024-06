Eine preisgekrönte Kampagne? „Yes, of Corsa!“

10 Awards auf einen Streich: Art Directors Club für Deutschland e.V. zeichnet innovative Opel-Kampagne in zahlreichen Kategorien aus

ADC-Jury: „Ein unerwarteter Banger, der frischen Wind sowohl in die Marke Opel als auch in die Autowerbung bringt.“

Äußerst beliebt: Opel Corsa meistverkaufter Kleinwagen Deutschlands der vergangenen drei Jahre

Die im Oktober 2023 gestartete internationale Werbekampagne für densorgt weiter für Aufsehen: Bei den aktuellen ADC Awards (Art Directors Club für Deutschland e.V.) wurde die gemeinsam mit der Opel-Kreativagentur Jung von Matt Havel entwickelte-Kampagne mit nicht weniger als zehn Auszeichnungen prämiert und erreichte damit den siebten Platz von 753 eingereichten Arbeiten.„Sind wir sehr stolz auf den Erfolg und die Anerkennung unserer preisgekrönten Kampagne bei den ADC Awards 2024? ‚Yes, of Corsa!‘ ‚Yes, of Corsa!‘ stellt unseren Kleinwagen-Bestseller in den Mittelpunkt einer frischen, unterhaltsamen und vor allem disruptiven Elektropop-Kampagne. Vom viralen Soundtrack bis zur Bild- und Kameraführung auf Weltniveau hat die Kampagne das Publikum weltweit begeistert. Zugleich setzt sie den Maßstab und die Tonalität für alle zukünftigen Opel-Werbekampagnen. Denn wir setzen unermüdlich unsere Mission fort, als Marke die Elektromobilität unterhaltsam, aufregend und erschwinglich für alle zu machen“, sagt Opel‑Marketingchefin Rebecca Reinermann.„Wir könnten auf diesen Erfolg stolzer nicht sein. Dahinter stehen ein großartiges Produkt, ein mutiges Team, eine einfache und frische Idee sowie ausgezeichnete Fähigkeiten. Ich möchte allen Beteiligten bei Jung von Matt Havel, Opel und unseren Partnern dafür danken“, ergänzt Daniel Schweinzer, Geschäftsführer Jung von Matt Havel.Die Corsa-Kampagne ist jung, digital und viral angelegt und spricht Menschen an, die auf der Suche nach einfacher, spannender und elektrischer Mobilität sind. Sie setzt auf einen eingängigen Soundtrack und Sequenzen im Kino-Style. Diese werfen Fragen auf wie: „Hat er eine große Reichweite?“, „Lädt er schnell?“ oder „Macht er viel Fahrspaß?“ Die Antwort auf all diese und weitere Fragen lautet ganz klar: „Yes, of Corsa!“„Mutig, laut, überraschend, fresh, kantig. Die Arbeit macht ihre Türen ganz weit auf, holt die Zielgruppe ab und nimmt sie mit auf einen Trip. Ein unerwarteter Banger, der frischen Wind sowohl in die Marke Opel als auch in die Autowerbung bringt“, begründete die ADC-Jury die Auszeichnung der Kampagne mit gleich mehreren Awards.Bei dem jungen und frischen Kampagnenansatz führt der aktuelle Corsa zugleich die Tradition fort, hochmoderne Technologien und Features für alle verfügbar zu machen. Dazu zählen das Intelli-Lux LEDMatrix Licht mit 14 LED-Elementen genauso wie eine ganze Bandbreite moderner Fahrerassistenzsysteme, das Infotainment der jüngsten Generation und komfortable Sitze mit Massagefunktion.Damit stellt der Kleinwagen-Bestseller auch weiterhin einen wichtigen Erfolgsfaktor im Modellportfolio von Opel dar. Bis heute wurden seit seinem Start 1982 rund 14,6 Millionen Fahrzeuge verkauft – und der vielfach preisgekrönte Corsa ist so gefragt wie eh und je. Er war 2021, 2022 und 2023 der meistverkaufte Kleinwagen in Deutschland und fährt auch in diesem Jahr weiterhin fest in der Erfolgsspur.