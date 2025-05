„Die Grüne Hölle“ ruft: Opel offizieller Partner bei Rock am Ring 2025

Elektrisierende Kooperation: Marke mit dem Blitz exklusiver Automobilpartner auf Deutschlands größtem Rockfestival

Wie gemacht für die Community: Neuer, flexibler Opel Frontera vor Ort

Internationale Bands und Opel live erleben: Vom 6. bis 8. Juni auf dem Nürburgring

Opel rockt und elektrisiert die Massen: Das stellt die Marke mit dem Blitz in wenigen Wochen auf dem Nürburgring unter Beweis. Denn Opel ist zum Jubiläum vonals exklusiver Automobilpartner bei Deutschlands größtem Rockfestival mit dabei. Vom 6. bis 8. Juni 2025 ziehen international gefeierte Bands und Headliner von „The Prodigy“ über „Slipknot“ bis zu „Korn“ mehr als 90.000 Fans aus dem In- und Ausland auf das Festivalgelände in der Eifel. Opel sorgt mit eigenem Auftritt an zentraler Stelle für Abwechslung und Entspannung der Besucher – und zeigt, warum der neuedas ideale SUV für die Community ist.„Opel und ‚Rock am Ring‘ – das passt perfekt! Mutig, direkt und elektrisierend wie die Musik an den drei Festivaltagen, so sind auch wir als Marke. Der neue Opel Frontera, der in Deutschland vor wenigen Tagengefeiert hat, ist dafür das beste Beispiel. Wir freuen uns sehr, Partner dieses außergewöhnlichen Rockspektakels zu sein, und wir werden die Besucher begeistern“, freut sich Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger auf das am Pfingstwochenende stattfindende Großereignis.Der neue Opel Frontera steht im Mittelpunkt der Opel-Präsenz am Ring. Und genau dort gehört er auch hin. Denn das in jeder Variante elektrifizierte SUV rockt Autofahrer und Passagiere gleichermaßen. Mit seinem robusten Design, viel flexiblem Platz, zahlreichen praktischen Lösungen und einem besonders erschwinglichen Preis ab 23.900 Euro (UPE inkl. MwSt.) ist er ein Multitalent, dasist und jede Fahrt angenehm und einfach macht.Weitere Infos zu Opel bei Rock am Ring folgen in Kürze.