Das Opel GSe-Chassis: Für optimales Handling und Top-Fahrkomfort

Grandland GSe, Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe: Maximale Kontrolle und Stabilität

GSe-Fahrwerk: KONI-FSD-Technologie ermöglicht Balance aus Dynamik und Komfort

Sportlich kalibrierte Lenkung: Absolut präzise, unmittelbare Rückmeldung an den Fahrer

Purer Fahrspaß: Chassis und Lenkung für alle Grandland-Varianten optimiert

Sportlich-dynamisch sowie zugleich verantwortungsbewusst und ressourcenschonend fahren? Wie sich diese hohen Ansprüche vereinen lassen, zeigen die elektrifizierten Spitzenmodelle der neuen Opel-Submarke GSe. Für den, denund denhaben Dr. Christian Hartweg und sein Team aus Ingenieuren eine einzigartige Abstimmung von Chassis und Lenkung entwickelt. Im neuenerklärt Hartweg, wie die aktuelle GSe-Familie Anleihen an ihren sportlichen Vorfahren nimmt und dies in moderne, wegweisende Fahrzeuge und Technologien umsetzt, die einen besonders dynamischen Fahrspaß bieten.Doch nicht nur an den GSe-Modellen haben die Rüsselsheimer Ingenieure Hand angelegt, auch alle weiteren Varianten des Top-SUVs Opel Grandland profitieren ab sofort von zusätzlichen Optimierungen an Fahrwerk und Lenkung – für das charakteristische, direkte und stabile Fahrgefühl, das Opel ausmacht.„Unser Ziel war ganz klar“, sagt Hartweg. „Die GSe-Modelle sollen die optimale Balance aus Handling und Fahrkomfort bieten – mit zukunftsorientierter Verantwortung.“ Die Basis dazu bildeten die bereits gut ausbalancierten Astra- und Grandland-Modelle, die nun auf ein sportlicheres, noch dynamischeres Niveau gehoben wurden. Die wichtigsten Bausteine dafür stellten die kraftvollen elektrifizierten Plug-in-Hybrid-Antriebe und die an die Mehrleistung angepassten Fahrwerke dar.So bietet der Grandland GSe eine Systemleistung von 221 kW/300 PS (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2 l/100 km, CO-Emission 28-27 g/km; jeweils kombiniert, gewichtet) und ein bärenstarkes maximales Drehmoment von 520 Newtonmeter. Damit sprintet er in nur 6,1 Sekunden von null auf 100 km/h – Klassenspitze! Das alles mit der Sicherheit eines elektrischen Allradantriebs. In den elektrifizierten Astra GSe-Varianten sorgen 165 kW/225 PS Systemleistung (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2-1,1 l/100 km, CO-Emission 26-25 g/km) und 360 Newtonmeter Drehmoment für starke Leistungen.Leistungen, die man auf den ersten Blick am mutig und klar gestalteten Design der GSe-Modelle außen wie innen erkennt – und die dank des speziellen Fahrwerks optimal auf die Straße gebracht werden. „Die GSe-Modelle haben einen niedrigeren Schwerpunkt. So haben wir den Astra GSe zehn Millimeter tiefergelegt“, führt Hartweg aus. Und weiter: „Sie machen jede Menge Spaß! In Kurven bleiben sie stabil und spurtreu – und sie lassen sich sowohl sehr dynamisch als auch komfortabel fahren.“Möglich machen dies spezielle Federn und Dämpfer mit KONI-FSD-Technologie (Frequency Selective Damping), die beim GSe-Chassis zum Einsatz kommen. Diese Technologie ermöglicht je nach Situation, Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrstil eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für komfortables Gleiten bei hohen Frequenzen – also bei kurzwelligen Stößen wie auf Kopfsteinpflaster oder einem Kanaldeckel – sowie für eine sportlich-ambitionierte Fahrweise mit direkterem Fahrbahnkontakt bei niedrigen Frequenzen. Die Spitzenmodelle reagieren noch unmittelbarer und direkter auf jeglichen Befehl des Fahrers und bleiben dabei Opel-typisch stabil beim Bremsen, in Kurven sowie bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. „Das funktioniert über ein zusätzliches Ventil und einen zweiten Ölkreislauf im Dämpfer. Je nachdem, ob das Ventil offen oder geschlossen ist, fährt sich das Auto komfortabler oder sportlicher“, erklärt Hartweg. „GSe steht für ‚Grand Sport electric – sportliches Fahrverhalten mit top-aktueller Plug-in-Hybridtechnik. Noch nie war Fahrspaß gleichzeitig so vernünftig!“Die Weiterentwicklung von Chassis und Lenkung beschränkte sich dabei nicht allein auf die GSe-Modelle. Vielmehr profitieren alle Grandland-Varianten von den Optimierungen. Denn auch bei ihnen wurden Dämpfer und Lenkung neu abgestimmt. So erhöhten die Ingenieure ebenfalls die Dämpfkraft im langsamen Kolbengeschwindigkeitsbereich und senkten sie im mittleren bis hohen Geschwindigkeitsbereich ab, um auch bei groben Fahrbahnunebenheiten ein Höchstmaß an Komfort zu gewährleisten. Insgesamt fährt sich der Grandland so ausgewogen straff und komfortabel zugleich.Entsprechend wurde die Lenkung neu kalibriert. Auf diese Weise bieten künftig alle neuen Grandland-Modelle das charakteristisch sportlich-komfortable Opel-Fahrgefühl mit direkter, präziser Rückmeldung an den Fahrer.