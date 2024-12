Die Opel-Highlights 2024: Zukunftsweisende Weltpremieren zu „125 Jahren Automobilbau“

Tradition trifft Innovation: Opel feiert 2024 Jubiläum von „125 Jahren Automobilbau“

Opel ist elektrisch: Schon heute alle Opel-Modelle auch batterie-elektrisch bestellbar

Top-SUV: Neuer Grandland feiert Weltpremiere und holt das „Goldene Lenkrad 2024“ 1

Erschwinglich, elektrifiziert, familienfreundlich: Neuer Opel Frontera geht an den Start

Elektrisches Opel-Nutzfahrzeug-Trio verfügbar: Neue Combo Electric, Vivaro Electric und Movano Electric, Movano erstmals als Wasserstoff-Fahrzeug HYDROGEN

Weltweit einzigartig: Nach erfolgreicher vierter Saison geht der ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 in seine fünfte Runde

Elektrisierende Aussichten für 2025: Neuer Grandland Electric und Frontera Electric als „Long Range“-Varianten, Händlerstart für neuen Opel Mokka Electric

: Unter diesem Motto stand das gesamte Opel-Jahr 2024. Neben dem großen Jubiläum, das Opel im Juni mit zahlreichen Ehrengästen, Mitarbeitern und Freunden der Marke feierte, hatte der Hersteller noch viel mehr zu bieten. So feierten die komplett neuen SUVs Opel Grandland und Opel Frontera ihre Weltpremieren. Das neue Spitzen-SUV Grandland holte sich direkt das „Goldene Lenkrad 2024“. Darüber hinaus ist der Opel Corsa weiterhin ein echter „Dauerrenner“ bei den Käufern. Für die gleiche Begeisterung sorgt auch der weltweit erste vollelektrische Markenpokal ADAC Opel Electric Rally Cup, der in diesem Jahr erfolgreich seine vierte Saison absolvierte.Und das Trio der leichten Nutzfahrzeuge Combo, Vivaro und Movano ist ebenfalls fit für die Zukunft aufgestellt. Die Neuauflagen aller drei Modelle sind seit diesem Jahr auch als batterie-elektrische Varianten für die Kunden verfügbar. Dazu hatte der Größte im Bunde als innovativer Wasserstoff-Brennstoffzellen-Transporter Movano HYDROGEN seinen ersten Auftritt auf der IAA Transportation in Hannover. Er genauso wie die nächste Generation des Vivaro HYDROGEN werden im kommenden Jahr zu den Kunden rollen.„In unserem Jubiläumsjahr können wir sagen: Opel ist elektrisch. Denn schon heute bieten wir als erster deutscher Hersteller jedes Modell auch batterie-elektrisch an“, sagt Opel CEO Florian Huettl. „Wir nutzen die reiche Tradition unserer Marke und machen sie zukunftssicher: mit elektrifizierten Automobilen, die mit ihrem Design, Top-Technologien sowie ressourcenschonenden Antrieben begeistern. Der neue Opel Grandland ist dafür das beste Beispiel. Und 2025 fahren wir mit unvermindertem Tempo fort. Schon bald können sich die Kunden auf den neuen Opel Mokka genauso wie auf starke E-Allradler und Grandland und Frontera Electric mit noch mehr Reichweite freuen.“Am 21. Januar 1899 unterzeichnet Wilhelm Opel, Sohn des Firmengründers Adam Opel, einen Vertrag mit dem Dessauer Hofschlossermeister Friedrich Lutzmann zum Kauf von dessen Motorwagenfabrik – der offizielle. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte: Seitdem haben mehr als 75 Millionen Opel-Fahrzeuge die Werkshallen in ganz Europa verlassen.Das Ereignisbestimmt auch das Unternehmensjahr 2024. Opel feiert dieses ganz besondere Jubiläum mit zahlreichen Aktionen, automobilen Neuheiten – und einem großenim Juni am Stammsitz in Rüsselsheim. Die Öffentlichkeit kann dabei tief in die Opel-Geschichte eintauchen und zum 60-jährigen Bestehen des Opel Design Centers zeitgleich das zweite Jubiläum mitfeiern. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und von Stellantis wohnen dem Ereignis bei und sehen, wie sich Opel sowohl mit seinen neuesten Modellen als auch mit demfür eine nachhaltige Zukunft aufstellt. Schließlich lautet das Jubiläumsmotto:. Und wie dies im Jahr 2024 aussieht, zeigen insbesondere die beiden großen Newcomer: der neue Opel Grandland und der neue Opel Frontera.Bereits im April wird im Werk Eisenach gefeiert. Denn dort hat der komplettseine Weltpremiere – ein Spitzen-SUV durch und durch „made in Germany“. Und was Opel unter „German Energy“ versteht, wird beim neuen Grandland offensichtlich. Er lässt viele visionäre Innovationen der wegweisenden StudieSerien-Wirklichkeit werden. Das Top-of-the-Line-SUV ist der erste Opel auf der für batterie-elektrische Fahrzeuge konzipierten STLA Medium-Plattform und bietet zahlreiche wegweisende Technologien wie das neue Intelli-Lux HD Licht mit über 50.000 LED-Elementen, clevere Ausstattungen sowie nachhaltige Lösungen. Dabei glänzt der Grandland mit dem neuen 3D Vizor und erstmals beleuchtetem Opel-Blitz an der Front. In der Rückansicht trägt er dazu den durchgängig beleuchteten Opel-Schriftzug.Stylish, dynamisch, geräumig und vor allem in jeder Variante elektrifiziert – das ist einwert! So überzeugt der Newcomer die Experten vonundund wird wenige Tage nach seinem Bestellstart im Herbst zum „Besten Auto unter 50.000 Euro“gekürt. Was die Kunden von „ihrem“ neuen Grandland alles erwarten dürfen, zeigt dazu in außergewöhnlicher Weise die internationale EinführungskampagneAußergewöhnlich ist auch der. Das ebenfalls stets elektrifizierte SUV feiert im Mai seine Weltpremiere in Istanbul. Mit seiner robusten Interpretation der Opel-Designphilosophie sticht auch der neue Frontera aus der Masse heraus. Unter der Karosserie bietet das 4,38 Meter lange SUV mit – auf Wunsch – Platz für bis zu sieben Personen ein herausragendes Packaging zu einem vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. So ist ein Frontera Hybrid bereits ab 23.900 Euro bestellbar (UPE inkl. MwSt. in Deutschland). Die Reisetauglichkeit wird beim neuen Frontera großgeschrieben: Vorne können Fahrer und Beifahrer auf den neuen patentierten Intelli-Seats mit mittig verlaufender Vertiefung Platz nehmen. Im Heck können 460 Liter an Gepäck untergebracht werden; bei umgeklappten Sitzen sogar bis zu rund 1.600 Liter. Dazu bietet der Frontera viele intelligente Features bis hin zur Smartphone-Station. Flexibel, klar und modern gestaltet sowie mit vielen praktischen Lösungen wird der neue Opel Frontera so zum erschwinglichen und familienfreundlichen SUV.Derfeiert im Oktober als Dritter im Bunde auf der Auto Zürich 2024 seinen ersten großen Auftritt. Der unkonventionelle Bestseller fährt künftig noch frischer vor – mit Technologien aus höheren Fahrzeugklassen – und noch schärfer als zuvor. Mit ihm ist das neue und damit jüngste SUV-Trio am Markt nun komplett.Allen drei Newcomern gemein: Sowohl der neue Mokka als auch Grandland und Frontera tragen dem „Greenovation“-Ansatz von Opel Rechnung. Sie verzichten außen auf Chromapplikationen und verwenden im Interieur Stoffe und Materialien mit Recyclinganteil, so dass das neue Opel-SUV-Trio auch in dieser Hinsicht die Ressourcen schont.Noch mehr batterie-elektrische Auswahl gefällig? Auch die Neuauflagen der Großraum-Pkwundsind seit Sommer für Kunden bestellbar und eröffnen so neue Möglichkeiten für den lokal emissionsfreien Alltag oder die Urlaubsfahrt.Für alle, die aktuell noch nicht komplett auf Elektro umsteigen, sondern lieber „teilzeitstromern“ wollen, hält Opel seit diesem Jahr eine breite Auswahl anbereit. Sie bietet als clevere und kosteneffiziente Antriebslösung im Alltagsbetrieb viele Vorteile. So lassen sich mit dem Hybrid der Kraftstoffverbrauch und die CO-Emissionen gegenüber einem vergleichbaren Verbrennerfahrzeug signifikant senken und zugleich der Fahrkomfort steigern. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ermöglicht der kleine Elektromotor zudem die vollelektrische Fahrt für bis zu einem Kilometer am Stück bzw. bis zu 50 Prozent der zeitlichen Nutzung in der Stadt. Zum Aufladen der 48-Volt-Batterie ist kein Anschluss an die Steckdose nötig – dafür sorgt das Hybridsystem selbst.Ein echter Renner im Rallyesport genauso wie in der Publikumsgunst ist der Kleinwagen-Bestseller Opel Corsa. Alsbietet er im ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“, dem weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokal, auch 2024 wieder spannende, lokal emissionsfreien Wettkämpfe. Das innovative Konzept begeistert europaweit so sehr, dass Opel und der ADAC den vollelektrischen Cup 2025 gemeinsam in seine fünfte Saison führen.Zugleich fährt das Serien-Pendant weiterhin von Erfolg zu Erfolg. So stand derüber alle Antriebsvarianten hinweg in den vergangenen drei Kalenderjahren an der Spitze seines Segments in Deutschland – und auch in diesem Jahr stehen die Chancen gut, dass er diesen Erfolg wiederholen kann. Der Corsa ist und bleibt bei Kunden wie Experten ein echter „Dauerrenner“.„Großes“ gibt es 2024 auch von den leichten Nutzfahrzeugen zu berichten. So ist die neue Generation des LCV-Trios ausundnicht nur seit diesem Jahr vollelektrisch erhältlich – sie wird um eine zukunftsweisende Antriebsvariante erweitert. Nach dem Vivaro HYDROGEN fährt nun auch erstmals der Größte im Bunde, der Movano, als Wasserstoff-Fahrzeug mit Brennstoffzelle vor. Mit seiner Kombination aus Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb und Plug-in-Batterie kann der neuemehr als 500 Kilometer zurücklegen (WLTP) und lässt sich in unter 5 Minuten mit Wasserstoff betanken – ideal um lokal emissionsfrei auch weite Strecken zu fahren und dabei keine Zeit beim „Tanken“ zu verlieren. Der Elektromotor bietet 110 kW (150 PS) Leistung und ein maximales Drehmoment von 410 Newtonmetern. Beim Start oder Beschleunigen unterstützt die 11 kWh-Lithium-Ionen-Batterie. Außerdem lässt sich dank des Hybrid-Systems Bremsenergie zurückgewinnen und über den Elektromotor (Generator) als Strom in die Batterie speisen (Rekuperation). Eine Antriebslösung, die das Publikum bei der Premiere des Movano HYDROGEN auf der IAA Transportation in Hannover überzeugt.Mit den 2024 präsentierten und eingeführten neuen Fahrzeugen hält Opel Wort: Opel ist elektrisch. Jedes Modell der Marke – Pkw genauso wie LCV – ist nun auch batterie-elektrisch bestellbar. Dazu kommen weitere praxisfreundliche und ressourcenschonende Antriebslösungen von Plug-in-Hybriden über Hybride mit 48-Volt-Technologie bis zum Wasserstoff-Fahrzeug mit Brennstoffzelle.Klar ist aber auch: Opel setzt die Elektrifizierungsoffensive im nächsten Jahr konsequent fort und baut sie weiter aus. So können sich die Kunden schon bald über weitere Newcomer freuen. Der neue Grandland wird in den kommenden Monaten dank 97 kWh-Batterie bis zu rund 700 Kilometer (WLTP) lokal emissionsfreie Reichweite ermöglichen. Außerdem geht das Top-of-the-Line-SUV als Elektro-Allradler sowie als kraftvoller Plug-in-Hybrid an den Start. Das Frontera-Portfolio bereichern ebenfalls eine vollelektrische „Long Range“-Variante mit bis zu rund 400 Kilometern Reichweite (WLTP) sowie der Frontera als Hybrid-Variante mit Platz für bis zu sieben Personen. Und nach seiner kürzlich erfolgten Weltpremiere rollt auch der neue elektrifizierte Mokka demnächst zu den Kunden.Neben zahlreichen Neuheiten für die Pkw-Modelle von Opel machen ebenso innovative wie effiziente Antriebslösungen auf Nutzfahrzeugseite den mobilen Alltag für Gewerbekunden noch wirtschaftlicher. So wird der neue Movano HYDROGEN seinen Dienst in den ersten Fuhrparks aufnehmen. Zusätzlich geht der Vivaro HYDROGEN als Wasserstofffahrzeug der nächsten Generation an den Start. Nur einige Highlights, die Opel in den kommenden Monaten präsentieren wird – effizient, emotional und in jeder Hinsicht elektrisierend!