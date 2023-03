Digital statt nur Papier: Der neue Quick Guide für Opel-Modelle

Zeitgemäß: Statt dickem Handbuch künftig kurze Print-Übersicht als Quick Guide

Online: Umfassende Anleitung für Auto und Infotainment via QR-Code digital abrufbar

Greenovation: Einsparung von Hunderten Millionen Papierseiten pro Jahr

Emotional, elektrisch, effizient – so sieht die Zukunft bei Opel aus. Schon heute hat der Automobilhersteller in so gut wie jeder Modellreihe vomüber denbis zum neuenmindestens eine elektrifizierte Variante im Programm, mit der Autofahrer lokal emissionsfrei und besonders ressourcenschonend unterwegs sein können. Bereits 2024 wird es alle Modelle auch als elektrifizierte Version geben; und ab 2028 setzt Opel in Europa auf ein komplett elektrisches Angebot. Das Thema Nachhaltigkeit gilt bei Opel aber nicht nur für die hocheffizienten Antriebslösungen, sondern für alle Bereiche rund ums Auto. Deshalb stellt die Marke jetzt auch das Format ihrer Fahrzeughandbücher um: von Papier auf digital. Ab sofort wird es in allen Neuwagen keine Hunderte Seiten lange Bedienungsanleitung mehr geben, sondern nur noch eine – gesetzlich vorgeschriebene – gedruckte Kurzanleitung. Der so genannteverfügt zusätzlich über einen QR-Code, über den die Kunden einfach, schnell und praktisch auf die von nun an digitale, komplette Bedienungsanleitung ihres Modells zugreifen können.„Greenovation bedeutet für Opel nicht nur, bis 2028 zur komplett elektrischen Marke in Europa zu werden. Verantwortungsbewusstsein umfasst die Schonung aller Ressourcen rund ums Auto – und da zählt auch die Bedienungsanleitung dazu, die jedem Opel-Modell beiliegt. Die neue digitale Lösung inklusive übersichtlichem Quick Guide im Printformat spart Papier und Rohstoffe. Dazu ist sie im besten Kundensinne nutzungsfreundlich. Mit dem Blick auch auf Details wie diese wird unser Anspruch der Greenovation ganzheitlich“, sagt Opel Deutschland-Vertriebsdirektor Stefan Moldaner.Bereits heute besteht die Mappe, in der die Bedienungshandbücher für das jeweilige Opel-Modell und das Infotainment-System liegen, aus umweltfreundlichem Material. Bisher kamen pro Auto für Bedienungs- sowie Infotainment-Anleitung und Serviceheft rund 500 Seiten zusammen. Ab sofort reduziert sich der Umfang mit Kurzanleitung und Serviceheft auf knapp 70 gedruckte Seiten – eine Papiereinsparung von über 80 Prozent! Auf die Fahrzeug- und die entsprechende Produktion von Bedienungsanleitungen hochgerechnet sinkt der Printbedarf allein bei Opel so um Hunderte Millionen Seiten pro Jahr.Mit der neuen Lösung kommt Opel nicht nur dem Wunsch vieler Kunden nach „weniger Papier“ im Auto nach, auch der Weg zur und die Handhabung der Bedienungsanleitung wird dank dem Quick Guide mit QR-Code noch praktischer. Einfach den Code scannen, und schon stehen die ausführlichen Informationen online zur Verfügung, jederzeit und überall. Darüber hinaus lassen sich die vollständigen Bedienungsanleitungen inklusive Infotainment-Beschreibung auch am häuslichen PC, Laptop oder Tablet als praktisches. In der myOpel App ist der Link zu den Anleitungen in Kürze ebenfalls integriert. Und wer trotzdem eine gedruckte Vollversion haben möchte, kann diese über den Opel-Vertragspartner bestellen.Zudem geben kurze Videos, die sich in Modellen wie dem neuenüber den Infotainment-Bildschirm abspielen lassen, wertvolle Tipps zur Funktionsweise einzelner Fahrerassistenzsysteme. Die Suche nach dem Handbuch sowie lästiges Seitenblättern gehören damit der Vergangenheit an – ganz abgesehen davon, dass sich der nun freigewordene Platz im Handschuhfach viel individueller nutzen lässt.