Der Opel Grandland Plug-in-Hybrid: Jetzt mit dem „Opel Green Deal-Versprechen“

Top-Angebot: Mit Zufriedenheits- 1 und Batterie-Garantie 2 sowie 5.000 Kilometer Opel Ökostrom 3

Neue Kampagne läuft ab heute in TV, Radio, Print und auf digitalen Kanälen

Kunden-Sicherheit: Gilt bei Neuwagenkauf für alle Plug-in-Hybrid-Modelle von Opel

2

eine Zufriedenheits-Garantie 1 :

Privatkunden, die sich bis zum Jahresende für ein Plug-in-Hybrid-Modell entscheiden, können sich bis zu 30 Tage nach Fahrzeugzulassung den Kaufpreis oder die bisher geleisteten Raten zurückerstatten lassen und sind so auf der sicheren Seite. Auf diese Weise können sie ihr neues Fahrzeug ausprobieren und behalten es nur dann, wenn sie auch wirklich zufrieden damit sind.

: Privatkunden, die sich bis zum Jahresende für ein Plug-in-Hybrid-Modell entscheiden, können sich bis zu 30 Tage nach Fahrzeugzulassung den Kaufpreis oder die bisher geleisteten Raten zurückerstatten lassen und sind so auf der sicheren Seite. Auf diese Weise können sie ihr neues Fahrzeug ausprobieren und behalten es nur dann, wenn sie auch wirklich zufrieden damit sind. eine Batterie-Garantie 2 :

Die in den Opel-Modellen verbauten leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Als Zeichen dafür gewährt Opel eine Garantie auf den Akku für 8 Jahre respektive 160.000 Kilometer Laufleistung bei Erreichen von 70 Prozent der ursprünglichen Ladekapazität. Dies schützt Käufer eines elektrifizierten Fahrzeugs vor ungeplanten Kosten.

: Die in den Opel-Modellen verbauten leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Als Zeichen dafür gewährt Opel eine Garantie auf den Akku für 8 Jahre respektive 160.000 Kilometer Laufleistung bei Erreichen von 70 Prozent der ursprünglichen Ladekapazität. Dies schützt Käufer eines elektrifizierten Fahrzeugs vor ungeplanten Kosten. Gratis-Ökostrom3:

Über die attraktiven Garantien hinaus können sich die Kunden mit dem „Opel Green Deal-Versprechen“ als exklusives Extra den Opel Strom-Bonus sichern. Damit sind sie bis zu 5.000 Kilometer gratis in Grandland Plug-in-Hybrid sowie in den Plug-in-Hybrid-Varianten von Astra und Astra Sports Tourer unterwegs. Möglich macht dies eine Kooperation von Opel mit den Energieexperten von E-ON.

2

2

2

Jetzt wird dernoch attraktiver. Denn Käufer des Opel-SUV-Topmodells sowie vonunderhalten nicht nur lokal emissionsfreie Fahrzeuge mit Top-Technologien an Bord, sondern sie profitieren ab sofort auch vom. Wer sich jetzt also für ein Plug-in-Hybrid-Modell von Opel entscheidet, erhält neben einem mutigen Design, innovativer Technik und effizientem Antrieb mit viel Fahrspaß auch das beste Rundum-Angebot – mit Garantie! Das zeigt die neue 360-Grad-Kampagne mit dem – ausschließlich in Eisenach gefertigten – Grandland Plug-in-Hybrid als Hero-Motiv, die heute in TV, Radio und Printmedien sowie auf denstartet.„Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir für unsere Kunden ein klares Zeichen setzen“, sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx. „Deshalb geben wir Ihnen ein Versprechen mit Leistungen und Garantien, auf die Sie sich verlassen können: das ‚Opel Green Deal-Versprechen‘. Es gilt für alle Plug-in-Hybrid-Modelle von Opel – nehmen Sie uns beim Wort!“Die Plug-in-Hybrid-Modelle von Opel versprechen Fahrspaß vom Feinsten – mit Verantwortung! So bietet beispielsweise der Grandland Plug-in-Hybrid mit Allradantrieb eine Systemleistung von 221 kW/300 PS und bärenstarke 520 Newtonmeter maximales Drehmoment vom Start weg (Energieverbrauch gemäß WLTP1,3 l/100 km, CO-Emission 31-29 g/km; jeweils gewichtet, kombiniert). Eine sportwagenähnliche Beschleunigung von null auf 100 km/h in 6,1 Sekunden sowie 235 km/h Spitze sind inklusive. Zugleich können Fahrer für den Stadtverkehr einfach auf Elektro-Modus schalten – und schon fährt das Auto 59-57 Kilometer gemäß WLTP-Fahrzyklusrein elektrisch und damit lokal emissionsfrei weiter.Mit dem „Opel Green Deal-Versprechen“ können Neuwagenkunden eines Grandland Plug-in-Hybrid, Astra Plug-in-Hybrid oder Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid dazu gleich in dreifacher Hinsicht beruhigt durchstarten. Denn Opel gibt:Das „Opel Green Deal-Versprechen“ markiert mit seinen vielfältigen Leistungen einen weiteren Schritt, Elektromobilität für eine breite Käuferschicht erschwinglich und erlebbar zu machen – in der Beruhigung für die Kunden, sich auf Opel als Partner verlassen zu können. Zugleich weckt Opel so einmal mehr den Spaß am elektrifizierten Fahren und treibt seine Elektrooffensive weiter voran. Ab 2028 wird der Hersteller in Europa ausschließlich elektrische Fahrzeuge anbieten.