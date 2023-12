Die Opel-Highlights 2023: Schon jetzt 15 elektrifizierte Modelle am Start

Dynamischer Jahresauftakt: Elektrifizierte Top-Modelle Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe und Grandland GSe fahren vor

Zukunftsweisend: Mit visionärem Opel Experimental und weiteren Weltpremieren auf der IAA Mobility 2023 in München

Elektro-Pionier: Nach Opel Astra Electric kommt der Astra Sports Tourer Electric als einer der ersten vollelektrischen Kombis auf den Markt

Beliebtester Kleinwagen Deutschlands: Neuer Corsa jetzt mit Opel Vizor im Handel

Nutzfahrzeug-Trio mit Zukunft: Vorstellung der neuen Opel Combo, Vivaro und Movano

Elektrifizierung geht weiter: Zum Jubiläum von „125 Jahren Automobilbau bei Opel“ ab 2024 jede Modellreihe mit mindestens einer batterie-elektrischen Variante

Opel ist elektrisch. Auf diesem Weg stellt 2023 ein ganz besonderes Jahr dar. Nicht weniger alsmit dem Blitz sind bereits heute elektrifiziert verfügbar. Der neueist in den vergangenen Monaten ebenso an den Start gegangen wie der neueund der neue– einer der ersten vollelektrischen Kombis überhaupt. Genauso elektrisierend war der Opel-Auftritt auf derim September. Das Highlight: der visionäre– weit mehr als ein Konzeptfahrzeug. Mit ihm gab und gibt Opel Einblicke in die Zukunft der Marke und der kommenden Modelle. Eine Studie, die Experten wie Publikum begeistert hat.Emotionen und Spannung weckt Opel auch mit der dritten Saison des weltweit ersten elektrischen und mit demausgezeichneten Rallye-Markenpokals, dem. Mit am Start ist auch ein ganz besonderes Rallye-Fahrzeug – der. Das Art Car ist ebenso einzigartig wie der in jeder Hinsicht extreme, der überall, wo er auftaucht, für Aufsehen sorgt.Groß und vor allem elektrisch fährt Opel auch bei seinen Nutzfahrzeugen vor, wie die Präsentation der Neuauflagen vonundzeigt. Und mit dieser klaren Agenda geht es auch 2024 weiter, wenn Opel „125 Jahre Automobilbau“ feiert – vollkommen neue elektrifizierte Highlights inklusive.„Wir machen Mobilität elektrisch, einfach und spannend“, sagt Opel CEO Florian Huettl. „Allein auf der IAA Mobility haben wir im September drei wegweisende Weltpremieren vorgestellt: die visionäre Studie Opel Experimental sowie den neuen Astra Sports Tourer Electric und den neuen Corsa Electric. Zudem erschließen wir, wie zuletzt mit Algerien, konsequent neue Märkte.“Schon seit Jahresbeginn sind die Modelle der Opel-Submarke GSe bestellbar. Ein Auftakt nach Maß, denn GSe steht für. Die Spitzenvariantenundsind mit einem speziellen Fahrwerk samt KONI-FSD-Technologie ausgestattet und bieten als elektrifizierte Top-Plug-in-Hybride mit bis zu 221 kW/300 PS Systemleistung und 520 Newtonmeter Drehmoment eine bärenstarke Performance (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,3-1,2 l/100 km, CO-Emission 30-27 g/km). Mit dieser einzigartigen Kombination sind Fahrer und Passagiere der GSe-Modelle von Opel höchst dynamisch und zugleich verantwortungsbewusst unterwegs. Dazu kommt ein Design, das elektrisiert. Und innen binden spezifische GSe-Performance-Sitze Pilot und Copilot in das Fahrzeug ein.Entspanntes und gutes Sitzen ist dabei nicht nur Fahrern und Beifahrern der Spitzenmodelle vorbehalten – dies hat bei Opel in vielen Fahrzeugen Tradition, und das. Denn bereits seit 2003 profitieren Opel-Kunden von besonders rückenschonenden, ergonomischen Sitzen, die von der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) zertifiziert werden.Tradition mit Innovation zu verbinden und die Marke so in eine elektrische Zukunft zu führen – was das bedeutet, zeigte Opel auf der diesjährigenin München. Mit zwei in jeder Hinsicht– auf dem IAA Summit sowie auf dem Open Space mitten in der City – und gleichbegeisterte Opel die Fachbesucher und die breite Öffentlichkeit gleichermaßen.Das wegweisende Konzeptfahrzeugist dabei mehr als eine Vision für die Marke, es eröffnet einen klaren Ausblick auf die Zukunft von Opel. Denn der Experimental steht für alles, was Opel und die zentralen Markensäulen „Greenovation“, „Detox“ und „Modern German“ ausmacht. Er ist vollelektrisch und verringert damit den CO-Fußabdruck. Er ist mutig und klar gestaltet und dabei auf das Wesentliche fokussiert. Und er begeistert mit seinen beeindruckenden Proportionen, intelligenten Aerodynamik-Lösungen, einer hocheffizienten Raumausnutzung sowie modernster Lichttechnologie samt erstmals beleuchtetem,. Das neugestaltete Logo verleiht der Ära der fortschreitenden Elektromobilität bei Opel ebenfalls Ausdruck.Die Bestellbücher für den neuenöffnete Opel im Frühsommer, auf der IAA Mobility im September hatte der neueseinen großen Auftritt. Dort begeisterte der Elektro-Pionier – einer der ersten vollelektrischen Kombis überhaupt – nicht nur mit seinem mutigen und klaren Design, viel Platz und Komfort, sondern vor allem mit seiner verantwortungsbewussten Leistung. Der Elektromotor liefert 115 kW/156 PS und kräftige 270 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und während viele andere Elektro-Pkw bei 150 km/h oder 160 km/h abgeregelt werden, sind mit dem neuen Astra Sports Tourer Electric 170 km/h Spitze drin. Das Beste: Direkt zur Weltpremiere war der neue Elektro-Kombi mit dem Blitz auch bestellbar.Wie nachhaltige, lokal emissionsfreie alltagstaugliche Mobilität auch im Kleinwagensegment funktioniert, zeigt die Neuauflage des aktuellen Allzeit-Bestsellers. Wie auf der IAA Mobility zu sehen, haben die Designer den neuen Corsa noch moderner und schärfer gestaltet. Augenfälligstes Merkmal ist dabei der Opel Vizor, das charakteristische Markengesicht, mit weiterentwickeltem Intelli-Lux LEDMatrix Licht. Der neuebietet dazu nun mit 115 kW/156 PS und bis zu 405 Kilometer elektrischem Fahrspaß ohne Ladestopp sowie mit 100 kW/136 PS-E-Motor und bis zu 354 Kilometer Reichweite (gemäß WLTP) gleich zwei batterie-elektrische Leistungsstufen. Außerdem fährt er auf Wunsch – wie die jüngsten Varianten von Astra und Co. – mit volldigitalem Cockpit samt neuem Infotainment auf Basis der integrierten SnapdragonCockpit Plattform von Qualcomm Technologies, Inc.vor. Mit hochmodernen Grafik-, Multimedia-, und Computervisions-Funktionen genießen die Kunden so ein adaptives Cockpit-Erlebnis, das sich den Wünschen der Passagiere anpassen kann. So fährt der rundum alltagstaugliche Kleinwagen-Bestseller innen wie außen mit einem echten Wow-Effekt in die nächste Runde und seit Herbst bei den Händlern und Kunden vor.Zeichen setzt auch die ebenso mutige wie innovative Kampagne, die mit außergewöhnlichen Formaten und dem Claimdie wichtigen Fragen zu den Qualitäten des Kleinwagens beantwortet. Kurz, knapp, und mit viel Spaß auf den Punkt spricht sie Menschen an, die auf der Suche nach einfacher, spannender elektrischer Mobilität sind. Einen Vorgeschmack auf die erfrischend neue, direkte Ansprache der Kunden gab bereits im Frühjahr die ebenso elektrisierende Kampagne. Denn der „Star“, der neben dem Mokka Electric selbst die 360 Grad-Kampagne zum absoluten Hingucker mit Überraschungseffekt macht, ist hier ein knallgelbes Ladekabel, das beim Anblick des SUV-Bestsellers zum Leben erwacht.Modern, progressiv und für Überraschungen gut – das stellte Opel 2023 auch wieder beimunter Beweis. Die dritte Saison des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals begeisterte mit starken Wettkämpfen und Teams – dynamischer und diverser denn je. Zu dieser Haltung passt der von der Berliner Künstlerin, Buchautorin und Creatorinperfekt. Mit dem „Art Car“ gaben sie und Opel ein klares Statement ab: „We drive our way. We are leaders. We drive with confidence. We drive with tailwind. Because we are many and we are loud. It’s time for a FEMALE DRIVE.” Zugleich ist der ADAC Opel Electric Rally Cup überaus nachhaltig. Jüngst wurde das zukunftsweisende, ressourcenschonende Konzept deshalb mit demdes Deutschen Motor Sport Bundes ausgezeichnet.Für Elektromobilität mit Ausrufezeichen steht auch der. Der zur Realität gewordene Siegerentwurf des #OpelDesignHacks ist die kompromisslose Fahrspaß-Version eines lokal emissionsfreien Leichtkraftfahrzeugs – ein Unikat mit nach außen gestellten Rädern für einen breiten, sicheren Stand, Doppelquerlenker vorn und knallgelbem Überrollbügel. Die einzigartige Spaßmobil-Version desim Offroad-Look rockte in diesem Jahr alle Motorshows, auf denen er zu Gast war.Genauso wie mit Corsa, Astra und Co. weiß Opel auch mit den „Großen“ zu überzeugen – und hat jüngst die Neuauflage seiner Nutzfahrzeugflotte ausundvorgestellt. Allen seit wenigen Tagen sowie in Kürze bestellbaren Newcomern gemein: Sie bringen mit neuem Styling frischen Wind ins LCV-Segment. Zu den Highlights der weiterentwickelten, im modernen Look erscheinenden Cockpits zählen neue, Apple CarPlay- und Android Auto-kompatible Infotainmentsysteme, über die sich die entsprechenden Smartphones kabellos verbinden und laden lassen. Beste Übersicht ohne Ablenkung und eine einfache Bedienung garantieren bis zu zehn Zoll große Farbtouchscreens.Die batterie-elektrischen Varianten von Combo, Vivaro und Movano bieten auch weiterhin die volle Einsatzfähigkeit wie ihre Pendants mit konventionellem Antrieb. Dank hochmoderner Batterietechnologien und Verbesserungen wie einem gesteigerten Wirkungsgrad des Antriebs werden alle drei Modelle mit klassenführenden lokal emissionsfreien batterie-elektrischen Reichweiten unterwegs sein. Darüber hinaus punkten die Modelle mit vorbildlichen Ladevolumina sowie Lade- und Zugkapazitäten. Und neben demwird künftig auch der Größte im Bunde erstmals als Wasserstoff-Brennstoffzellen-Transporterverfügbar sein.Ebenfalls in den Startlöchern stehen die gerade erst angekündigten Neuauflagen der Großraum-Pkw. Mit ihnen fahren (Groß‑)Familien, Shuttle-Dienste und Co. demnächst noch moderner, vernetzter und effizienter in die Zukunft – und vor allem weiter: So bietet der neue Combo Electric künftig bis zu 330 Kilometer Reichweite ohne Ladestopp (+50 Kilometer im Vergleich zu vorher) und der neue Zafira Electric legt je nach Batteriegröße sogar bis zu 350 Kilometer (+20 Kilometer) lokal emissionsfrei zurück (vorläufige Angaben gemäß WLTP, Fahrzeuge noch nicht erhältlich).Elektrisch, emotional und international aufgestellt geht Opel so ins kommende Jahr. Dabei wird der Fokus auf drei wichtigen Meilensteinen liegen: 2024 feiert Opel. 2024 wird Opelanbieten. 2024 starten derund der ebenfallsauch rein elektrisch und schließen die letzten Lücken im E‑Portfolio der deutschen Marke. Damit treibt Opel den Wandel hin zur Elektromobilität weiterhin konsequent voran. Der neue Opel Grandland wird imin Thüringen gebaut, in das Stellantis eigens hierfür Investitionen von mehr als 130 Millionen Euro tätigt.