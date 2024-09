Der Berg ruft: Opel Corsa Rally Electric starten am Fuße des Mont Blanc

Rallye Mont-Blanc Morzine: Sechster Saisonlauf des ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“

Aufholjagd: Anthony Rott möchte beim Heimspiel den Rückstand auf Tabellenführer Luca Pröglhöf verkürzen

VIP-Piloten: ADAC-Sportpräsident Dr. Gerd Ennser gemeinsam mit Sohn Fabian im Corsa Rally Electric am Start

Mit der Rallye Mont-Blanc Morzine steht den Teilnehmern desam kommenden Wochenende ein besonderes Highlight des Jahres bevor. Bereits zum dritten Mal nehmen die Teams in ihren 100 kW (136 PS) starken Opel Corsa Rally Electric die anspruchsvollen Wertungsprüfungen am Fuße des mit 4807 Meter höchsten Bergs der Alpen unter die Räder. Neben dem traumhaften Panorama und den schwierigen Asphalt-Pisten besticht die Rallye Mont-Blanc auch durch ihr einzigartiges Ambiente. Mehr als 250 Rallye-Fahrzeuge verwandeln den Wintersportort Morzine alljährlich in einen riesigen Rallye-Servicepark.Zu absolvieren sind an den beiden Rallye-Tagen (6./7. September) insgesamt neun vergleichsweise lange Wertungsprüfungen über eine Distanz von rund 148 Kilometer. Die Pisten führen steil bergauf und bergab mit schnellen, schwierigen Passagen, die den Cockpit-Besatzungen alles abverlangen.Sportlich wird es beim weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokal spannend. Beim sechsten von acht Wertungsläufen des Jahres kann sich dermit einem weiteren Top-Ergebnis in eine aussichtsreiche Position für den Titelkampf bringen. Der 24-jährige Österreicher und seine Beifahrerin Christina Ettel reisen mit einem Vorsprung von 42 Punkten nach Frankreich. Ein Polster, das allerdings auch schnell wieder zusammenschrumpfen kann, sind doch bei einem Lauf zum ADAC Opel Electric Rally Cup insgesamt 35 Zähler zu ergattern.Für vier Teams im elektrischen Teilnehmerfeld stellt die Rallye Mont-Blanc Morzine ein Heimspiel dar. Die in der Gesamtwertung zweitplatzierten Brüder Anthony und Adrien Rott wollen rund um Morzine ihren Punkterückstand auf Pröglhöf verkürzen. Viel Aufmerksamkeit wird zweifellos auch den beiden Frauenteams der FFSA Academy, Emma Chalvin/Emy Ailloud-Perraud sowie Alizée Pottier/Manon Perrin, zuteilwerden. Als Gastfahrer nehmen Jérôme Chavanne und Copilotin Emilie Galleano, die im vergangenen Jahr den Stellantis Rallye Cup France bestritten, den Kampf mit den Stromern auf.Die deutschen Duos Christian Lemke und Jan-Eric Bemmann sowie Johannes Wittenbeck und Maximilian Kugler haben nach starken Leistungen und den Positionen 2 und 5 bei der ADAC Rallye Stemweder Berg ebenfalls Ambitionen auf ein Top-Ergebnis am Mont Blanc angemeldet. Die Cup-Stammteams treffen in Morzine auf zwei weitere Gastfahrer. Axel Bayer (mit Beifahrer Aaron Jungnickel) und Ann Felke (mit Thomas Velz) stehen nach ihrem Elektro-Debüt beim Saisonauftakt in Sulingen am kommenden Wochenende in Frankreich erneut am Start.Rallye-Organisator Philippe Vanesse wird in einem Opel-Rallyetaxi Gäste über die Prüfungen chauffieren. Und ein besonders spannendes Duo sorgt in einem weiteren Corsa Rally Electric als Vorausfahrzeug vor dem Cup-Teilnehmerfeld für Sicherheit auf den Prüfungen: ADAC-Sportpräsident Dr. Gerd Ennser teilt sich den flotten Stromer mit seinem Sohn Fabian, der seit seinen Einsätzen im früheren ADAC Opel Rallye Cup Teil der Opel-Motorsport-Familie ist.Am Freitag (6. September) erwartet die Cup-Teams ein langer Rallye-Tag. Bereits ab 7:30 Uhr geht’s in Morzine über die Startrampe, bevor bis 20 Uhr sieben Wertungsprüfungen auf dem Programm stehen. Die Entscheidung fällt dann tags darauf ab 8:30 Uhr mit zwei weiteren Prüfungen. Die Zielrampen-Überfahrt in Morzine erfolgt ab 14 Uhr.Daheimgebliebene Rallye-Fans können das spannende Geschehen in den französischen Alpen per Live Timing aufverfolgen.1. Pröglhöf - 165 Punkte.2. Rott - 123.3. Español - 96.4. Lemke - 71.5. Chalvin - 68.6. Hangodi - 64.7. Baudet - 63.8. Wittenbeck - 53.9. Pottier - 38.10. Melse - 37.