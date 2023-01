Die Opel-Siegertypen 2022: Von A wie Astra bis Z wie Zafira-e Life

„Astra-nomisch“: „Goldenes Lenkrad 2022“ 1 sowie viele „Auto des Jahres“-Titel für neue Opel-Kompaktklasse

2022 war ein wahrhaft „Astra-nomisches“ Jahr für Opel. Die Modelle mit dem Blitz stehen bei Kunden wie bei Experten und Fachjurys gleichermaßen hoch im Kurs. Das zeigen Verkaufserfolge wie beim, der gemäß KBA-Zahlen 2022 der beliebteste Kleinwagen war, oder derals hierzulande im Herbst meistverkauftes Elektrofahrzeug in seinem Segment. Das belegen aber auch zahlreiche Auszeichnungen, die Opel mit seinen innovativen Modellen, Technologien und Lösungen einfahren konnte – allen voran dasfür den neuenund. Die Spanne an Awards umfasst dabei so gut wie alle Modellreihen – von A wie Astra bis Z wie Zafira-e Life.„Emotional, alltagstauglich und vor allem elektrifiziert – so sieht schon heute der Alltag bei Opel aus“, sagt Opel CEO Florian Huettl. „Modelle wie der neue Astra, der Grandland oder der Mokka zeigen, wie wir die Menschen mit zukunftsweisenden Mobilitätslösungen begeistern. Das ist nur mit einer vorbildlichen Mannschaftsleistung möglich und dies honorieren Experten wie Kunden mit zahlreichen Auszeichnungen. Dafür vielen Dank!“Bereits zum Jahresbeginn 2022 wurde Opel in der Türkei mit dem „The ONE“-Award als „Most Reputable Passenger Car Brand of the Year“ ausgezeichnet. Nahbar, innovativ und mit viel Liebe zum Detail fährt der Opel Corsa seit mittlerweile mehr alszu den Kunden – beliebter denn je. So wurde der Kleinwagen-Bestseller im vergangenen Jahr auf dem wichtigen britischen Markt gleich mehrfach ausgezeichnet: von Fleet World als „Best Fleet Supermini“ und von Carbuyer als „Used Small Car of the Year“ sowie klassenübergreifend als „Used Car of the Year 2023“. Der Opel Mokka wurde in Lettland zum „Car of the Year 2022”, in Irland zum „Irish Small SUV of the Year 2022” gekürt und bekam als batterie-elektrischer Mokka-e den „Erin Baker Award“ in Großbritannien verliehen.Große Ehre dann im Herbst: „Wow, da ist das Ding“, freute sich nicht nur Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp über den neuen Astra und das1 für die jüngste Generation des Kompaktklasse-Bestsellers. Mit seinem attraktiven Design, Top-Technologien und erstmals elektrifiziert alsüberzeugte der Newcomer aus Rüsselsheim als Fünftürer und Sports Tourer die Leser vonundgenauso wie die Fachjury. So setzte sich der neue Astra gegen starke Konkurrenz durch und holte als „Bestes Auto bis 50.000 Euro“ einen der renommiertesten Preise in der Automobilindustrie. Ein außergewöhnlicher Serienerfolg für Opel: Denn mit dem Astra geht die begehrte Auszeichnung nach dem2020 und dem2021 bereits zum dritten Mal in Folge nach Rüsselsheim. Als echter „Champion“ ruht sich die neue Astra-Generation jedoch nicht auf einem Titel aus. So wählte die unabhängige GCOTY-Expertenjury der „German Car Awards“ den Astra auch zum. Und der Kombi Astra Sports Tourer wurde bereits alsvon den Lesern des Magazinspreisgekrönt.Komplett neu, komplett anders und komplett elektrisch überzeugt auch derdas Publikum. Der innovative City-Stromer für Zwei bringt frischen Wind ins Segment der Leichtkraftfahrzeuge – mit einem in jeder Hinsicht außergewöhnlichem Style. Und so haben die Leser derbei der „autonis“-Wahl den Rocks-e mit überwältigendem Votum zurbei den „Mini Cars“ gekürt.Ebenso preiswürdig präsentiert sich Opel auch mit seinen „großen“ Modellen. Jüngst haben die Leser vonundabgestimmt und denan den auf-Basis geplanten Crosscamp Flex verliehen, während der batterie-elektrische Nutzfahrzeug-Bestsellernach dem „International Van of the Year 2021“ nun auch den Titel als „Irish Van of the Year 2022“ trägt. Und dererhielt als innovativer Wasserstoff-Brennstoffzellen-Transporter in Deutschland den „40. KS Energie- und Umweltpreis“.