Die Rallye-Zukunft ist elektrisch: Opel und ADAC starten gemeinsam in die nächste Saison

Starkes Signal: Erster elektrischer Rallye-Markenpokal ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“ geht 2025 in die fünfte Runde

Attraktiver Terminkalender 2025: Sieben Wertungsläufe in fünf Ländern, Saisonfinale erneut vor WM-Kulisse

Perfekte Plattform: Rund 140 Teilnehmer aus 22 Nationen wirkten bisher in einem der Rallye-Markenpokale von Opel und ADAC mit

Bereits seit der Saison 2021 beweist der ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“: elektrischer Rallyesport ist nicht nur dynamisch und begeisternd, sondern auch nachhaltig und vielfältig. Wenn sich die Teams beim weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokal in ihren seriennahen, 100 kW (136 PS) starkenauf der Piste messen, sind spannende Wettkämpfe garantiert. Ein Erfolgsrezept, das international Beachtung findet und nun in die nächste Runde geht. Denn Opel und der ADAC setzen ein klares Signal und führen den ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 gemeinsam in die fünfte Saison.„Der weltweit erste elektrische Rallye-Markenpokal hat sich erfolgreich im Rallyesport etabliert. Unser elektrischer Opel Corsa Rallye steht für puren Fahrspaß. Die Entwicklung und Umsetzung dieses nachhaltigen Konzepts unterstreichen den Pioniergeist von Opel und unserem Partner, dem ADAC. Die Bedeutung dieses einzigartigen Wettbewerbs wächst rasant und generiert – auch dank des vielfältigen und sehr talentierten Teilnehmerfeldes – großes Interesse im In- und Ausland“, so Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann. „Ich freue mich sehr, heute Saison Nummer 5 dieser innovativen Rennserie verkünden zu können. Die nächste Rallye Saison, deren Rennkalender wir heute verkünden, wird wieder sehr spannend – es fahren herausragende Talente und auch um unseren Cup herum wird viel Aufregendes passieren“, verrät Rebecca Reinermann.„Gemeinsam mit Opel haben wir eine Vorreiterrolle bei der nachhaltigen Gestaltung des Rallyesports übernommen. Der ADAC Opel Electric Rally Cup richtet sich als einzige elektrische Rennserie im Rallyesport an junge Talente und fördert den Nachwuchs. Dieses Konzept verfolgen wir konsequent weiter und freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Kooperation“, ergänzt ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser.„Wir haben seit 2021 vier Saisons erfolgreich absolviert und damit bewiesen, dass elektrischer Rallyesport funktioniert“, sagt Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott. „Die Partnerschaft mit dem ADAC ist auch ein Musterbeispiel für gelungene Nachwuchsarbeit: Seit 2013 haben mehr als 140 Teilnehmer aus 22 Nationen in den Rallye-Markencups von Opel und ADAC mitgewirkt. Die Besten haben den Aufstieg ins ADAC Opel Rally Junior Team geschafft und sich auf internationaler Ebene weiterentwickelt. Fünf Fahrertitel in der Junior-Europameisterschaft sind Beleg für die Effektivität der gemeinsamen Nachwuchsförderung. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Partnerschaft.“Insbesondere der ADAC Opel Electric Rally Cup weist dabei den Weg in die Rallye-Zukunft: In diesem Jahr war die Vielfalt im Teilnehmerfeld größer denn je. So standen in der Saison 2024 Teilnehmer aus acht Nationen am Start, darunter insgesamt acht Fahrerinnen. Die nationalen Motorsport-Föderationen aus Frankreich (FFSA), Belgien (RACB) und den Niederlanden (KNAF) nutzen dabei den ADAC Opel Electric Rally Cup als perfekte Plattform für eine effiziente Nachwuchsförderung.Die Kalendergestaltung für den ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“ 2025 war herausfordernd, denn die Anfragen der Veranstalter in diversen europäischen Ländern überstiegen die mögliche Anzahl an Wertungsläufen deutlich. „Die Wahrnehmung für unseren Cup im In- und Ausland ist nochmals spürbar gestiegen. Das betrifft gleichermaßen die Anfragen von Veranstaltern wie von potenziellen Rallye-Teams“, freut sich Jörg Schrott.Der ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 umfasst sieben attraktive Wertungsläufe. Der Saisonauftakt steigt, wie in den vergangenen drei Jahren, im Rahmen der ADAC Rallye Sulingen. Diese zählt ebenso zur Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) wie die ADAC Rallye Stemweder Berg, die vom diesjährigen August-Termin auf das letzte September-Wochenende 2025 rückt, und die ADAC Saarland-Pfalz Rallye, die nach einjähriger Pause in den Cup-Kalender zurückkehrt. Hinzu kommen die französischen Saisonhighlights bei der Rallye Vosges Grand-Est und der Rallye Mont-Blanc Morzine sowie zum dritten Mal die ELE-Rallye rund um Eindhoven in den Niederlanden. Zum würdigen Abschluss des Jahres starten die Corsa Rally Electric, wie in den beiden Vorjahren, im Rahmen der Central European Rally vor den Augen der Stars aus der Rallye-Weltmeisterschaft und imposanter Fan-Kulisse.Die Einschreibungen für den ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“ 2025 starten in Kürze.25./26.04. ADAC Rallye Sulingen (DRM) D23./24.05. ELE Rally, Eindhoven NL14./15.06. Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer F15./16.08. ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel (DRM) D05./06.09. Rallye Mont-Blanc Morzine F26./27.09. ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (DRM) D16.-19.10. Central European Rally, Passau (WRC) D/A/CZ